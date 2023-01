LUNA Debacle: um ataque planejado ou uma imperfeição no sistema?

Em apenas alguns dias, o preço do LUNA caiu de mais de US$ 83 para quase zero, e uma stablecoin algorítmica do ecossistema chamada UST perdeu sua paridade com o dólar americano. Este evento abalou o mercado de criptomoedas e derrubou os preços de todas as criptomoedas. Mesmo o USDT, que é lastreado em USD e títulos, foi negociado a uma taxa ligeiramente inferior a 1 USD por um tempo. Mas enquanto o USDT se recuperou rapidamente, o UST, após uma pequena melhora, continuou em queda livre.

O que aconteceu e que lições podem ser aprendidas com o colapso do LUNA?

Muitas pessoas acreditam que um “ cripto-inverno ” chegou e que esse crash foi um dos efeitos esperados. No entanto, eu duvido.

Isso porque existem tantos projetos menores e menos impactantes que ainda existem e até florescem em seu caminho. Mesmo que tenhamos que lidar com as consequências do cripto-inverno, isso não tem relação com um projeto tão impactante e cheio de recursos como o Terra (LUNA).

Outros insistem que tal queda é uma “punição” pela arrogância de Do Kwon, fundador do projeto. Apenas uma semana antes do banho de sangue LUNA, ele disse que "95% vão morrer [moedas], mas também há entretenimento em assistir empresas morrerem também" .

Mesmo que eu não acredite que a situação atual com a ideia de Do Kwon esteja conectada com esta declaração, soa irônico. Ele assistiu ao colapso de seu projeto sem poder fazer nada a respeito (mesmo que tentasse).

O que aconteceu com a LUNA então?

Acho que a resposta está na UST. A stablecoin da rede Terra é uma stablecoin algorítmica e não é lastreada por nenhum ativo. A moeda LUNA foi criada para absorver a volatilidade do mercado e garantir a estabilidade da UST. Simplificando, o algoritmo que deveria cuidar da paridade do dólar UST funciona assim:

Quando o valor UST aumenta, o algoritmo queima tokens LUNA para criar UST. O volume circulante de UST aumenta e o preço do token cai. Se, pelo contrário, o valor do UST começar a cair, o algoritmo libera o LUNA removendo os tokens UST de circulação, aumentando assim a demanda por UST e provocando um aumento de preço do UST.

O mecanismo parecia perfeito até parar de funcionar como esperado. Além disso, ele parou de funcionar repentinamente e até mesmo as medidas de emergência tomadas pelos fundadores do projeto - ou seja, o BTC de $ 10 bilhões comprado para fazer backup da UST em caso de emergência - não funcionou. Não acho que todas as moedas algorítmicas vão quebrar só porque não são respaldadas por ativos reais. Todos sabemos que a demanda e a oferta movem o mercado e que o USD é apenas um pedaço de papel cujo valor depende dessa demanda. A este respeito, o USD não é mais valioso do que o UST.

Então, se não foram contramedidas defeituosas, o que aconteceu?

Para mim, parece um ataque bem planejado. O projeto foi destruído intencionalmente, e quem o fez poderia prever as medidas para fazer o LUNA se recuperar.

Deixe-me explicar como tudo evoluiu. Mas primeiro, algumas informações básicas.

Um ataque de Soros

De 1989 a 1990, a situação econômica na Inglaterra piorou, levando o país a aderir ao Sistema Monetário Europeu. Naquela época, a libra esterlina estava altamente sobrevalorizada, o que permitia ao país se beneficiar de importações baratas. Por outro lado, esta moeda nacional sobrevalorizada penalizou as empresas exportadoras. Combinados, esses fatores levaram o país a uma recessão em 1991.

Foi nessa época que George Soros , um investidor americano e bilionário, teve uma ideia brilhante que o tornou mais rico em $ 1,1 bilhão e fez o Banco da Inglaterra quebrar. Ele decidiu realizar um ataque especulativo ao Banco da Inglaterra.

Tudo começou em 16 de setembro de 1992, quando Soros assumiu posições curtas na GBP por aprox. 10 bilhões de libras. Ele também conseguiu persuadir outros importantes investidores e bancos de investimento, como o Bank of America e o JP Morgan, de que a libra esterlina iria falir. Esses bancos começaram a vender GBP em grande escala.

Para estabilizar a situação, o Banco da Inglaterra começou a comprar libras esterlinas usando suas reservas em moeda estrangeira. No entanto, as reservas do banco não foram suficientes para lidar com o ataque, e a Grã-Bretanha teve que deixar o Sistema Monetário Europeu com uma desvalorização da libra esterlina de aprox. 15%.

Os investidores e bancos que participaram do ataque conseguiram pagar todos os empréstimos que tinham em libras esterlinas, mas com uma libra desvalorizada em relação ao dólar. No total, esse ataque rendeu a George Soros cerca de US$ 1,1 bilhão em ganhos de capital.

Claro, este ataque não foi isento de riscos. Qualquer um desses fatores tornaria o ataque impossível:

Uma forte resposta do Banco da Inglaterra

Se outros bancos centrais tivessem fornecido suporte para GBP

Má coordenação entre atacantes

Agora, vamos ver como o colapso da GBP em 1992 está conectado com o colapso da UST e LUNA.

O ataque do tipo Soros

Pouco antes do depegging da UST, o saldo no pool de liquidez da curva ficou assim:

Como você pode ver, tudo está muito bem equilibrado. Então, o atacante começa a depositar mais liquidez UST na curva:

Isso cria o desequilíbrio de liquidez no pool de liquidez e causa o depegging da UST:

Neste exemplo, o depeg foi quase imperceptível e pode ser restaurado com relativa rapidez. Mas este foi apenas o começo.

Esse movimento concedeu ao invasor acesso a quantos UST foram injetados no pool de liquidez para acionar o depeg da moeda e fez com que outros grandes investidores temessem que a moeda pudesse não ser tão estável quanto deveria ser. Além disso, o invasor pode ver as duas carteiras principais usadas para restaurar o peg.

Portanto, para que o ataque seja bem-sucedido, essas duas carteiras precisam ser neutralizadas e o invasor faz isso proibindo suas posições de saída da UST como parte de uma negociação de arbitragem.

Com isso, a base para um ataque em grande escala estava pronta. O invasor primeiro desequilibra o pool de liquidez.

E envia o preço UST em queda livre.

Mas desta vez, os principais recursos que poderiam ser usados para restaurar o equilíbrio estão bloqueados em duas carteiras principais, e a confiança dos investidores se deteriora.

Quando o pool quebrou, os principais depositantes correram para sacar seus UST e trocá-los pelo LUNA. Isso reduziu a liquidez da Terra e impossibilitou a empresa de recomprar a UST para reduzir o volume de circulação e restaurar a paridade ou estabilizar a situação.

Enquanto isso, o atacante vende mais UST para manter a moeda desvinculada e drenar a liquidez do Terra. A Terra volta a usar seu capital. Desta vez, ele usa as reservas em BTC para recomprar a UST. Isso, por sua vez, coloca todo o mercado de criptomoedas sob pressão e reduz o preço do BTC. O invasor se beneficia instantaneamente trocando seu LUNA por BTC e, assim, enviando o preço LUNA ainda mais fundo.

A Terra está comprando de volta UST com desconto do invasor, liquidando seu portfólio de ativos e esgotando seus recursos. Os detentores de UST continuam trocando a moeda por LUNA. Em algum momento, o sistema sofre uma perda total de liquidez e não consegue mais administrar o desequilíbrio.

Como no caso do ataque de Soros ao Banco da Inglaterra, esse ataque poderia ser parcial ou totalmente evitado se:

O invasor não tinha recursos suficientes para concluir o ataque

Se os usuários não começassem a trocar UST por LUNA, que daria suporte à stablecoin

Se outros players do mercado apoiassem o Terra (mesmo que nas atuais circunstâncias, não vejo claramente como isso poderia ser feito)

Quem organizou o ataque? Há especulações. De qualquer forma, era alguém que conhecia muito bem o Terra para prever como a empresa reagiria para recuperar o peg e tinha recursos suficientes para causar tamanho impacto.

A LUNA vai se recuperar?

Kwon está tentando salvar a situação bifurcando o protocolo LUNA. Agora, o Terra (LUNA) 2.0 está no ar e começou a produzir blocos. Para mim, parece tentar salvar um barco que está afundando, mas posso estar enganado. Em algum momento, veremos se o projeto se revitaliza.

Acredito que criar uma stablecoin algorítmica foi uma ideia brilhante, mas deveria haver algo mais para apoiá-la além de um algoritmo.

As stablecoins algorítmicas estão em seu estágio inicial e, uma vez que a tecnologia seja desenvolvida, podemos enfrentar um mundo financeiro diferente. Por enquanto, porém, essas moedas são muito vulneráveis e, se um sistema tiver uma vulnerabilidade, mesmo que pequena, haverá alguém disposto a explorá-la.