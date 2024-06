Les consommateurs ne veulent pas de gadgets inutiles

La débâcle des broches Humane AI fait des vagues alors que les consommateurs rejettent l’appareil comme n’étant pas à la hauteur de leurs normes – ou même du battage médiatique. Ses limitations physiques et ses défauts logiciels ont contrarié les acheteurs car le produit ne justifie pas le prix de 700 $.





Mais la broche Humane AI n’est pas le premier gadget technologique à échouer. Apple Newton, Nintendo Virtual Boy, Microsoft Zune et Sony Betamax ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de technologies qui n'ont pas vraiment réussi. Netscape, Windows 8 et AOL sont d'autres exemples de technologies Internet qui ont démarré en force mais n'ont pas réussi à conserver leur part de marché, cédant plutôt les utilisateurs à d'autres technologies.





Les Google Glass étaient un gadget de 1 500 $ destiné à offrir aux utilisateurs la possibilité d'accéder à des informations simplement en regardant à travers l'objectif, mais leur capacité à enregistrer discrètement signifiait que de nombreux lieux privés refusaient l'accès aux porteurs.





La montre intelligente Pebble était une bonne idée, mais elle n’a pas réussi à conserver sa position sur le marché une fois qu’Apple et Samsung sont entrés sur le marché des montres intelligentes.





Parmi les entreprises les plus récentes et les plus tristement célèbres du domaine de la santé et de la pharmacie se trouve Theranos. L'entreprise, dirigée par sa fondatrice Elizabeth Holmes, prétendait disposer d'un appareil doté d'une technologie de diagnostic sanguin, capable de détecter de nombreuses maladies avec une seule goutte de sang. Malheureusement pour Holmes, elle a été prise dans ses mensonges et a été emprisonnée pour fraude.





Des idées folles comme la Lasagne de Colgate, le Water Bra d'Evian ou le Face Trainer ont démontré qu'il vaut mieux laisser certains produits sur la planche à dessin.





Peut-être que le Humane AI Pin est un échec total en raison de ses nombreux défauts. Ou bien il est simplement en avance sur son temps et n’a peut-être besoin que de quelques ajustements et d’un calendrier technologique différent pour s’adapter et avoir plus de sens.





Les fondateurs et créateurs de toute entreprise et de tout produit technologique doivent être conscients de la concurrence, du marché, de l’humeur des consommateurs à l’égard de l’économie et, plus important encore, de la réalité de l’existence ou non d’un besoin pour ce qui est fabriqué.





Il existe de nombreuses inventions qui n’ont jamais eu d’utilité réelle ou pratique. Ceux qui ont réussi sont ceux que les consommateurs voulaient ou dont ils avaient besoin et qu’ils pouvaient se permettre.





Les entreprises technologiques doivent prêter attention à ces facteurs et fonctionner en conséquence. De cette façon, des débâcles comme l’épingle Humane AI peuvent être évitées.