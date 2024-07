El renacimiento de Bitcoin: abordar los riesgos, aceptar el cambio y defender los principios fundamentales

Si bien Bitcoin ha alcanzado un estatus formidable como depósito de valor, el aumento de los ordinales y las inscripciones demostró claramente que los usuarios quieren usarlo para algo más que eso. Más allá de simplemente mantener, existe una demanda masiva y creciente de aplicaciones basadas en Bitcoin, activos fungibles y no fungibles y pagos escalables. Sin embargo, la pregunta es: ¿Cómo satisface Bitcoin este deseo preservando al mismo tiempo los principios fundamentales en los que se basa?





Los riesgos de la inacción

Se han logrado grandes avances gradualmente en el ecosistema de Bitcoin, pero la incapacidad de innovar rápidamente ha llevado a una tendencia preocupante: una cantidad significativa de BTC se está desviando continuamente de su ecosistema. A pesar del relativo éxito de Lightning Network, Ethereum ahora alberga más BTC que todos los Bitcoin Layer 2 combinados. Peor aún, un número cada vez mayor de BTC se mantiene en intercambios centralizados, lo que reintroduce los mismos riesgos de custodia del sistema fiduciario para los cuales Bitcoin fue creado originalmente para mitigar.





Esta es una señal clara de que si nosotros, la comunidad Bitcoin, no ofrecemos soluciones convincentes, otros intervendrán con soluciones que pueden no alinearse con los valores fundamentales de descentralización y seguridad de Bitcoin. Si no actuamos, corremos el riesgo de perder el control sobre la dirección en la que evolucionan Bitcoin y la industria criptográfica en general.





Hasta ese punto, la historia de Ethereum proporciona una advertencia. Ya en 2016, los desarrolladores de Bitcoin, Peter Todd y Greg Maxwell, resaltaron numerosos problemas arquitectónicos con su diseño. Sin embargo, el progreso del ecosistema Bitcoin en los últimos ocho años ha sido relativamente lento, mientras que la industria en general ha buscado nuevas soluciones cuestionables como prueba de participación, modelos basados en cuentas y fragmentación, todo lo cual puede socavar la descentralización y la seguridad que Bitcoin significa.





Ya no podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores. La demanda de nuevos activos y casos de uso basados en Bitcoin presenta una oportunidad fundamental. Requiere un renacimiento de Bitcoin. Aprovechemos este momento para redirigir la industria de la criptografía hacia un camino que se adhiera a los valores, principios y arquitectura de Bitcoin.





El estado de la cuestión

En esencia, Bitcoin fue concebido como un sistema de efectivo electrónico de igual a igual, no un sistema de igual a contrato como la mayoría de las plataformas de contratos inteligentes, o un sistema de secuenciador de igual a igual como los paquetes acumulativos actuales.





La brillantez de Bitcoin radica en el mecanismo de consenso de prueba de trabajo y el modelo UTXO, que ofrece numerosas ventajas sobre el modelo basado en cuentas ahora predominante. En lugar de registrar saldos, los UTXO rastrean unidades monetarias individuales, de manera similar a cómo funciona el efectivo físico. Esto permite la creación de activos al portador genuinos: activos propiedad de quien posee la clave privada.





Lo más importante es que el énfasis de Bitcoin está en la verificación, no en el cálculo, que es en lo que destacan las cadenas de bloques. La computación y la verificación compleja deben llevarse fuera de la cadena, a protocolos que no necesariamente tengan que ser cadenas de bloques. Afortunadamente, la comunidad Bitcoin ha propuesto muchas ideas novedosas sobre cómo hacer esto. El trabajo de Peter Todd sobre sellos de un solo uso es especialmente notable aquí, ya que allana el camino para soluciones de escalado innovadoras basadas en la validación del lado del cliente, incluidas monedas de colores, RGB, ordinales y atómicos.





La comunidad también ha explorado y creado varias soluciones de Capa 2 con diferentes mecanismos de consenso, soluciones puente y supuestos de seguridad. Sin embargo, a pesar de la riqueza de las ideas, el crecimiento del ecosistema a lo largo de los años ha sido lento. Esto se debe principalmente a dos razones: la falta de programabilidad de Bitcoin y su espíritu conservador. Es (intencionalmente) muy difícil llegar a un consenso social sobre cualquier cambio a nivel de protocolo en Bitcoin, razón por la cual estamos teniendo estas conversaciones hoy.





Marcando el comienzo del renacimiento de Bitcoin

Si queremos marcar el comienzo de un renacimiento de Bitcoin, debemos tener lo siguiente en mente: nuestras soluciones deben satisfacer las necesidades de los usuarios sin sacrificar los valores de Bitcoin y sin requerir bifurcaciones blandas o duras.





Afortunadamente, todo esto es posible aprovechando el enfoque en capas. Ya tenemos algunos protocolos de emisión de activos, incluidos Ordinals, Runes, BRC-20 y Taproot Assets en la cadena base. Estos benefician directamente y simultáneamente contribuyen a la seguridad incomparable de Bitcoin. Sin embargo, la programabilidad limitada de Bitcoin significa que los usuarios no pueden hacer mucho con estos activos más allá de simplemente mantenerlos, razón por la cual necesitamos una capa programable totalmente expresiva en la parte superior. Esta capa debería servir como centro financiero para los activos de la cadena Bitcoin.





Entonces, necesitamos un puente seguro entre estas dos capas. Podemos usar una clavija bidireccional típica, pero la de Cipher Wang (autor del RGB++ protocolo) la nueva solución innovadora, Universal Isomorphic Binding (UIB), es mejor. Emplea mapeo punto a punto entre los UTXO de dos cadenas, eliminando la necesidad de terceros de confianza, lo que supone un gran salto en comparación con las soluciones puente actuales.





Una vez que hayamos establecido la capa programable y el puente, podemos construir encima otra capa centrada en la escalabilidad y la privacidad. Las soluciones para esto incluyen protocolos basados en validación del lado del cliente, transacciones abiertas (parcialmente firmadas), Nostr, dinero electrónico Chaumian y mercados de igual a igual. Luego, podremos usar canales para conectar todo esto, e incluso conectar Web2 y Web3, dando origen al nuevo paradigma Web5 basado en Bitcoin.





Web5 significa utilizar criptografía, tecnología peer-to-peer y otras soluciones nativas de Web3 para arreglar e incorporar en Web2. Es un paradigma completamente diferente al que operamos hoy en día, y no hay mejor plataforma para construirlo que Bitcoin.





Por Jan Xie , arquitecto jefe de nervios , fundador de criptocinta . Este artículo está basado en la charla de Jan Xie en Bitcoin Singapur el 9 de marzo de 2024. Hacer clic para diapositivas.