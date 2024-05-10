Bitcoin Rönesansı: Riskleri Ele Alma, Değişimi Kucaklama ve Temel İlkeleri Koruma





Bitcoin bir değer deposu olarak müthiş bir statüye ulaşırken, Ordinallerin ve yazıtların yükselişi, kullanıcıların onu bundan daha fazlası için kullanmak istediğini açıkça gösterdi. Basitçe elde tutmanın ötesinde, Bitcoin tabanlı uygulamalara, değiştirilebilen ve değiştirilemeyen varlıklara ve ölçeklenebilir ödemelere yönelik büyük ve artan bir talep var. Ancak soru şu: Bitcoin, dayandığı temel ilkeleri korurken bu arzuyu nasıl tatmin edecek?





Hareketsizliğin Riskleri

Bitcoin ekosisteminde kademeli olarak büyük bir ilerleme kaydedildi, ancak hızlı bir şekilde yenilik yapamamak endişe verici bir eğilime yol açtı: önemli miktarda BTC sürekli olarak ekosisteminden çekilip alınıyor. Lightning Network'ün göreceli başarısına rağmen Ethereum artık tüm Bitcoin Layer 2'lerin toplamından daha fazla BTC'ye ev sahipliği yapıyor. Daha da kötüsü, merkezi borsalarda giderek artan sayıda BTC tutuluyor ve bu da, Bitcoin'in başlangıçta hafifletmek için oluşturulduğu itibari para sistemindeki aynı saklama risklerini yeniden ortaya çıkarıyor.





Bu, eğer Bitcoin topluluğu olarak zorlayıcı çözümler sunmazsak, diğerlerinin Bitcoin'in merkezi olmayan yönetim ve güvenlik gibi temel değerleriyle uyumlu olmayan çözümlerle devreye gireceğinin açık bir işaretidir. Harekete geçmezsek, Bitcoin'in ve daha geniş anlamda kripto endüstrisinin gelişme yönü üzerindeki kontrolümüzü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız.





Bu noktaya kadar Ethereum'un geçmişi uyarıcı bir hikaye sunuyor. 2016 gibi erken bir tarihte, Bitcoin geliştiricileri Peter Todd ve Greg Maxwell, tasarımıyla ilgili çok sayıda mimari sorunu vurguladılar. Bununla birlikte, Bitcoin ekosisteminin son sekiz yıldaki ilerlemesi nispeten yavaş olurken, daha geniş endüstri, Proof-of-Stake, hesap tabanlı modeller ve parçalama gibi sorgulanabilir yeni çözümler peşinde koşarken bunların tümü, Bitcoin'in merkezi olmayan yapısını ve güvenliğini zayıflatabilir. Bitcoin anlamına gelir.





Artık aynı hataları yapma lüksümüz yok. Yeni Bitcoin tabanlı varlıklara ve kullanım senaryolarına olan talep çok önemli bir fırsat sunuyor. Bir Bitcoin Rönesansı çağrısında bulunuyor. Kripto endüstrisini Bitcoin'in değerlerine, ilkelerine ve mimarisine bağlı bir yola yönlendirmek için bu anı değerlendirelim.





Oyunun Durumu

Bitcoin, özünde, çoğu akıllı sözleşme platformu gibi eşler arası bir sistem veya mevcut toplamalar gibi eşler arası bir sıralayıcı sistem değil, eşler arası bir elektronik nakit sistemi olarak tasavvur edildi.





Bitcoin'in parlaklığı, İş Kanıtı fikir birliği mekanizmasında ve şu anda yaygın olan hesap tabanlı modele göre çok sayıda avantaj sunan UTXO modelinde yatmaktadır. UTXO'lar, bakiyeleri kaydetmek yerine, fiziksel nakit işleyişine benzer şekilde bireysel para birimlerini izler. Bu, gerçek taşıyıcı varlıkların (özel anahtarı elinde bulunduran kişinin sahip olduğu varlıklar) oluşturulmasını sağlar.





En önemlisi, Bitcoin'in vurgusu hesaplamaya değil doğrulamaya yöneliktir; blok zincirleri de bu konuda üstündür. Hesaplama ve karmaşık doğrulama, zincir dışına, yani mutlaka blockchain olması gerekmeyen protokollere aktarılmalıdır. Neyse ki Bitcoin topluluğu bunun nasıl yapılacağına dair birçok yeni fikir önerdi. Peter Todd'un çalışmaları tek kullanımlık contalar renkli paralar, RGB, Ordinaller ve Atomikler dahil olmak üzere istemci tarafı doğrulamaya dayalı yenilikçi ölçeklendirme çözümlerinin önünü açtığı için burada özellikle dikkate değerdir.





Topluluk ayrıca farklı fikir birliği mekanizmaları, köprüleme çözümleri ve güvenlik varsayımlarıyla çeşitli Katman 2 çözümlerini araştırdı ve oluşturdu. Ancak fikirlerin zenginliğine rağmen ekosistemin büyümesi yıllar içinde yavaşladı. Bunun temel olarak iki nedeni vardır: Bitcoin'in programlanabilirlik eksikliği ve tutucu ahlakı. Bitcoin'de protokol düzeyindeki herhangi bir değişiklik konusunda toplumsal bir fikir birliğine varmak (kasıtlı olarak) çok zordur, bu da bugün bu konuşmaları yapmamızın nedenidir.





Bitcoin Rönesansını Başlatmak

Eğer Bitcoin'de bir rönesans başlatmak istiyorsak şunu aklımızda tutmalıyız: Çözümlerimiz, Bitcoin'in değerlerinden ödün vermeden, soft veya hard forklara ihtiyaç duymadan kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamalıdır.





Neyse ki, bunların hepsi katmanlı yaklaşımın kullanılmasıyla mümkün. Temel zincirde Ordinals, Runes, BRC-20 ve Taproot Assets dahil olmak üzere bazı varlık ihraç protokollerimiz zaten mevcut. Bunlar, Bitcoin'in eşsiz güvenliğine doğrudan fayda sağlar ve aynı zamanda katkıda bulunur. Bununla birlikte, Bitcoin'in sınırlı programlanabilirliği, kullanıcıların bu varlıklarla basitçe onları tutmanın ötesinde pek bir şey yapamayacağı anlamına gelir; bu nedenle, üstte tamamen ifade edici, programlanabilir bir katmana ihtiyacımız var. Bu katman, Bitcoin zincirindeki varlıklar için finansal merkez görevi görmelidir.





O halde bu iki katman arasında güvenli bir köprüye ihtiyacımız var. Tipik bir iki yönlü sabitlemeyi kullanabiliriz, ancak Cipher Wang'ın (kitabının yazarı) RGB++ protokolü) yeni yenilikçi çözüm olan Evrensel İzomorfik Bağlama (UIB) daha iyidir. İki zincirin UTXO'ları arasında noktadan noktaya eşleme kullanarak üçüncü güvenilir taraflara olan ihtiyacı ortadan kaldırır; bu, mevcut köprüleme çözümleriyle karşılaştırıldığında dev bir adımdır.





Programlanabilir katmanı ve köprüyü kurduktan sonra, üstüne başka bir ölçeklenebilirlik ve gizlilik odaklı katman inşa edebiliriz. Buna yönelik çözümler arasında müşteri tarafı doğrulama tabanlı protokoller, Açık (kısmen imzalı) İşlemler, Nostr, Chaumian e-nakit ve eşler arası pazarlar yer alır. Daha sonra tüm bunları birbirine bağlamak için kanalları kullanabiliriz ve hatta Web2 ile Web3'ü birbirine bağlayarak yeni Bitcoin tabanlı Web5 paradigmasını doğurabiliriz.





Web5, Web2'yi düzeltmek ve içine dahil etmek için kriptografiyi, eşler arası teknolojiyi ve diğer Web3 yerel çözümlerini kullanmak anlamına gelir. Bu, bugün kullandığımızdan tamamen farklı bir paradigmadır ve bunu inşa etmek için Bitcoin'den daha iyi bir platform yoktur.





Yazan: Jan Xie , Baş Mimar Sinirler , kurucusu Kripto kaseti . Bu makale Jan Xie'nin şu adresteki konuşmasına dayanmaktadır: Bitcoin Singapur 9 Mart 2024'te. Tıklamak slaytlar için.



