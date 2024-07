A Renascença do Bitcoin: Enfrentando Riscos, Abraçando Mudanças e Mantendo Princípios Básicos

Embora o Bitcoin tenha alcançado um status formidável como reserva de valor, o aumento dos ordinais e das inscrições demonstrou claramente que os usuários desejam usá-lo para mais do que apenas isso. Além de simplesmente manter, há uma demanda enorme e crescente por aplicativos baseados em Bitcoin, ativos fungíveis e não fungíveis e pagamentos escalonáveis. No entanto, a questão é: como o Bitcoin satisfaz esse desejo e ao mesmo tempo preserva os princípios básicos nos quais se baseia?





Os riscos da inação

Tem havido um grande progresso gradual no ecossistema Bitcoin, mas a incapacidade de inovar rapidamente levou a uma tendência preocupante: uma quantidade significativa de BTC é continuamente desviada do seu ecossistema. Apesar do relativo sucesso da Lightning Network, o Ethereum agora hospeda mais BTC do que todos os Bitcoin Layer 2 combinados. Pior ainda, um número crescente de BTC é mantido em bolsas centralizadas, o que reintroduz os mesmos riscos de custódia do sistema fiduciário que o Bitcoin foi originalmente construído para mitigar.





Este é um sinal claro de que se nós, a comunidade Bitcoin, não oferecermos soluções convincentes, outros intervirão com soluções que podem não estar alinhadas com os valores fundamentais de descentralização e segurança do Bitcoin. Se não agirmos, corremos o risco de perder o controle sobre a direção na qual o Bitcoin e a indústria criptográfica mais ampla evoluem.





Até esse ponto, a história do Ethereum fornece um conto de advertência. Já em 2016, os desenvolvedores do Bitcoin Peter Todd e Greg Maxwell destacaram vários problemas arquitetônicos em seu design. No entanto, o progresso do ecossistema Bitcoin nos últimos oito anos tem sido relativamente lento, enquanto a indústria em geral tem buscado novas soluções questionáveis, como Prova de Participação, modelos baseados em contas e fragmentação – todas as quais podem minar a descentralização e a segurança que Bitcoin significa.





Não podemos mais nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros. A demanda por novos ativos e casos de uso baseados em Bitcoin apresenta uma oportunidade fundamental. Exige um Renascimento do Bitcoin. Vamos aproveitar este momento para redirecionar a indústria de criptografia para um caminho que siga os valores, princípios e arquitetura do Bitcoin.





A situação atual

Em sua essência, o Bitcoin foi concebido como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, não um sistema ponto a contrato como a maioria das plataformas de contratos inteligentes, ou um sistema sequenciador ponto a ponto como os atuais rollups.





O brilho do Bitcoin reside no mecanismo de consenso de Prova de Trabalho e no modelo UTXO, que oferece inúmeras vantagens sobre o modelo baseado em conta, agora predominante. Em vez de registrar saldos, os UTXOs rastreiam unidades monetárias individuais, semelhante ao funcionamento do dinheiro físico. Isto permite a criação de ativos ao portador genuínos – ativos pertencentes a quem detém a chave privada.





Mais importante ainda, a ênfase do Bitcoin está na verificação, não na computação, que é a excelência dos blockchains. A computação e a verificação complexa devem ser empurradas para fora da cadeia – para protocolos que não precisam necessariamente ser blockchains. Felizmente, a comunidade Bitcoin propôs muitas ideias novas sobre como fazer isso. O trabalho de Peter Todd em selos descartáveis é especialmente notável aqui, pois abre caminho para soluções inovadoras de escalonamento baseadas na validação do lado do cliente, incluindo moedas coloridas, RGB, ordinais e atômicos.





A comunidade também explorou e construiu várias soluções de Camada 2 com diferentes mecanismos de consenso, soluções de ponte e suposições de segurança. Contudo, apesar da riqueza das ideias, o crescimento do ecossistema ao longo dos anos tem sido lento. Isto se deve principalmente a dois motivos: a falta de programabilidade do Bitcoin e seu espírito conservador. É (intencionalmente) muito difícil chegar a um consenso social sobre quaisquer alterações no nível de protocolo do Bitcoin, e é também por isso que estamos tendo essas conversas hoje.





Inaugurando o Renascimento do Bitcoin

Se quisermos inaugurar um renascimento do Bitcoin, devemos ter o seguinte em mente: Nossas soluções devem satisfazer as necessidades dos usuários sem sacrificar os valores do Bitcoin e sem exigir soft ou hard forks.





Felizmente, tudo isso é possível aproveitando a abordagem em camadas. Já temos alguns protocolos de emissão de ativos, incluindo Ordinals, Runes, BRC-20 e Taproot Assets na cadeia base. Estes beneficiam diretamente e contribuem simultaneamente para a segurança incomparável do Bitcoin. No entanto, a programabilidade limitada do Bitcoin significa que os usuários não podem fazer muito com esses ativos além de simplesmente mantê-los, e é por isso que precisamos de uma camada programável totalmente expressiva no topo. Esta camada deve servir como centro financeiro para ativos na cadeia Bitcoin.





Então, precisamos de uma ponte segura entre estas duas camadas. Podemos usar uma indexação bidirecional típica, mas a de Cipher Wang (autor do RGB++ protocolo) nova solução inovadora, Ligação Isomórfica Universal (UIB), é melhor. Ele emprega mapeamento ponto a ponto entre os UTXOs de duas cadeias, eliminando a necessidade de terceiros confiáveis, o que é um salto gigantesco em comparação com as soluções de ponte atuais.





Depois de estabelecermos a camada programável e a ponte, podemos construir outra camada com foco na escalabilidade e na privacidade. As soluções para isso incluem protocolos baseados em validação do lado do cliente, transações abertas (parcialmente assinadas), Nostr, e-cash Chaumian e mercados peer-to-peer. Então, podemos usar canais para conectar tudo isso e até mesmo conectar Web2 e Web3 – dando origem ao novo paradigma Web5 baseado em Bitcoin.





Web5 significa usar criptografia, tecnologia peer-to-peer e outras soluções nativas da Web3 para corrigir e incorporar na Web2. É um paradigma totalmente diferente daquele em que operamos hoje – e não há plataforma melhor para construí-lo do que o Bitcoin.





Por Jan Xie , arquiteto-chefe da Nervosos , fundador de Criptape . Este artigo é baseado na palestra de Jan Xie em Bitcoin Singapura em 9 de março de 2024. Clique para slides.