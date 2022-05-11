为什么 NFT 游戏不应回避数字资产监管

区块链本地人在遵守法规方面总是犹豫不决，但在区块链游戏的情况下，特别是那些实施 NFT 技术的游戏，法规实际上可以提供促进采用的清晰度。





危险之中蕴藏着机遇

在过去的几年里，NFT 一直是全球与加密货币相关的争论的核心，越来越多的数字市场参与者正在加紧行动。





我已经写了很多关于每个游戏公司和他的伙伴现在如何骑（或计划骑）NFT 的文章。是的，在 2 月份的炒作通过了测试之后，它目前的形式有点下降（ 80% 的销售额下降并不是真的，但加密的背景消除了歇斯底里的理由），相当于月销售额 34亿 在 OpenSea 上，并达到历史最高水平，我们必须问自己一个简单的问题。如果我们脱离潮流，是否有任何安全网？





例如，举一个最简单但最明显的例子，当我们与其他人签订合同时，我们会根据我们的自由意志达成一项私人协议。但是，如果某些事情确实违法或对我们不利，我们会制定法规以寻求保护。没有规定，我们需要很多信任。信任在金融市场上可能很难找到。我们只能在泡沫中生活很短的时间，不知道我们所崇拜的同一技术中可能存在的危险。





如果可以的话，你会发怒，但当 香港网络安全监管机构 2022 年初发出警告，涉及与 NFT 和元界相关的风险作为关键安全威胁，它有正当理由。它警告说，随着加密货币的价值继续攀升金融阶梯，风险将会更大。即使考虑到无法伪造不可替代的代币并且很容易追踪，市场仍然容易受到其他类型的恶意行为的影响。除了理论上任何人都可以从文件中铸造代币并将其传递给其他买家的可能性之外，数字市场可能会发生大量可能的操纵游戏。





另一个明显的例子，但让我们考虑一下 洗盘交易。 当有人通过开设多个账户并与自己进行交易来人为地抬高数字资产的价格时，就会发生清洗交易。这种游戏已经与 NFT 的出现联系在一起，而这些阴暗的交易者几乎 890 万美元 2021 年，通过寻找人为提升其数字资产价值的方法。其他类型的骗局包括虚假市场、网络钓鱼骗局、拉地毯以及抽水和倾倒骗局。以免我们认为我们太聪明而不会从地毯拉扯中倒下，它们很容易做到。我们可以感到安全，并向我们保证我们可以做到，相信一个项目正在某个地方进行，但只需要一个坏演员在一夜之间改变主意，把地毯从你下面拉出来。





证据已经存在：地毯拉扯是对买家的最新威胁之一，据报道导致买家损失大约 2021 年为 28 亿美元。 听起来很糟糕，对吧？这就是我们所知道的。不愿报告损失的投资者的羞耻、内疚和羞辱使我们无法了解 NFT 骗局的真实程度。





如果（或何时）这种情况发生在您身上，并且没有人应该听到您的法律呼声，做出适当的反应并规范市场，那么我们真的生活在泡沫中还是已经破裂？





好消息是，危险之中蕴藏着机遇。技术解决方案在不受监管的情况下只能走那么远。虽然有时我们担心法规可能会扼杀技术，但我们也应该意识到它为我们提供了一个安全的竞争环境来繁荣发展。这对于区块链游戏来说尤其重要，因为区块链游戏是作为企业存在的公司和团队，具有不可否认的商业利益。





对于那些争辩说刑法并没有阻止犯罪，竞争规则并没有结束非法市场行为的人来说，重点永远不是让它们成为不可能，而是要控制它们，让用户更安全（是的，游戏玩家，任何游戏努力的支柱，对吧？）。





NFT 的监管方法

好的，所以如果我们同意法规可以提供帮助，让我们从欧盟开始。早在 2020 年，欧盟委员会就通过了一项数字金融一揽子计划以及一项监管数字资产的提案，称为加密资产市场监管或简称为 MiCA 提案。 MiCA 是 欧洲的反应 由于许多数字资产已超出范围，因此金融服务监管存在差距。如前所述，此类安全网的主要目标之一是创建一个确实具有创新性和技术友好的监管框架。一方面，当局必须以整个市场的共同方法确保体面和全面的监管，另一方面，重要的是不要在新技术解决方案的出现和应用的道路上制造更多障碍.





因此，MiCA 包含了一些适用于 NFT 的法规，并且在欧盟的立法历史上首次定义了加密资产。 NFT 很可能会落入 “包罗万象”类别 其他数字资产，但我们还不知道，因为它仍处于提案阶段。但是，MiCA 将规范公开发行、交易平台上加密资产的准入、服务提供商的许可以及对此类企业实施市场滥用规则。





现场的另一个大玩家美国采取了更直接的方法。也就是说，SEC 以与其他传统资产相同的方式看待数字资产，以确定它们是否是 证券。 1933 年的《证券法》包含了一个非常广泛的证券定义，目前足以涵盖 NFT。美国一直在积极地将其长期立法用于新的事业，并且已经 禁止 涉及洗钱计划的一些市场。





到那个时刻 中国 ，方法与西方不同。由于当局对加密货币和数字资产的严格限制，NFT 运动的发展一直滞后，但市场一直在蓬勃发展。虽然在严格的法律约束下持有加密货币和资产可能会降低危险的可能性，但此类政策可能会阻碍大规模 NFT 的采用。只有时间会证明哪种方法会在长期内提供更多好处，以及我们应该在国际上采用哪种方法来为技术创新和法律确定性创造丰富的土壤。





但是，区块链游戏开发者可能需要做出选择。我认为那些积极主动的人最终会成为精英。