消费者不想要无用的小玩意

Humane AI 密码的失败引起了轰动，因为消费者认为该设备不符合他们的标准，甚至没有达到宣传的效果。它的物理限制和软件缺陷让买家感到不满，认为该产品不值 700 美元的标价。





但 Humane AI 别针并不是第一个失败的科技产品。Apple Newton、任天堂 Virtual Boy、Microsoft Zune 和 Sony Betamax 只是众多失败技术中的几个。Netscape、Windows 8 和 AOL 是互联网技术的另一个例子，它们一开始很强大，但未能守住市场份额，反而将用户拱手让给了其他技术。





谷歌眼镜是一款售价 1,500 美元的小工具，旨在让用户只需透过镜片就能获取信息，但其秘密记录的能力意味着许多私人场所拒绝佩戴者进入。





Pebble 智能手表是一个好主意，但是一旦苹果和三星进入智能手表市场，它就无法保持其市场地位。





在医疗和制药领域，最近成立的一家臭名昭著的公司是 Theranos。该公司由创始人伊丽莎白·霍姆斯 (Elizabeth Holmes) 领导，声称拥有一台具有血液诊断技术的机器，据称只需一滴血就可以检测出多种疾病。不幸的是，霍姆斯的谎言被揭穿，并因欺诈罪被判入狱。





高露洁的千层面、依云的水润胸罩或脸部训练器等疯狂的想法表明，有些产品最好留在绘图板上。





也许人性化 AI 针由于存在诸多缺陷而彻底失败。或者它只是超前了，可能只需要进行一些调整和不同的技术时间框架即可融入其中并变得更有意义。





任何科技公司和产品的创始人和创造者都必须了解竞争、市场、消费者对经济的情绪，最重要的是，是否真的需要所制造的产品。





很多发明从未有过任何实际用途。成功的发明都是消费者想要或需要并且能够负担得起的发明。





科技公司需要注意这些因素并采取相应措施。这样，就可以避免类似 Humane AI 密码的失败。