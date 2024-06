Os consumidores não querem gadgets inúteis

O desastre dos pins da Humane AI está causando agitação à medida que os consumidores rejeitam o dispositivo por não corresponder aos seus padrões – ou mesmo ao exagero. Suas limitações físicas e falhas de software deixaram os compradores chateados porque o produto não justifica o preço de US$ 700.





Mas o pin Humane AI não é o primeiro gadget tecnológico a falhar. O Apple Newton, o Nintendo Virtual Boy, o Microsoft Zune e o Sony Betamax são apenas alguns dos muitos exemplos de tecnologias que não deram certo. Netscape, Windows 8 e AOL são mais exemplos de tecnologias de Internet que começaram fortes, mas não conseguiram manter a sua quota de mercado, cedendo, em vez disso, utilizadores a outras tecnologias.





O Google Glass era um gadget de US$ 1.500 destinado a oferecer aos usuários a capacidade de acessar informações simplesmente olhando através das lentes, mas sua capacidade de gravar discretamente significava que muitos locais privados recusavam o acesso dos usuários.





O smartwatch Pebble foi uma boa ideia, mas não conseguiu manter sua posição no mercado quando a Apple e a Samsung entraram no mercado de smartwatches.





Entre as empresas mais recentes e infames do setor farmacêutico e de saúde está a Theranos. A empresa, liderada por sua fundadora Elizabeth Holmes, afirmava ter uma máquina que possuía tecnologia de diagnóstico de sangue, que poderia detectar inúmeras doenças com apenas uma gota de sangue. Infelizmente para Holmes, ela foi pega em suas mentiras e foi presa por fraude.





Ideias malucas como a lasanha da Colgate, o sutiã aquático da Evian ou o Face Trainer demonstraram que é melhor deixar alguns produtos na prancheta.





Talvez o Humane AI Pin seja um fracasso completo devido às suas muitas falhas. Ou está simplesmente à frente de seu tempo e pode precisar apenas de alguns ajustes e de um período tecnológico diferente para se encaixar e fazer mais sentido.





Os fundadores e criadores de qualquer empresa e produto tecnológico devem estar conscientes da concorrência, do mercado, do humor dos consumidores em relação à economia e, o mais importante, se há realmente necessidade de tudo o que está a ser feito.





Existem muitas invenções que nunca tiveram qualquer uso real ou prático. Os que tiveram sucesso foram aqueles que os consumidores queriam ou precisavam e podiam pagar.





As empresas de tecnologia precisam prestar atenção a esses fatores e operar de acordo. Dessa forma, desastres como o pin Humane AI podem ser evitados.