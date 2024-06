Quatro carteiras obrigatórias em 2024 dentre a infinidade de carteiras criptografadas que existem

O guia essencial da carteira criptografada para 2024: navegando pelo que há de melhor no negócio

No mundo dinâmico das criptomoedas, a importância de selecionar a carteira certa não pode ser exagerada. Com uma enorme variedade de opções disponíveis, é fundamental escolher uma carteira – ou melhor, carteiras – que atenda às suas necessidades específicas. Este guia apresenta seis carteiras indispensáveis para 2024, cada uma se destacando em diferentes facetas do ecossistema criptográfico. Desde a proteção de seus ativos digitais até a otimização de suas estratégias de negociação, essas carteiras constituem a base de um kit de ferramentas de criptografia completo.

Estrutura para revisão: Compreendendo as categorias da carteira

Antes de mergulhar em nossas principais opções, é crucial entender o cenário das carteiras criptografadas. Amplamente categorizados em carteiras web, de hardware e de múltiplas cadeias, cada tipo serve a propósitos distintos:





Carteiras criptográficas para check-out em 2024

1. Núcleo : a maravilha contínua e sem sementes

Tipo: Carteira Multi-Cadeia

Carteira Multi-Cadeia Ideal para: investidores em criptografia, entusiastas de DeFi e colecionadores de NFT

investidores em criptografia, entusiastas de DeFi e colecionadores de NFT Principais recursos: Configuração sem custódia e sem sementes, suporte a várias cadeias (incluindo Ethereum, Avalanche, Bitcoin) e rastreador de portfólio integrado.





Classificação principal da App Store da carteira :





Plataforma de lançamento: Chrome (com disponibilidade para desktop, extensão do Chrome e dispositivos móveis)





Características principais:

Carteira sem custódia com suporte de hardware Ledger

Inscreva-se via Google ou Apple ID com autenticação de dois fatores

Funcionalidade de ponte entre Bitcoin, Ethereum e muito mais

Catálogo de endereços para contatos blockchain

Transações sem taxas para envio, recebimento, ponte, troca e compra de criptografia

Kit de ferramentas DeFi abrangente, incluindo piquetagem AVAX integrada

Suporte para mais de 73 sub-redes Avalanche e múltiplas cadeias

Revisao Tecnica

Interface e experiência do usuário

O Core se diferencia por um design simples e intuitivo que desmente seus recursos poderosos. Ele foi projetado para ser 10 vezes mais rápido que o MetaMask, oferecendo transações em frações de segundo que melhoram significativamente a experiência do usuário. A facilidade de uso da carteira é evidente desde o processo de inscrição contínuo até a navegação fluida por meio de suas diversas funcionalidades.





Capacidade e velocidade de múltiplas cadeias

Um dos recursos mais elogiados do Core é o suporte a múltiplas cadeias, facilitando uma ponte entre Bitcoin, Ethereum e outros blockchains diretamente na carteira. Esse recurso, combinado com seus recursos de transação rápida, posiciona o Core como uma ferramenta altamente eficiente para usuários que operam em vários ambientes criptográficos.

DeFi e piquetagem

O Core foi desenvolvido pensando nos entusiastas do DeFi. Ele vem equipado com recursos integrados de piquetagem AVAX, oferecendo cerca de 8% de recompensas anuais geradas pelo protocolo. Além disso, a carteira oferece suporte dedicado para sub-redes Avalanche, com acesso a mais de 73 e aumentando, ampliando seu apelo aos usuários que investem no ecossistema Avalanche.

Feedback da comunidade e do ecossistema

O feedback da comunidade e de parceiros como Trader Joe, BENQI, HyperSpace, WooFi, YieldYak e Dexalot ressalta a eficácia e eficiência do Core. Os parceiros elogiam o Core por sua experiência rápida e tranquila e por seu kit de ferramentas abrangente que oferece suporte a uma ampla gama de atividades DeFi, incluindo staking, swaps e bridging.

Perspectivas Futuras: Considerações Finais sobre o Núcleo

Core representa mais do que apenas uma carteira; é uma plataforma abrangente que atende às necessidades dos usuários modernos de criptografia, especialmente aqueles dentro do ecossistema Avalanche. Sua combinação de velocidade, segurança, suporte multi-chain e funcionalidades DeFi o torna uma ferramenta indispensável para quem deseja navegar pelas complexidades do Web3 com facilidade. Esteja você apostando em AVAX, trocando tokens ou gerenciando um portfólio diversificado de ativos digitais, o Core oferece um portal simplificado e seguro para o mundo do blockchain.





Para usuários que buscam uma carteira confiável, rápida e rica em recursos, o Core se destaca como um dos principais concorrentes, cumprindo sua promessa de ser um “canivete suíço” para usuários do Avalanche e além. Com atualizações contínuas e uma equipe de desenvolvimento ágil, a Core está preparada para permanecer na vanguarda da tecnologia de carteiras, tornando-se uma escolha sábia para usuários novos e experientes no mundo dinâmico das criptomoedas.

2. Fantasma: o especialista em múltiplas cadeias em expansão

Tipo: Carteira Multi-Cadeia

Ideal para: usuários que exploram além das cadeias EVM

Principais recursos: Originada como uma carteira Solana, agora expandindo para Ethereum e Bitcoin, incluindo suporte para BTC20 e Ordinals.





Classificação da App Store Fantasma :





Carteira Fantasma: Revelando Suporte para Bitcoin e Ordinais - Uma Revisão Técnica

A carteira fantasma, um nome sinônimo de versatilidade no reino das criptomoedas, deu um salto significativo ao introduzir suporte para tokens Bitcoin, Ordinals e BRC-20. Esta análise investiga os recursos, usabilidade e inovações que o Phantom traz para a mesa, focando particularmente na integração de Bitcoin e Ordinals, marcando uma nova era para usuários que desejam uma experiência de carteira unificada em vários blockchains.

Visão geral

Compatibilidade de plataforma: celular, navegador

Status Beta: suporte para Bitcoin e Ordinals em Beta

Características principais:

Suporte completo para tokens Bitcoin, Ordinals e BRC-20

Fácil gerenciamento de endereços Bitcoin com opções para Taproot e Native SegWit

Visão geral detalhada das transações com conversões de valor ETA e USD

Proteção para sats inscritos e raros

Aplicativos conectados para navegar, comprar e listar ordinais e tokens BRC-20

Galeria imersiva de ordinais e detecção automática de spam

Integração de Bitcoin e Ordinais

A expansão do Phantom para suportar Bitcoin e suas inovações relacionadas, como Ordinals e o padrão de token BRC-20, mostra o compromisso da carteira em abraçar o ecossistema criptográfico mais amplo. Ao incorporar o Bitcoin, o Phantom não apenas reconhece o papel fundamental do Bitcoin no movimento web3, mas também aumenta sua utilidade para usuários que buscam uma carteira multi-chain que englobe o melhor de Solana, Ethereum e Bitcoin.





Experiência do usuário e recursos

O Phantom visa simplificar o mundo muitas vezes complexo do Bitcoin e dos Ordinais para seus usuários. A carteira apresenta uma interface intuitiva para gerenciar transações Bitcoin, incluindo a capacidade de alternar entre endereços Taproot e Native SegWit, garantindo que os usuários tenham controle sobre suas preferências de transação e recursos de segurança. A inclusão de uma galeria imersiva de ordinais e aplicativos conectados como Magic Eden e UniSat facilita uma experiência perfeita para coletar e interagir com ordinais e tokens BRC-20.

Melhorias de segurança e usabilidade

Com visões gerais detalhadas das transações, os usuários obtêm informações sobre o tempo estimado de chegada (ETA) e alterações de saldo para cada transação, com a conveniência adicional de conversões de BTC em USD para melhor contexto. O Phantom também prioriza a segurança de ativos únicos como Ordinals e sats raros, implementando recursos para evitar seu gasto acidental. Além disso, a detecção automática de spam e os metadados Ordinals ricos protegem e enriquecem ainda mais a experiência do usuário.

Habilitando suporte para Bitcoin e ordinais

O Phantom tornou simples a ativação do suporte a Bitcoin e Ordinals, exigindo que os usuários simplesmente ativassem a rede Bitcoin nas configurações da carteira. Esta abordagem opcional respeita as preferências do usuário e posiciona o Phantom como uma carteira versátil que atende a diversas necessidades da comunidade criptográfica.

Perspectivas Futuras: Considerações Finais sobre a Carteira Fantasma

Ao oferecer uma plataforma abrangente que preenche a lacuna entre os principais blockchains como Solana, Ethereum e agora Bitcoin, o Phantom aumenta seu apelo para uma ampla gama de usuários de criptografia, desde colecionadores e comerciantes até entusiastas de multichain. À medida que a carteira avança de sua fase beta, a comunidade criptográfica antecipa ansiosamente a plena realização da visão do Phantom para uma experiência de ativos digitais contínua, segura e integrada.





À medida que o Phantom continua a evoluir, o roteiro da carteira inclui a expansão do suporte para aplicativos confiáveis e a introdução de recursos compatíveis com Bitcoin, como suporte Ledger e taxas de gás personalizáveis. Essas próximas atualizações ressaltam a dedicação da Phantom em tornar a criptomoeda segura e acessível para um público global.

3. Trust Wallet com SWIFT: The Dynamic Duo

Tipo: Carteira sem Custódia

Melhor para: Navegar facilmente nas cadeias EVM

Principais recursos: Carteira de contrato inteligente SWIFT integrada à Trust Wallet, suporte para múltiplas cadeias EVM e subsídios de gás inovadores.





Classificação da App Store da Trust Wallet :

Trust Wallet: uma revisão abrangente da plataforma segura multi-chain

A Trust Wallet se estabeleceu como um participante fundamental no espaço de carteiras de criptomoedas, oferecendo uma ampla gama de recursos que atendem tanto a usuários novatos quanto a usuários experientes que navegam no ecossistema Web3. Lançada em 2017 e contando com a confiança de mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, a Trust Wallet oferece uma plataforma integrada e segura para gerenciar uma ampla gama de ativos digitais em mais de 100 blockchains. Esta análise explora as funcionalidades, medidas de segurança e experiência do usuário oferecidas pela Trust Wallet.

Visão geral

Compatibilidade de plataforma: aplicativo móvel, extensão de navegador

Base de usuários: mais de 70 milhões

Status da auditoria: auditada de forma independente

Ativos suportados: mais de 10 milhões de ativos, mais de 600 milhões de NFTs em mais de 100 blockchains

Características principais

Suporte multi-cadeia

Em sua essência, a Trust Wallet é uma carteira multicadeia de autocustódia que suporta milhões de ativos em um espectro de blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Cosmos, Optimism e muitos outros. Esse amplo suporte garante que os usuários possam gerenciar seu portfólio de criptomoedas a partir de uma única plataforma, facilitando atividades como compra, venda, troca e ganho com seus ativos digitais.

Experiência de usuário

A Trust Wallet enfatiza uma experiência de usuário simples e perfeita, oferecendo um aplicativo móvel e uma experiência de desktop tranquila com ferramentas poderosas para oferecer suporte a toda a jornada Web3 dos usuários. Os usuários podem facilmente depositar criptografia de bolsas como Binance e Coinbase diretamente em sua Trust Wallet, agilizando o processo de controle total sobre seus ativos digitais.

Privacidade e segurança

Privacidade e segurança são fundamentais no design da Trust Wallet. A carteira emprega medidas robustas de privacidade, garantindo que os usuários permaneçam no controle de seus dados e ativos digitais sem comprometer a segurança. Os principais recursos de segurança incluem:

Verdadeira propriedade de ativos criptográficos, com os usuários mantendo o controle de suas chaves privadas e frases secretas.

Backup criptografado na nuvem para maior segurança da carteira.

Zero rastreamento pessoal, sem coleta de endereços IP ou informações de saldo.

Alertas para transações arriscadas e conexões dApp, ajudando os usuários a permanecerem seguros enquanto exploram o Web3.

Web3 e integração comunitária

Trust Wallet serve como uma plataforma abrangente para interagir com o espaço Web3, permitindo aos usuários comprar, vender, trocar criptografia, ganhar recompensas, gerenciar NFTs e descobrir dApps, tudo em um só lugar. A carteira é alimentada por uma comunidade vibrante e diversificada, oferecendo insights sobre DeFi, tecnologia blockchain e a importância de proteger chaves privadas.

Construindo na confiança

A Trust Wallet também fornece uma plataforma para desenvolvedores de blockchain criarem seus dApps e carteiras nativamente, conectando-se com milhões de usuários sem se preocupar com detalhes de implementação de baixo nível. Esta abordagem centrada na comunidade promove a inovação e a acessibilidade dentro do ecossistema Web3.

Perspectivas Futuras: Considerações Finais sobre Confiança

Trust Wallet se destaca como uma opção versátil e segura para usuários que buscam explorar o vasto potencial da Web3. Com suporte multicadeia, ênfase em segurança e privacidade e interface amigável, a Trust Wallet fornece uma base robusta para o gerenciamento de ativos digitais. Quer você seja um entusiasta do DeFi, um colecionador de NFT ou simplesmente esteja procurando proteger seu portfólio de criptomoedas, a Trust Wallet oferece uma solução abrangente adaptada para atender às necessidades do usuário moderno de criptografia.

4. Rabby : o competidor veloz

Tipo: Carteira Web

Carteira Web Melhor para: usuários avançados da cadeia EVM

usuários avançados da cadeia EVM Principais recursos: Suporta até 50 carteiras sem problemas de desempenho, verificador de portfólio integrado e recursos de segurança superiores.









Classificação da App Store da Rabby Wallet :









Revisao Tecnica

A Rabby Wallet emergiu como um player significativo no domínio das carteiras de criptomoedas, especialmente para usuários profundamente enraizados no ecossistema Ethereum e além. Projetado para atender a uma ampla variedade de blockchains, Rabby se destaca por seus recursos de múltiplas cadeias, recursos de segurança e experiência centrada no usuário. Esta análise investiga os aspectos técnicos da Rabby Wallet, esclarecendo seus recursos, usabilidade e como ela se compara a concorrentes como MetaMask.

Visão geral

Compatibilidade: extensão do Chrome, desktop, celular (beta)

Características principais:

Suporte para 141 cadeias, incluindo mainnets e testnets

Verificações de segurança pré-assinadas

Interface amigável mostrando alterações estimadas no saldo

Código aberto e auditado pela SlowMist

Vários modos de assinatura, incluindo hardware e carteiras institucionais

Suporte e usabilidade multi-cadeia

A marca registrada do Rabby é sua experiência suave de múltiplas cadeias, alternando automaticamente para a cadeia correspondente com base no site visitado pelo usuário. Esse recurso não apenas melhora a usabilidade, mas também posiciona Rabby como uma carteira versátil para usuários que interagem com vários blockchains. Com suporte integrado para 141 cadeias, incluindo tudo, desde Ethereum e Arbitrum até cadeias de nicho como Zora e zkSync Era, Rabby garante ampla acessibilidade e funcionalidade para seus usuários.





Segurança

A segurança é fundamental no design da Rabby Wallet. Ele introduz uma verificação de pré-assinatura alimentada pelo mecanismo de segurança do Rabby, com o objetivo de proteger os usuários de transações maliciosas. A carteira é de código aberto e foi auditada pela SlowMist, proporcionando transparência e confiança em seus mecanismos de segurança. Rabby também herda o comprovado componente de gerenciamento de chaves privadas da MetaMask, solidificando ainda mais sua confiabilidade.

Experiência de usuário

Rabby se destaca por oferecer uma experiência amigável. É a primeira carteira a mostrar aos usuários a alteração estimada do saldo após a conclusão da transação, proporcionando clareza e confiança em cada ação. Apesar do foco na segurança, Rabby não compromete a experiência do usuário. A interface da carteira é intuitiva, tornando-a acessível tanto para usuários novatos quanto para usuários experientes. Além disso, Rabby é licenciada sob a licença MIT mais amigável entre as principais carteiras de extensão, enfatizando sua abordagem centrada no usuário.

Diversos modos de assinatura

Rabby oferece suporte a vários modos de assinatura, atendendo a uma ampla gama de usuários, desde titulares casuais até investidores institucionais. O suporte à carteira de hardware inclui opções populares como Ledger, Trezor e BitBox02, entre outras. Carteiras institucionais como Gnosis Safe e FireBlocks também são suportadas, juntamente com carteiras móveis como MetaMask Mobile e Trust Wallet. Essa inclusão garante que os usuários tenham flexibilidade para proteger seus ativos da maneira que melhor atenda às suas necessidades.

Perspectivas Futuras: Considerações Finais sobre Rabby Wallet

Rabby Wallet se destaca como uma solução abrangente para usuários que navegam no cenário complexo de vários blockchains. Seus recursos de segurança robustos, juntamente com uma interface amigável e amplo suporte de cadeia, tornam-no uma escolha atraente para um amplo espectro de entusiastas de criptografia. A natureza de código aberto da carteira e a transparência de passar por uma auditoria de segurança da SlowMist adicionam camadas de confiança e confiabilidade. Quer você seja um trader experiente em busca de uma navegação contínua em várias cadeias ou um novato em busca de uma carteira segura e intuitiva, Rabby oferece uma base sólida para se envolver com o mundo dos ativos digitais.

Construindo seu arsenal de carteira criptografada

Cada uma dessas carteiras traz algo único, abordando diferentes aspectos da experiência criptográfica. Esteja você negociando diariamente em plataformas DeFi, mantendo investimentos de longo prazo ou explorando os vastos cenários de NFTs e novos blockchains, a integração dessas ferramentas em sua estratégia de criptografia pode aumentar significativamente sua segurança, eficiência e sucesso geral no espaço de ativos digitais .

