比特币复兴：应对风险、拥抱变革、坚守核心原则





虽然比特币作为一种价值存储手段已经取得了令人敬畏的地位，但序号和铭文的兴起清楚地表明，用户希望将其用于更多用途。除了简单的持有之外，对基于比特币的应用程序、可替代和不可替代资产以及可扩展支付的需求也日益增长。然而，问题是：比特币如何在满足这种需求的同时保留其所基于的核心原则？





不作为的风险

比特币生态系统逐渐取得了巨大进步，但无法快速创新导致了一种令人担忧的趋势：大量BTC不断从其生态系统中流失。尽管闪电网络取得了相对成功，但以太坊现在托管的 BTC 数量比所有比特币第 2 层的总和还要多。更糟糕的是，越来越多的 BTC 被存放在中心化交易所，这再次引入了法定系统的托管风险，而比特币最初是为了缓解这种风险而创建的。





这是一个明确的信号，如果我们比特币社区不提供令人信服的解决方案，其他人就会介入，提出可能不符合比特币去中心化和安全核心价值的解决方案。如果我们不采取行动，我们可能会失去对比特币和更广泛的加密行业发展方向的控制权。





就这一点而言，以太坊的历史为我们敲响了警钟。早在 2016 年，比特币开发者 Peter Todd 和 Greg Maxwell 就指出了其设计中存在的许多架构问题。然而，过去八年来，比特币生态系统的进展相对缓慢，而整个行业都在追求一些值得怀疑的新解决方案，如权益证明、基于账户的模型和分片——所有这些都可能破坏比特币所代表的去中心化和安全性。





我们再也不能犯同样的错误了。对基于比特币的新资产和用例的需求带来了一个关键机遇。它要求比特币复兴。让我们抓住这一时机，将加密行业引向一条遵循比特币价值观、原则和架构的道路。





现状

从本质上讲，比特币被设想为一个点对点的电子现金系统，而不是像大多数智能合约平台那样的点对合约系统，也不是像当前汇总那样的点对序列器系统。





比特币的亮点在于工作量证明共识机制和 UTXO 模型，与现在流行的基于账户的模型相比，该模型具有许多优势。UTXO 不记录余额，而是跟踪单个货币单位，类似于实物现金的运作方式。这使得创建真正的不记名资产成为可能，即由持有私钥的人拥有的资产。





最重要的是，比特币的重点是验证，而不是计算，而计算正是区块链的优势所在。计算和复杂的验证应该被推到链下——进入不一定需要区块链的协议中。幸运的是，比特币社区提出了许多关于如何做到这一点的新想法。Peter Todd 的工作 一次性密封件 尤其值得注意的是，因为它为基于客户端验证的创新扩展解决方案铺平了道路，包括彩色硬币、RGB、序数和原子。





社区还探索并构建了各种具有不同共识机制、桥接解决方案和安全假设的 Layer 2 解决方案。然而，尽管想法丰富，但多年来生态系统的增长一直很缓慢。这主要是由于两个原因：比特币缺乏可编程性，以及其保守的精神。就比特币的任何协议级更改达成社会共识都非常困难（故意），这也是我们今天进行这些对话的原因。





迎来比特币复兴

如果我们要迎来比特币的复兴，我们应该牢记以下几点：我们的解决方案必须满足用户的需求，不能牺牲比特币的价值，也不需要软分叉或硬分叉。





幸运的是，这一切都可以通过利用分层方法来实现。我们已经有一些资产发行协议，包括基础链上的 Ordinals、Runes、BRC-20 和 Taproot Assets。这些协议直接受益，同时也为比特币无与伦比的安全性做出了贡献。然而，比特币有限的可编程性意味着用户除了持有这些资产外，无法做太多事情，这就是为什么我们需要一个完全可表达的可编程顶层。这一层应该成为比特币链上资产的金融中心。





然后，我们需要在这两层之间建立一座安全桥梁。我们可以使用典型的双向挂钩，但 Cipher Wang 的（ RGB++ 协议）的新创新解决方案通用同构绑定（UIB）更好。它采用两条链的 UTXO 之间的点对点映射，消除了对第三方信任方的需求，与当前的桥接解决方案相比，这是一个巨大的飞跃。





一旦我们建立了可编程层和桥接器，我们就可以在上面构建另一个可扩展性和注重隐私的层。这方面的解决方案包括基于客户端验证的协议、开放（部分签名）交易、Nostr、Chaumian 电子现金和点对点市场。然后，我们可以使用渠道连接所有这些，甚至连接 Web2 和 Web3——诞生了新的基于比特币的 Web5 范式。





Web5 意味着使用加密技术、点对点技术和其他 Web3 原生解决方案来修复和整合 Web2。它与我们今天所处的模式完全不同，而且没有比比特币更好的平台来构建它了。





作者：谢建军首席架构师 神经质 ，创始人 隐窝 。 本文基于 Jan Xie 在 比特币新加坡 2024年3月9日。 点击 用于幻灯片。



