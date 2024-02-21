众多加密钱包中，2024 年必备的四款钱包

2024 年加密货币钱包基本指南：引领行业最佳趋势

在加密货币的动态领域中，选择合适的钱包的重要性怎么强调也不为过。有大量可用选项，选择一款满足您特定需求的钱包（或者更确切地说，钱包）至关重要。本指南向您介绍 2024 年六个不可或缺的钱包，每个钱包在加密生态系统的不同方面都表现出色。从保护您的数字资产到优化您的交易策略，这些钱包构成了全面的加密工具包的基石。

审查框架：了解钱包类别

在深入研究我们的首选之前，了解加密钱包的概况至关重要。大致分为网络钱包、硬件钱包和多链钱包，每种类型都有不同的用途：





网络钱包： 非常适合从事快节奏交易、DeFi 和其他需要快速交易的在线活动的用户。

非常适合从事快节奏交易、DeFi 和其他需要快速交易的在线活动的用户。 硬件钱包： 最适合长期存储，为您的加密货币投资提供无与伦比的安全性。

最适合长期存储，为您的加密货币投资提供无与伦比的安全性。 多链钱包：迎合跨不同区块链的用户，提供灵活性和广泛的资产支持。

2024 年将推出的加密钱包

类型： 多链钱包

多链钱包 最适合： 加密货币投资者、DeFi 爱好者和 NFT 收藏家

加密货币投资者、DeFi 爱好者和 NFT 收藏家 主要特点：非托管、无种子设置、多链支持（包括以太坊、Avalanche、比特币）和集成投资组合跟踪器。









启动平台： Chrome（提供桌面版、Chrome 扩展程序和移动版）





主要特征：

具有 Ledger 硬件支持的非托管钱包

通过 Google 或 Apple ID 使用双因素身份验证进行注册

跨比特币、以太坊等的桥接功能

区块链联系人地址簿

发送、接收、桥接、交换和购买加密货币的免费交易

全面的 DeFi 工具包，包括内置 AVAX 质押

支持超过 73 个 Avalanche 子网和多个链

技术审查

用户界面和体验

Core以其简单、直观的设计而脱颖而出，但其强大的功能却被掩盖了。它的设计速度比 MetaMask 快 10 倍，提供瞬间交易，显着增强用户体验。从无缝注册过程到通过其多样化功能进行的流畅导航，钱包的易用性显而易见。





多链能力和速度

Core最受赞誉的功能之一是它的多链支持，直接在钱包内促进比特币、以太坊和其他区块链之间的桥梁。这一功能与其快速交易功能相结合，使 Core 成为跨各种加密环境操作的用户的高效工具。

DeFi 和质押

Core是专为 DeFi 爱好者打造的。它配备了内置 AVAX 质押功能，提供约 8% 的协议生成的年度奖励。此外，该钱包还为 Avalanche 子网提供专门支持，可访问超过 73 个子网且还在不断增加，从而增强了其对投资 Avalanche 生态系统的用户的吸引力。

社区和生态系统反馈

来自社区和 Trader Joe、BENQI、HyperSpace、WooFi、YieldYak 和 Dexalot 等合作伙伴的反馈强调了 Core 的有效性和效率。合作伙伴称赞 Core 快速、流畅的体验及其全面的工具包，支持广泛的 DeFi 活动，包括质押、交换和桥接。

未来展望：关于核心的最终想法

Core 代表的不仅仅是一个钱包；它是一个综合平台，可以满足现代加密货币用户的需求，特别是 Avalanche 生态系统中的用户。它集速度、安全性、多链支持和 DeFi 功能于一身，使其成为任何想要轻松应对 Web3 复杂性的人不可或缺的工具。无论您是质押 AVAX、交换代币还是管理多样化的数字资产投资组合，Core 都提供了通往区块链世界的简化且安全的网关。





对于寻求可靠、快速且功能丰富的钱包的用户来说， Core脱颖而出，成为顶级竞争者，兑现了其成为 Avalanche 用户及其他用户的“瑞士军刀”的承诺。凭借持续的更新和快速响应的开发团队，Core 有望保持在钱包技术的最前沿，使其成为动态加密货币世界中的新用户和经验丰富的用户的明智选择。

类型：多链钱包

最适合：探索 EVM 链之外的用户

主要特点：最初是 Solana 钱包，现在扩展到以太坊和比特币，包括支持 BTC20 和 Ordinals。









Phantom 钱包：推出比特币和序数支持 - 技术回顾

Phantom 钱包是加密货币领域多功能性的代名词，通过引入对比特币、Ordinals 和 BRC-20 代币的支持，实现了重大飞跃。这篇评论深入探讨了 Phantom 带来的功能、可用性和创新，特别关注其比特币和 Ordinals 的集成，为那些希望跨多个区块链获得统一钱包体验的用户标志着一个新时代。

概述

平台兼容性：移动设备、浏览器

测试版状态：测试版支持比特币和序号

主要特征：

完全支持比特币、Ordinals 和 BRC-20 代币

通过 Taproot 和 Native SegWit 选项轻松管理比特币地址

包含预计到达时间和美元价值换算的详细交易概览

保护铭文卫星和稀有卫星

用于浏览、购买和列出 Ordinals 和 BRC-20 代币的连接应用程序

沉浸式序数库和自动垃圾邮件检测

比特币和序数的整合

Phantom 为支持比特币及其相关创新（例如 Ordinals 和 BRC-20 代币标准）而进行的扩展，体现了该钱包致力于拥抱更广泛的加密生态系统的承诺。通过纳入比特币，Phantom 不仅承认了比特币在 web3 运动中的基础性作用，而且还增强了其对于寻求包含 Solana、以太坊和比特币优点的多链钱包的用户的实用性。





用户体验和功能

Phantom 旨在为其用户简化比特币和 Ordinals 的复杂世界。该钱包引入了用于管理比特币交易的直观界面，包括在 Taproot 和本机 SegWit 地址之间切换的能力，确保用户可以控制自己的交易偏好和安全功能。沉浸式序数画廊和 Magic Eden 和 UniSat 等连接应用程序的加入，促进了收集序数和 BRC-20 代币并与之交互的无缝体验。

安全性和可用性增强

通过详细的交易概览，用户可以深入了解每笔交易的预计到达时间 (ETA) 和余额变化，并可以更方便地进行 BTC 到美元的兑换，以获得更好的背景信息。 Phantom 还优先考虑普通资产和稀有卫星等独特资产的安全性，实施功能以防止其意外支出。此外，自动垃圾邮件检测和丰富的序数元数据进一步保护和丰富了用户体验。

启用比特币和序数支持

Phantom 使比特币和序数支持变得简单，要求用户只需在钱包的设置中打开比特币网络即可。这种选择加入的方法尊重用户的偏好，并将 Phantom 定位为一款多功能钱包，可满足加密社区内的不同需求。

未来展望：对 Phantom 钱包的最终想法

通过提供一个综合平台，弥合 Solana、以太坊和现在的比特币等主要区块链之间的差距，Phantom 增强了其对从收藏家、交易员到多链爱好者等广泛加密用户的吸引力。随着钱包走出测试阶段，加密社区热切期待 Phantom 的愿景能够得到全面实现，即提供无缝、安全和集成的数字资产体验。





随着 Phantom 的不断发展，钱包的路线图包括扩大对可信应用程序的支持，并引入比特币友好的功能，例如 Ledger 支持和可定制的 Gas 费用。这些即将发布的更新突显了 Phantom 致力于让加密货币安全并可供全球受众使用。

类型：非托管钱包

最适合：轻松浏览 EVM 链

主要特点：智能合约钱包 SWIFT 集成到 Trust Wallet 中，支持多个 EVM 链，以及创新的 Gas 补贴。





Trust Wallet 已成为加密货币钱包领域的关键参与者，提供广泛的功能，满足浏览 Web3 生态系统的新手和经验丰富的用户。 Trust Wallet 于 2017 年推出，受到全球超过 7000 万人的信赖，提供了一个无缝且安全的平台，用于管理 100 多个区块链上的各种数字资产。本评论探讨了 Trust Wallet 提供的功能、安全措施和用户体验。

概述

平台兼容性：移动应用程序、浏览器扩展

用户基数： 70M+

审核状态：独立审核

支持的资产：超过 1000 万个资产、超过 100 个区块链上的 6 亿多个 NFT

主要特征

多链支持

Trust Wallet 的核心是一个自我托管的多链钱包，支持一系列区块链上的数百万资产，包括比特币、以太坊、Solana、Cosmos、Optimism 等。这种广泛的支持确保用户可以从单一平台管理他们的加密货币投资组合，促进购买、出售、交换和赚取数字资产等活动。

用户体验

Trust Wallet 强调简单、无缝的用户体验，通过强大的工具提供流畅的移动应用程序和桌面体验，以支持用户的整个 Web3 之旅。用户可以轻松地将币安和 Coinbase 等交易所的加密货币直接存入他们的 Trust 钱包，从而简化完全控制其数字资产的流程。

隐私和安全

隐私和安全在 Trust Wallet 的设计中至关重要。该钱包采用了强大的隐私措施，确保用户在不影响安全的情况下保持对其数据和数字资产的控制。主要安全功能包括：

加密资产的真正所有权，用户保留对其私钥和秘密短语的控制权。

加密云备份增强钱包安全性。

零个人跟踪，不收集 IP 地址或余额信息。

针对风险交易和 dApp 连接发出警报，帮助用户在探索 Web3 时保持安全。

Web3 和社区集成

Trust Wallet 是一个参与 Web3 空间的综合平台，允许用户在一个地方购买、出售、交换加密货币、赚取奖励、管理 NFT 和发现 dApp。该钱包由充满活力且多元化的社区提供支持，提供有关 DeFi、区块链技术以及保护私钥的重要性的见解。

建立在信任之上

Trust Wallet 还为区块链开发人员提供了一个平台，可以在本地构建他们的 dApp 和钱包，与数百万用户建立联系，而无需担心低级实施细节。这种以社区为中心的方法促进了 Web3 生态系统内的创新和可访问性。

未来展望：关于信任的最终思考

对于希望探索 Web3 巨大潜力的用户来说，Trust Wallet 是一个多功能且安全的选择。凭借其多链支持、对安全和隐私的重视以及用户友好的界面，Trust Wallet 为管理数字资产提供了坚实的基础。无论您是 DeFi 爱好者、NFT 收藏家，还是只是想保护您的加密货币投资组合，Trust Wallet 都能提供量身定制的全面解决方案，以满足现代加密货币用户的需求。

类型： 网络钱包

网络钱包 最适合： 高级 EVM 链用户

高级 EVM 链用户 主要特点：支持多达 50 个钱包，没有性能问题，集成投资组合检查器，以及卓越的安全功能。

















技术审查

Rabby Wallet已成为加密货币钱包领域的重要参与者，特别是对于深深扎根于以太坊生态系统及其他领域的用户而言。 Rabby旨在满足各种区块链的需求，通过其多链功能、安全功能和以用户为中心的体验而脱颖而出。这篇评论深入探讨了 Rabby Wallet 的技术方面，揭示了它的功能、可用性以及它如何与 MetaMask 等竞争对手相比。

概述

兼容性： Chrome 扩展、桌面、移动（测试版）

主要特征：

支持 141 条链，包括主网和测试网

签署前安全检查

用户友好的界面显示估计的余额变化

开源并经过慢雾审核

硬件钱包、机构钱包等多种签名模式

多链支持和可用性

Rabby的特点是流畅的多链体验，根据用户访问的站点自动切换到相应的链。此功能不仅增强了可用性，而且使 Rabby 成为用户参与多个区块链的多功能钱包。通过对 141 条链的集成支持，包括从以太坊和 Arbitrum 到 Zora 和 zkSync Era 等更多利基链，Rabby 确保了用户广泛的可访问性和功能。





安全

安全性在 Rabby Wallet 的设计中至关重要。它引入了由 Rabby 安全引擎支持的预签名检查，旨在保护用户免受恶意交易的侵害。该钱包是开源的，并经过慢雾审计，提供了对其安全机制的透明度和信任。 Rabby还继承了MetaMask经过充分验证的私钥管理组件，进一步巩固了其可靠性。

用户体验

Rabby 擅长提供用户友好的体验。它是第一个在交易完成后向用户显示估计余额变化的钱包，为每个操作提供清晰度和信心。尽管 Rabby 注重安全性，但它并没有牺牲用户体验。该钱包的界面直观，适合新手和有经验的用户使用。此外，Rabby 还获得了主流扩展钱包中最友好的 MIT 许可证，强调其以用户为中心的做法。

多样的签约模式

Rabby支持多种签名模式，满足从临时持有者到机构投资者的广泛用户需求。硬件钱包支持包括 Ledger、Trezor 和 BitBox02 等流行选项。还支持 Gnosis Safe 和 FireBlocks 等机构钱包，以及 MetaMask Mobile 和 Trust Wallet 等移动钱包。这种包容性确保用户能够灵活地以最适合其需求的方式保护其资产。

未来展望：关于 Rabby 钱包的最终想法

Rabby Wallet 是一个综合解决方案，帮助用户在多个区块链的复杂环境中导航。其强大的安全功能，加上用户友好的界面和广泛的链支持，使其成为广大加密货币爱好者的一个令人信服的选择。该钱包的开源性质以及接受慢雾安全审核的透明度增加了信任度和可靠性。无论您是寻求无缝多链导航的经验丰富的交易者，还是寻求安全直观钱包的新手，Rabby 都为您进入数字资产世界奠定了坚实的基础。

构建您的加密钱包军械库

这些钱包中的每一个都带来了独特的东西，解决了加密体验的不同方面。无论您是每天在 DeFi 平台上进行交易、持有长期投资，还是探索 NFT 和新区块链的广阔前景，将这些工具集成到您的加密策略中都可以显着提高您在数字资产领域的安全性、效率和整体成功。

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既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



