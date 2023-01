Por que NFT Gaming não deve fugir da regulamentação de ativos digitais

Os nativos de Blockchain sempre hesitaram quando se trata de conformidade com a regulamentação, mas no caso dos jogos de blockchain, especificamente, com aqueles que implementam a tecnologia NFT, os regulamentos podem realmente fornecer clareza para aumentar a adoção.

Dentro do perigo está a oportunidade

Nos últimos dois anos, os NFTs têm sido o centro do debate relacionado a criptomoedas em todo o mundo, e mais e mais jogadores no cenário do mercado digital estão se destacando.





Eu escrevi muito sobre como cada casa de jogo e seu amigo agora estão andando (ou tendo planos de andar) nas costas do NFT. Sim, está atualmente em uma queda de forma ( queda de 80% nas vendas não é realmente um pouco, mas o contexto da criptografia remove a justificativa para histeria) depois que o hype passou no teste em fevereiro, totalizando vendas mensais de 3,4 bilhões no OpenSea, e atingindo seu ponto mais alto, temos que nos fazer uma pergunta simples. Existem redes de segurança se cairmos fora do movimento?





Por exemplo, para usar os exemplos mais secos e óbvios, quando fechamos contratos com outras pessoas, chegamos a um acordo privado dependente de nosso livre arbítrio. No entanto, se algo for realmente contra a lei ou for ruim para nós, temos regulamentos estabelecidos para buscar proteção. Sem regulamentos estabelecidos, precisamos de muita confiança. E a confiança pode ser algo difícil de encontrar nos mercados financeiros. Só podemos viver em uma bolha por um curto período de tempo, ignorando os perigos que podem residir na mesma tecnologia que adoramos.





Eriçar se você puder, mas quando o Cão de guarda de segurança cibernética de Hong Kong emitiu um aviso no início de 2022 envolvendo riscos associados a NFTs e ao Metaverso como ameaças cruciais à segurança, ele tinha um motivo válido. Ele alertou que os riscos seriam maiores à medida que o valor das criptomoedas continuasse subindo na escada financeira. Mesmo levando em consideração que não é possível forjar um token não fungível e que é fácil rastreá-lo, o mercado ainda está vulnerável a outros tipos de jogo sujo. Além da possibilidade teórica de que qualquer pessoa possa cunhar um token de um arquivo e repassá-lo a outros compradores, existe uma infinidade de possíveis jogos de manipulação que podem acontecer no mercado digital.





Outro exemplo óbvio, mas vamos considerar comércio de lavagem. Wash trading acontece quando alguém aumenta artificialmente o preço de um ativo digital abrindo várias contas e negociando consigo mesmo. Esse jogo já foi associado ao surgimento de NFTs, e esses comerciantes obscuros fizeram quase US$ 8,9 milhões em 2021, encontrando maneiras de aumentar artificialmente o valor de seus ativos digitais. Outros tipos de golpes são, por exemplo, mercados falsos, golpes de phishing, golpes de puxão de tapete e golpes de bomba e despejo. E para que não pensemos que somos espertos demais para cair para trás de um puxão de tapete, eles são tão fáceis de fazer. Poderíamos nos sentir tão seguros e seguros que poderíamos estar, confiantes de que um projeto está indo a algum lugar, mas basta que um mau ator mude de ideia durante a noite para puxar o tapete debaixo de você.





A evidência já está lá: tapetes puxados representam uma das mais novas ameaças aos compradores que supostamente levaram a uma perda de aproximadamente US$ 2,8 bilhões em 2021. Parece ruim, certo? Isso é apenas o que sabemos. A vergonha, a culpa e a humilhação dos investidores que não relatam suas perdas nos impedem de saber a verdadeira extensão dos golpes de NFT.





Se (ou quando) isso acontecer com você e não houver ninguém que deva ouvir seu clamor legal, responder adequadamente e regular o mercado, estamos realmente vivendo em uma bolha ou ela estourou?





A boa notícia é que dentro do perigo está a oportunidade. As soluções tecnológicas só podem ir tão longe sem serem regulamentadas. Embora às vezes temamos que os regulamentos possam sufocar a tecnologia, também devemos estar cientes de que ela nos dá um terreno seguro para prosperar. Isso é particularmente importante para jogos de blockchain, que existem como empresas e equipes de pessoas trabalhando como uma empresa, com interesses comerciais inegáveis.





E para aqueles que argumentam que os códigos criminais não impediram o crime, as regras da concorrência não acabaram com os jogos sujos do mercado, o ponto é nunca torná-los impossíveis, mas mantê-los sob controle e torná-los mais seguros para os usuários ( sim, jogadores, a espinha dorsal de qualquer esforço de jogo, certo?).





Abordagens regulatórias para NFTs

OK, então se concordamos que os regulamentos podem ajudar, vamos começar com a UE. Em 2020, a Comissão Europeia adotou um pacote de finanças digitais junto com uma proposta para a regulamentação de ativos digitais conhecida como Markets in Crypto assets Regulation ou simplesmente, a Proposta MiCA. MiCA é A resposta da Europa a uma lacuna na regulamentação de serviços financeiros, uma vez que muitos ativos digitais estão fora do escopo. Como mencionado anteriormente, um dos principais objetivos dessas redes de segurança é criar uma estrutura regulatória que seja realmente inovadora e tecnologicamente amigável. Por um lado, as autoridades tinham que garantir uma regulamentação decente e abrangente com uma abordagem comum em todo o mercado e, por outro lado, era importante não criar mais obstáculos no caminho para o surgimento e aplicações de novas soluções tecnológicas .





Portanto, o MiCA inclui alguns regulamentos que seriam aplicáveis aos NFTs e, pela primeira vez na história legislativa da UE, define criptoativos. É provável que os NFTs caiam no categoria 'pega-tudo' de outros ativos digitais, mas ainda não saberemos, pois ainda está em fase de proposta. No entanto, a MiCA regulará ofertas públicas, admissões de criptoativos em plataformas de negociação, licenciamento de provedores de serviços e a implementação de regras de abuso de mercado para esses negócios.





Os Estados Unidos, outro grande jogador em cena, adotaram uma abordagem mais imediata. Ou seja, a SEC vê os ativos digitais da mesma maneira que outros ativos tradicionais para estabelecer se eles são títulos. A Lei de Valores Mobiliários de 1933 abrange uma definição realmente ampla de valores mobiliários que é suficiente para cobrir os NFTs por enquanto. Os EUA têm usado ativamente sua legislação de longa data para novas causas e já banido vários mercados por estarem envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro.





Quando se trata de China , a abordagem difere do Ocidente. O desenvolvimento do movimento NFT está atrasado devido a restrições estritas às criptomoedas e ativos digitais impostas pelas autoridades, mas o mercado está crescendo. Embora manter criptomoedas e ativos sob controle legal apertado possa levar a menos probabilidades de perigo, essas políticas podem impedir a adoção de NFT em larga escala. Só o tempo dirá qual abordagem trará mais benefícios a longo prazo e qual devemos adotar internacionalmente para criar um solo rico para inovações tecnológicas e segurança jurídica também.





Mas pode chegar um momento em que os desenvolvedores de jogos blockchain precisem fazer uma escolha. E acho que aqueles que são proativos acabarão sendo a nata da colheita.