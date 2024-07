Entrevista comportamental: o guia para se adaptar

As entrevistas comportamentais são o tipo de entrevista mais incerto na indústria de tecnologia. Já vi muitas pessoas subestimarem a importância de se prepararem para essas entrevistas, apenas para não receberem uma oferta justamente por causa de sua má preparação. Felizmente, conseguir entrevistas comportamentais não requer meses de preparação. Neste guia, descreverei as principais etapas para o sucesso nessas entrevistas.





Sou gerente de desenvolvimento de software na Amazon. Este artigo é um reflexo dos meus pensamentos e não tem nada a ver com a Amazon ou suas subsidiárias.

Por que existem entrevistas comportamentais?

As empresas usam entrevistas comportamentais para avaliar se você seria uma contratação bem-sucedida com base em suas experiências anteriores. Assim, os tipos de perguntas mais populares são baseados em exemplos, como “ Conte-me sobre uma época…” . As empresas testam se:

você é um “adequado à cultura” , seu escopo e impacto anteriores são suficientes para a função para a qual você se candidatou.



Nem todas as empresas dão igual importância às entrevistas comportamentais. Você pode esquecer de receber uma oferta da Netflix ou da Amazon se não tiver lido sobre seus princípios ou valores. Enquanto isso, empresas como Google ou Microsoft podem dar menos ênfase a esse aspecto, e você poderá ser aprovado se evitar mostrar sinais de alerta. Faça sua pesquisa para entender o quão importante é a parte comportamental em uma determinada empresa.





Passo 1. Preparar Exemplos

Pode ser incrivelmente difícil inventar uma boa história durante uma entrevista, então recomendo preparar pelo menos dois exemplos para cada grupo de perguntas comportamentais da entrevista. Quais são os baldes? Uma categorização que gosto inclui:

Resolução de problemas técnicos — desafios que envolvem habilidades ou conhecimentos técnicos específicos. Crescimento Profissional – aprender novas habilidades, orientar, receber feedback, gerenciar falhas ou alcançar crescimento. Impacto e Resultados — situações em que você entregou resultados que impactaram os resultados do negócio ou do projeto. Comunicação e Dinâmica de Equipe — gerenciando conflitos, partes interessadas, negociações ou liderando pessoas. Adaptabilidade e Inovação – lidar com ambiguidades, adaptar-se às mudanças ou oferecer soluções inovadoras.





Pesquise as perguntas típicas da empresa para a qual você está se candidatando. Não é possível se preparar para todas as perguntas, mas com um bom conjunto de histórias adaptá-las durante a entrevista torna-se bastante fácil. Não tem exemplos suficientes para preparar histórias fortes? Alguns podem sugerir inventá-los. Funciona, mas não gosto dessa abordagem por vários motivos. Não é ético e exige mais esforço do que construir histórias reais. Uma estratégia melhor seria aumentar ligeiramente as histórias existentes. Dessa forma, você pode ter mais confiança em suas respostas, responder às perguntas de acompanhamento com mais eficácia e gastar menos tempo na preparação.





Se você não tiver uma boa história durante a entrevista, considere pular a pergunta. É muito melhor do que dar um exemplo inadequado. Pular cinco questões seguidas não é bom, mas pular uma ou duas não faz mal, especialmente se essas não forem questões convencionais.

Etapa 2. Use exemplos apropriados para o seu nível

Contar uma história sobre um conflito com um estagiário sobre o nome da classe pode ser aceitável para um engenheiro júnior, mas não para um engenheiro sênior. Suas histórias devem refletir seu nível de antiguidade. Para o nível de diretor ou pessoal, os exemplos devem impactar diversas organizações; para um nível sênior – pelo menos sua equipe; para nível médio — várias pessoas; e para uma posição inicial, impactar até mesmo uma pessoa é aceitável. Esforce-se para ampliar seu impacto tanto quanto possível. Cite todas as organizações e equipes afetadas e mencione os altos funcionários envolvidos. Não fazer isso pode resultar em rebaixamento de nível.





Observe que ter muitas pessoas envolvidas não é uma regra universal. Economizar milhões introduzindo uma otimização inteligente pode estar dentro do escopo de sua equipe, mas essa história pode ser forte o suficiente para uma posição de nível principal.





Tenha em mente o nível que você pretende atingir e calibre suas respostas.

Etapa 3. Demonstrar "adequação à cultura"

Cada empresa adere a um conjunto específico de valores ou princípios, que podem ser chamados de Memorandos Culturais , Princípios de Liderança ou Valores Fundamentais . Em essência, estes são conjuntos de atitudes e comportamentos que as empresas desejam ver nos seus funcionários. Pesquise esses valores no Google antes da entrevista e tente enquadrar suas respostas de acordo com esses valores.





Muitas empresas não documentam os seus valores; no entanto, as entrevistas comportamentais continuam a ser tão cruciais como qualquer outro tipo de entrevista. Mesmo algumas empresas conhecidas, como a Apple, não conseguem comunicar claramente a sua cultura corporativa. Nesse caso eu recomendaria o seguinte:

Encontre uma entrevista no YouTube com o fundador da empresa ou um gerente sênior discutindo sua cultura. Fale com alguém desta empresa, como um amigo de um amigo ou alguém do LinkedIn. Pesquise perguntas e respostas em plataformas como Glassdoor.





Etapa 4. Estruture suas respostas

A recomendação padrão para entrevistas comportamentais é usar o método STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado). Infelizmente, mesmo os candidatos familiarizados com este método muitas vezes não conseguem aplicá-lo de forma eficaz. As seções que costumam apresentar desafios são ações e resultados.





Para ações, é fundamental esclarecer sua contribuição pessoal – use “I” para articular isso. Declarações como "otimizamos isso..." ou "encaminhamos para..." não esclarecem sua função e contribuição específicas. Foi você quem otimizou isso ou foi um membro da equipe? Você encaminhou pessoalmente o problema para um gerente de produto ou o encaminhamento foi feito por seu gerente? O ideal é passar cerca de metade do tempo da sua história discutindo suas ações.





Para os resultados, evite afirmações vagas como “ficou mais rápido” ou “o projeto foi entregue”. Em vez disso, articule o impacto específico com números, mesmo que aproximados. Respostas mais convincentes podem ser: “o tempo de carregamento diminuiu de 1s para 500ms” ou “o projeto recebeu 4,5 estrelas na Apple Store e gerou US$ 5 milhões em receita”.





Adicionar um breve resumo no início de sua resposta pode aprimorar o método STAR. Descrever resumidamente sua história do início ao fim ajuda o entrevistador a acompanhar e determinar rapidamente se precisa ouvir mais, potencialmente economizando vários minutos do tempo da entrevista.





Etapa 5. Responda à pergunta específica

É fácil entender mal a pergunta ou cair em histórias irrelevantes devido ao nervosismo ou à má interpretação. Isso geralmente acontece quando os candidatos não conseguem ouvir ativamente ou presumem que sabem o que o entrevistador está perguntando sem buscar esclarecimentos. Fornecer uma resposta precisa e relevante é fundamental para demonstrar que você entende os requisitos da função e possui as habilidades necessárias. Para questões complexas com várias partes, anotá-las é uma boa ideia. Dessa forma, você pode garantir que está respondendo a todas as partes da pergunta, não apenas ao que lembrou.





Se o entrevistador perguntar sobre contribuições fora de sua área de responsabilidade, não descreva como você refatorou um trecho de código pertencente à sua equipe ou resolveu um bug introduzido por um colega. Estas são suas principais responsabilidades. Se o entrevistador perguntar sobre um conflito, não descreva uma breve discordância em que você aceitou qualquer ponto de vista após cinco minutos. O conflito implica períodos prolongados de desacordo, como várias semanas. Tem uma pergunta composta por várias partes sobre uma situação difícil com um cliente que afetou significativamente o negócio? Não descreva apenas por que esta situação foi difícil e como foi resolvida. Escreva a pergunta e explique também como ela afetou o negócio.

Etapa 6. Faça as perguntas certas

Ao final das entrevistas, você terá de 5 a 10 minutos para tirar suas dúvidas. Não caia na armadilha de pensar que a entrevista terminou – não terminou. Durante a entrevista tudo importa, e as perguntas que você faz no final podem influenciar na decisão do entrevistador sobre sua aprovação ou não. Para usar esse tempo em seu benefício, é importante entender quais perguntas fazer e quais evitar.





Evite perguntas de RH sobre remuneração, trabalho em casa, etc. Evite perguntas pessoais sobre país de origem, sexo, humor, etc. Evite perguntas convencionais como “O que esta empresa faz?” ou “Como é a cultura aqui?” Isso mostra falta de preparação de sua parte.



Então, o que você deve perguntar? Escolha perguntas que comprovem seu interesse pela empresa e sugiram que você seria um funcionário valioso. Por exemplo, pergunte “Como é o sucesso para esta posição?”, “Como você consegue se manter inovador apesar de estar no mercado há décadas?”, “Como é um dia típico para esta posição?” e “ Se eu tiver uma ideia para uma funcionalidade de produto ou melhoria técnica, qual é o processo para implementá-la?”.





Mostre que você fez sua lição de casa e conhece bem a empresa e o cargo. Demonstre seu desejo de ter sucesso nesta função e de ser um membro da equipe que todos apreciariam. Seu futuro gerente precisa ver sua independência (para que não precise microgerenciá-lo) e seu desejo de alcançar objetivos compartilhados.

Passo 7. Pratique

Ter histórias impactantes é fundamental, mas comunicá-las de forma eficaz é fundamental para atrair os entrevistadores. Você pode esquecer uma história ou ter dificuldade em detalhá-la devido à ansiedade. Entrevistar pode ser estressante e, às vezes, permanecer no emprego atual é a solução ideal, pois muitos problemas muitas vezes podem ser resolvidos. Felizmente, praticar entrevistas comportamentais, também conhecidas como entrevistas simuladas, pode reduzir significativamente o estresse durante entrevistas reais e prepará-lo melhor para descrever suas experiências de maneira estruturada e clara.





Muitas plataformas online oferecem entrevistas simuladas mediante pagamento. Lá, você pode até escolher entrevistadores de uma empresa específica que possam fornecer feedback valioso. Isso pode ser um pouco caro, então, como alternativa, você pode pedir a seus amigos para realizarem essa entrevista.





Eu recomendo fazer pelo menos três entrevistas simuladas antes das reais.





Etapa 8. Impressione e conecte-se

As entrevistas comportamentais são subjetivas por natureza. A mesma história pode ser avaliada de forma diferente por entrevistadores diferentes ou mesmo pelo mesmo entrevistador em circunstâncias diferentes. O que você pode fazer em relação à isso? Conecte-se com seu entrevistador. Trate a entrevista como um diálogo e ouça atentamente quaisquer dicas do entrevistador. Pergunte se o seu exemplo se encaixa bem, se eles gostariam de mais detalhes sobre os números ou impacto, etc.





Demonstre engajamento e paixão em suas respostas. Gostaria de ver se você está interessado em trabalhar comigo. Afinal, esta etapa visa causar uma impressão positiva em seus entrevistadores.

Pensamentos finais

Entrevistar é uma habilidade separada. Você pode ser ótimo no trabalho do dia a dia, mas ter dificuldade nas entrevistas e vice-versa. É um grande investimento desenvolver suas habilidades de entrevista, e cada entrevista é uma oportunidade de aprendizado. Reflita sobre o feedback que você recebe e refine continuamente sua abordagem para se tornar um candidato mais atraente em entrevistas futuras.