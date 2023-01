Débâcle de LUNA : une attaque planifiée ou une imperfection du système ?

En quelques jours seulement, le prix de LUNA est passé de plus de 83 $ à presque zéro, et un stablecoin algorithmique de l'écosystème appelé UST a perdu son ancrage au dollar américain. Cet événement a secoué le marché des crypto-monnaies et fait baisser les prix de toutes les crypto-monnaies. Même l'USDT, qui est adossé à l'USD et aux titres, s'est échangé à un taux légèrement inférieur à 1 USD pendant un certain temps. Mais alors que l'USDT s'est redressé rapidement, l'UST, après une courte amélioration, a poursuivi sa chute libre.

En quelques jours seulement, le prix de LUNA est passé de plus de 83 $ à presque zéro, et un stablecoin algorithmique de l'écosystème appelé UST a perdu son ancrage au dollar américain.

Cet événement a secoué le marché des crypto-monnaies et fait baisser les prix de toutes les crypto-monnaies. Même l'USDT, qui est adossé à l'USD et aux titres, s'est échangé à un taux légèrement inférieur à 1 USD pendant un certain temps. Mais alors que l'USDT se redressait rapidement, l'UST, après une courte amélioration, poursuivait sa chute libre.

Que s'est-il passé et quelles leçons peut-on tirer de l'effondrement de LUNA ?

De nombreuses personnes pensent qu'un « crypto-hiver » est arrivé et que ce crash était l'un des effets attendus. Cependant, j'en doute.

C'est parce qu'il y a tellement de projets plus petits et moins percutants qui existent encore et qui fleurissent même à leur manière. Même si nous devons faire face aux conséquences crypto-hivernales, cela n'a aucun rapport avec un projet aussi percutant et ingénieux que Terra (LUNA).

D'autres insistent sur le fait qu'une telle chute est une « punition » pour l'arrogance de Do Kwon, le fondateur du projet. Juste une semaine avant le bain de sang de LUNA, il a déclaré que "95% vont mourir [coins], mais il y a aussi du divertissement à regarder des entreprises mourir aussi" .

Même si je ne crois pas que la situation actuelle avec l'idée originale de Do Kwon soit liée à cette déclaration, cela semble ironique. Il a vu son projet s'effondrer sans pouvoir rien y faire (même s'il a essayé).

Qu'est-il arrivé à LUNA alors ?

Je pense que la réponse se trouve dans UST. Le stablecoin du réseau Terra est un stablecoin algorithmique et n'est adossé à aucun actif. La pièce LUNA a été créée pour absorber la volatilité du marché et assurer la stabilité de l'UST. En termes simples, l'algorithme qui était censé s'occuper de l'arrimage du dollar américain fonctionne comme ceci :

Lorsque la valeur UST augmente, l'algorithme brûle les jetons LUNA pour créer UST. Le volume circulant d'UST augmente et le prix du jeton baisse. Si au contraire, la valeur UST commence à baisser, l'algorithme libère LUNA en retirant les jetons UST de la circulation, augmentant ainsi la demande d'UST et déclenchant une augmentation du prix UST.

Le mécanisme semblait parfait jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner comme prévu. De plus, il a cessé de fonctionner soudainement, et même les mesures d'urgence prises par les fondateurs du projet - à savoir les 10 milliards de dollars BTC achetés pour sauvegarder UST en cas d'urgence - n'ont pas fonctionné. Je ne pense pas que toutes les pièces algorithmiques tomberont en panne simplement parce qu'elles ne sont pas soutenues par des actifs réels. Nous savons tous que la demande et l'offre dirigent le marché et que l'USD n'est qu'un morceau de papier dont la valeur dépend de cette demande. À cet égard, l'USD n'a pas plus de valeur que l'UST.

Donc, s'il ne s'agissait pas de contre-mesures défectueuses, que s'est-il passé ?

Pour moi, cela ressemble à une attaque bien planifiée. Le projet a été détruit intentionnellement, et celui qui l'a fait pouvait prévoir les mesures pour faire récupérer LUNA.

Laissez-moi vous expliquer comment tout cela a évolué. Mais d'abord, quelques informations de fond.

Une attaque de Soros

De 1989 à 1990, la situation économique de l'Angleterre s'est aggravée en poussant le pays à rejoindre le système monétaire européen. À cette époque, la livre sterling était fortement surévaluée, ce qui permettait au pays de bénéficier d'importations bon marché. En revanche, cette monnaie nationale surévaluée a pénalisé les entreprises exportatrices. Ensemble, ces facteurs ont conduit le pays à une récession en 1991.

C'est à cette époque que George Soros , un investisseur américain et milliardaire, a eu une idée brillante qui l'a enrichi de 1,1 milliard de dollars et a fait s'effondrer la Banque d'Angleterre. Il a décidé de lancer une attaque spéculative contre la Banque d'Angleterre.

Tout a commencé le 16 septembre 1992, lorsque Soros a pris des positions courtes sur le GBP pendant env. 10 milliards de livres. Il a également réussi à persuader d'autres investisseurs et banques d'investissement importants tels que la Bank of America et JP Morgan que la livre sterling allait échouer. Ces banques ont commencé à vendre des GBP à grande échelle.

Pour stabiliser la situation, la Banque d'Angleterre a commencé à acheter des GBP en utilisant ses réserves en devises étrangères. Cependant, les réserves de la banque n'étaient pas suffisantes pour faire face à l'attaque, et la Grande-Bretagne a dû quitter le système monétaire européen avec une dévaluation de la livre sterling d'env. 15 %.

Les investisseurs et les banques qui ont participé à l'attaque ont pu rembourser tous les prêts qu'ils avaient en GBP mais avec une livre dévaluée par rapport à l'USD. Au total, cette attaque a rapporté à George Soros environ 1,1 milliard de dollars de gains en capital.

Bien sûr, cette attaque n'était pas sans risque. N'importe lequel de ces facteurs rendrait l'attaque impossible :

Une réponse ferme de la Banque d'Angleterre

Si d'autres banques centrales avaient apporté leur soutien au GBP

Mauvaise coordination entre les attaquants

Voyons maintenant comment l'effondrement de la livre sterling en 1992 est lié à l'effondrement de l'UST et de la LUNA.

L'attaque de type Soros

Juste avant le désancrage de l'UST, le solde du pool de liquidités de la courbe ressemblait à ceci :

Comme vous pouvez le voir, tout est assez bien équilibré. Ensuite, l'attaquant commence à déposer plus de liquidités UST dans la courbe :

Il crée le déséquilibre de liquidité dans le pool de liquidité et provoque le dépeggage de l'UST :

Dans cet exemple, le depeg était presque imperceptible et pouvait être restauré assez rapidement. Mais ce n'était que le début.

Cette décision a permis à l'attaquant d'accéder au nombre d'UST injectés dans le pool de liquidités pour déclencher le retrait de la pièce et a fait craindre à d'autres grands investisseurs que la pièce ne soit pas aussi stable qu'elle était censée l'être. De plus, l'attaquant pourrait voir les deux principaux portefeuilles utilisés pour restaurer la cheville.

Ainsi, pour que l'attaque réussisse, ces deux portefeuilles doivent être neutralisés et l'attaquant le fait en interdisant leurs positions de sortie UST dans le cadre d'une transaction d'arbitrage.

Avec lui, les bases d'une attaque à grande échelle étaient prêtes. L'attaquant déséquilibre d'abord le pool de liquidités.

Et envoie le prix UST en chute libre.

Mais cette fois, les principales ressources qui pourraient servir à rétablir l'équilibre sont bloquées dans deux portefeuilles principaux, et la confiance des investisseurs se dégrade.

Lorsque le pool s'est écrasé, les principaux déposants se sont précipités pour retirer leurs UST et les échanger contre LUNA. Cela a réduit la liquidité de Terra et a rendu l'entreprise incapable de racheter des UST pour réduire le volume de circulation et rétablir l'arrimage ou stabiliser la situation.

Pendant ce temps, l'attaquant vend plus d'UST pour garder la pièce depegged et drainer la liquidité de Terra. Terra utilise à nouveau son capital. Cette fois, il utilise les réserves de BTC pour racheter UST. Cela, à son tour, met l'ensemble du marché de la crypto-monnaie sous pression et fait baisser le prix du BTC. L'attaquant en profite instantanément en échangeant sa LUNA contre du BTC et ainsi, en envoyant le prix de la LUNA encore plus profondément.

Terra rachète des UST à prix réduit à l'attaquant en liquidant son portefeuille d'actifs et en épuisant ses ressources. Les détenteurs d'UST continuent d'échanger la pièce contre LUNA. À un moment donné, le système souffre d'une perte totale de liquidité et ne peut plus gérer le déséquilibre.

Comme dans le cas de l'attaque de Soros contre la Banque d'Angleterre, cette attaque pourrait être partiellement ou complètement empêchée si :

L'attaquant n'avait pas assez de ressources pour mener à bien l'attaque

Si les utilisateurs n'ont pas commencé à échanger UST contre LUNA qui prendrait en charge le stablecoin

Si d'autres acteurs du marché soutenaient Terra (même si dans les circonstances actuelles, je ne vois pas clairement comment cela pourrait se faire)

Qui a organisé l'attaque ? Il y a des spéculations. En tout cas, c'était quelqu'un qui connaissait très bien Terra pour prévoir comment l'entreprise réagirait pour récupérer la cheville et disposait de suffisamment de ressources pour avoir un tel impact.

LUNA va-t-elle récupérer ?

Kwon tente de sauver la situation en forgeant le protocole LUNA. Maintenant, Terra (LUNA) 2.0 est en ligne et a commencé à produire des blocs. Pour moi, cela ressemble à essayer de sauver un bateau qui coule, mais je peux me tromper. Dans quelque temps, nous verrons si le projet revitalise.

Je pense que la création d'un stablecoin algorithmique était une idée brillante, mais il devrait y avoir autre chose pour le sauvegarder en plus d'un algorithme.

Les stablecoins algorithmiques en sont à leurs balbutiements, et une fois la technologie développée, nous pourrions être confrontés à un monde financier différent. Pour l'instant, cependant, ces pièces sont trop vulnérables, et si un système a une vulnérabilité, même petite, quelqu'un sera prêt à l'exploiter.