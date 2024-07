Thời kỳ phục hưng Bitcoin: Giải quyết rủi ro, đón nhận sự thay đổi và duy trì các nguyên lý cốt lõi

Mặc dù Bitcoin đã đạt được vị thế đáng gờm như một kho lưu trữ giá trị, nhưng sự gia tăng của Ordinals và các dòng chữ đã chứng minh rõ ràng rằng người dùng muốn sử dụng nó cho nhiều mục đích hơn thế. Ngoài việc chỉ nắm giữ, còn có nhu cầu lớn và ngày càng tăng đối với các ứng dụng dựa trên Bitcoin, tài sản có thể thay thế và không thể thay thế cũng như các khoản thanh toán có thể mở rộng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Bitcoin làm thế nào để thỏa mãn mong muốn này trong khi vẫn bảo tồn được các nguyên tắc cốt lõi mà nó dựa trên?





Rủi ro của việc không hành động

Đã có những tiến bộ lớn dần dần được thực hiện trong hệ sinh thái Bitcoin, nhưng việc không thể đổi mới nhanh chóng đã dẫn đến một xu hướng đáng lo ngại: một lượng đáng kể BTC liên tục bị bòn rút khỏi hệ sinh thái của nó. Bất chấp thành công tương đối của Lightning Network, Ethereum hiện lưu trữ nhiều BTC hơn tất cả Bitcoin Lớp 2 cộng lại. Tệ hơn nữa, số lượng BTC được giữ trên các sàn giao dịch tập trung ngày càng tăng, điều này gây ra rủi ro lưu ký tương tự từ hệ thống fiat mà Bitcoin ban đầu được xây dựng để giảm thiểu.





Đây là một tín hiệu rõ ràng rằng nếu chúng ta, cộng đồng Bitcoin, không đưa ra các giải pháp hấp dẫn thì những người khác sẽ nhảy vào với các giải pháp có thể không phù hợp với các giá trị cốt lõi về phân cấp và bảo mật của Bitcoin. Nếu không hành động, chúng ta có nguy cơ mất quyền kiểm soát hướng phát triển của Bitcoin và ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung.





Về điểm đó, lịch sử của Ethereum cung cấp một câu chuyện cảnh báo. Ngay từ năm 2016, các nhà phát triển Bitcoin Peter Todd và Greg Maxwell đã nêu bật nhiều vấn đề kiến trúc trong thiết kế của nó. Tuy nhiên, tiến trình của hệ sinh thái Bitcoin trong 8 năm qua tương đối chậm, trong khi ngành công nghiệp rộng lớn hơn đã theo đuổi các giải pháp mới đáng nghi ngờ như Proof-of-Stake, mô hình dựa trên tài khoản và sharding—tất cả đều có thể làm suy yếu tính phân quyền và bảo mật mà Bitcoin là viết tắt của.





Chúng ta không còn đủ khả năng để mắc phải những sai lầm tương tự. Nhu cầu về các tài sản và trường hợp sử dụng mới dựa trên Bitcoin mang đến cơ hội then chốt. Nó kêu gọi một thời kỳ Phục hưng Bitcoin. Hãy nắm bắt thời điểm này để chuyển hướng ngành công nghiệp tiền điện tử sang con đường tuân thủ các giá trị, nguyên tắc và kiến trúc của Bitcoin.





Trạng thái vui chơi

Về cốt lõi, Bitcoin được hình dung như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng, không phải là hệ thống hợp đồng ngang hàng như hầu hết các nền tảng hợp đồng thông minh hoặc hệ thống tuần tự ngang hàng như các đợt tổng hợp hiện tại.





Điểm nổi bật của Bitcoin nằm ở cơ chế đồng thuận Proof-of-Work và mô hình UTXO, mang lại nhiều lợi thế so với mô hình dựa trên tài khoản phổ biến hiện nay. Thay vì ghi lại số dư, UTXO theo dõi các đơn vị tiền tệ riêng lẻ, tương tự như cách hoạt động của tiền mặt. Điều này cho phép tạo ra các tài sản vô danh đích thực—tài sản thuộc sở hữu của bất kỳ ai nắm giữ khóa riêng.





Quan trọng nhất, sự nhấn mạnh của Bitcoin là xác minh chứ không phải tính toán, đó là điều mà các blockchain vượt trội. Việc tính toán và xác minh phức tạp nên được đẩy ra ngoài chuỗi—vào các giao thức không nhất thiết phải là chuỗi khối. May mắn thay, cộng đồng Bitcoin đã đề xuất nhiều ý tưởng mới để thực hiện điều này. Công trình của Peter Todd con dấu sử dụng một lần đặc biệt đáng chú ý ở đây, vì nó mở đường cho các giải pháp mở rộng quy mô sáng tạo dựa trên xác thực phía khách hàng, bao gồm các đồng xu màu, RGB, Ordinals và Atomicals.





Cộng đồng cũng đã khám phá và xây dựng nhiều giải pháp Lớp 2 khác nhau với các cơ chế đồng thuận, giải pháp bắc cầu và giả định bảo mật khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp sự phong phú của các ý tưởng, tốc độ tăng trưởng của hệ sinh thái trong những năm qua vẫn rất chậm. Điều này chủ yếu là do hai lý do: Bitcoin thiếu khả năng lập trình và đặc tính bảo thủ của nó. Rất khó (có chủ ý) để đạt được sự đồng thuận xã hội về bất kỳ thay đổi cấp độ giao thức nào đối với Bitcoin, đó cũng là lý do tại sao chúng ta có những cuộc trò chuyện này ngày hôm nay.





Mở ra thời kỳ Phục hưng Bitcoin

Nếu chúng ta phải mở ra thời kỳ phục hưng của Bitcoin, chúng ta nên lưu ý những điều sau: Các giải pháp của chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu của người dùng mà không làm mất đi giá trị của Bitcoin và không yêu cầu phân nhánh mềm hoặc phân nhánh cứng.





May mắn thay, tất cả điều này đều có thể thực hiện được bằng cách tận dụng cách tiếp cận theo lớp. Chúng tôi đã có một số giao thức phát hành tài sản, bao gồm Ordinals, Runes, BRC-20 và Taproot Assets trên chuỗi cơ sở. Những lợi ích này trực tiếp và đồng thời đóng góp vào tính bảo mật chưa từng có của Bitcoin. Tuy nhiên, khả năng lập trình hạn chế của Bitcoin có nghĩa là người dùng không thể làm gì nhiều với những tài sản này ngoài việc chỉ giữ chúng, đó là lý do tại sao chúng ta cần một lớp lập trình đầy đủ biểu cảm ở trên cùng. Lớp này sẽ đóng vai trò là trung tâm tài chính cho các tài sản trên chuỗi Bitcoin.





Sau đó, chúng ta cần một cầu nối an toàn giữa hai lớp này. Chúng ta có thể sử dụng một chốt hai chiều điển hình, nhưng Cipher Wang (tác giả của RGB++ Protocol) giải pháp cải tiến mới, Liên kết đẳng cấu phổ quát (UIB), tốt hơn. Nó sử dụng ánh xạ điểm-điểm giữa UTXO của hai chuỗi, loại bỏ nhu cầu về các bên đáng tin cậy thứ ba, đây là một bước nhảy vọt lớn so với các giải pháp bắc cầu hiện tại.





Sau khi thiết lập lớp lập trình và cầu nối, chúng tôi có thể xây dựng một lớp khác tập trung vào quyền riêng tư và khả năng mở rộng ở trên cùng. Các giải pháp cho vấn đề này bao gồm các giao thức dựa trên xác thực phía khách hàng, Giao dịch mở (được ký một phần), Nostr, tiền điện tử Chaumian và thị trường ngang hàng. Sau đó, chúng tôi có thể sử dụng các kênh để kết nối tất cả những điều này và thậm chí kết nối Web2 và Web3 — khai sinh ra mô hình Web5 dựa trên Bitcoin mới.





Web5 có nghĩa là sử dụng mật mã, công nghệ ngang hàng và các giải pháp gốc Web3 khác để khắc phục và tích hợp vào Web2. Đó là một mô hình hoàn toàn khác với mô hình chúng tôi đang vận hành ngày nay—và không có nền tảng nào tốt hơn để xây dựng nó hơn Bitcoin.





Bởi Jan Xie , Kiến trúc sư trưởng của thần kinh , sáng lập của Băng mật mã . Bài viết này dựa trên bài nói chuyện của Jan Xie tại Bitcoin Singapore vào ngày 9 tháng 3 năm 2024. Nhấp chuột cho các slide.