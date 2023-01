Explorando o futuro das finanças em 2022

A Bricktrade é uma plataforma de tokenização de imóveis, oferecendo investimentos fracionários e propriedade de propriedades ao aceitar criptomoedas e fiduciárias. Nossa missão é revolucionar o financiamento imobiliário e o investimento. Bricktrade é uma plataforma de tokenização de propriedade, que utiliza o poder da multidão para levantar financiamento de construção para incorporadores imobiliários. Os investidores também terão a oportunidade de comprar partes fracionárias das unidades acabadas do desenvolvedor, uma vez construídas. Eles podem optar por alugar ou vender a unidade, que podemos gerenciar internamente. Trabalho e possuo uma agência imobiliária em Docklands, Londres (Reino Unido), um agente imobiliário premium localizado em Docklands de Londres - http://www.waterfronts.co.uk há mais de 15 anos. Minha experiência no setor é de vendas imobiliárias, locações, gestão de ativos, projetos de redesenvolvimento, investimento imobiliário, captação de recursos e gerenciamento de relações com as autoridades habitacionais. Meu co-fundador da Waterfronts & Bricktrade é Mandeep Kang, também minha esposa nessa época; Ela tem conhecimento profundo de propriedade, finanças e hipotecas por mais de 15 anos com instituições e bancos, hipotecas residenciais e comerciais, subscrição e financiamento.

Para ajudar a promover conversas e histórias inteligentes sobre o futuro das finanças, o HackerNoon fez uma parceria com a Bricktrade para sediar o Concurso de redação sobre o futuro das finanças . Aqui, falamos com o fundador da Bricktrade , Guv Kang, sobre como sua empresa está contribuindo para o futuro do setor imobiliário, defi e muito mais.

Este tópico Slogging de Jack Boreham, Guv Kang, Limarc Ambalina, August Kim, Mónica Freitas, SuperSaiyanProgramming, Sara Pinto e NotTheRealElonMusk ocorreu no canal #amas oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Olá, @channel, junte-se a mim para dar as boas-vindas ao Guv Kang da Bricktrade



https://bricktrade.co.uk/ permite que você possua uma parte de uma propriedade por meio de fracionamento e tokenização, sem o incômodo de depósitos, hipotecas, verificações de crédito e toda a papelada usual.



Embora seja o primeiro no Reino Unido a aceitar cripto e fiduciário, fornecendo rendimentos lastreados em ativos de baixo risco 🚀



Você pode perguntar ao Guv qualquer coisa sobre:





O que é Bricktrade e o que você pode nos dizer sobre o projeto até agora? Como a experiência da equipe se adequa ao projeto e quais parcerias foram estabelecidas? Você tem um roteiro para o próximo ano? Qual é o benefício de adquirir e manter $BRKT e como isso serve como uma utilidade na plataforma Quais são os recursos exclusivos do Bricktrade?

Olá, Guv Kang, que bom tê-lo conosco. Para começar, vamos mergulhar no comércio de tijolos. O que é e como começou? 😄

Guv Kang

Oi Jack, obrigado por ter vindo, ótimo estar aqui

Guv Kang

Obrigado Jack Boreham Bricktrade é uma plataforma de tokenização de imóveis, oferecendo investimentos fracionários e propriedades ao aceitar criptomoedas e fiduciárias.



Nossa missão é revolucionar o financiamento imobiliário e o investimento. Bricktrade é uma plataforma de tokenização de propriedade, que utiliza o poder da multidão para levantar financiamento de construção para incorporadores imobiliários. Os investidores também terão a oportunidade de comprar partes fracionárias das unidades acabadas do desenvolvedor, uma vez construídas. Eles podem optar por alugar ou vender a unidade, que podemos gerenciar internamente.



Trabalho e sou proprietário de uma agência imobiliária em Docklands, Londres (Reino Unido), um agente imobiliário premium localizado em Docklands, em Londres - http://www.waterfronts.co.uk , há mais de 15 anos. Minha experiência no setor é de vendas imobiliárias, locações, gestão de ativos, projetos de redesenvolvimento, investimento imobiliário, captação de recursos e gerenciamento de relações com as autoridades habitacionais.



Meu co-fundador da Waterfronts & Bricktrade é Mandeep Kang, também minha esposa nessa época; Ela tem conhecimento profundo de propriedade, finanças e hipotecas por mais de 15 anos com instituições e bancos, hipotecas residenciais e comerciais, subscrição e financiamento.

Guv Kang

Jack Boreham

Neste tempo vimos;



Os preços das propriedades aumentam exponencialmente, onde as pessoas comuns não podem pagar a casa média, precisando de uma grande injeção de dinheiro.

Taxas de juros para o poupador no nível mais baixo de todos os tempos

Desenvolvedores imobiliários com problemas para obter financiamento para seus projetos imobiliários



Esses problemas eram problemas econômicos de longo prazo e precisava haver um melhor acesso para que os indivíduos pudessem entrar no mercado imobiliário e os desenvolvedores pudessem encontrar uma rota alternativa de financiamento.



Também pudemos ver o surgimento da tecnologia blockchain e começamos a pesquisar tokenização e fracionamento. Assim que nossa pesquisa foi concluída, estávamos convencidos de que poderíamos fazer uma diferença real neste espaço e decidimos trabalhar para estabelecer a Bricktrade.

Ei, Guv Kang, obrigado por se juntar a nós. Quem são os principais concorrentes da Bricktrade no espaço?

August Kim

Ei, eu nunca ouvi falar de bricktrade antes, mas dei uma olhada rápida no site e parece interessante!

Guv Kang

Obrigado August Kim, aceitaremos investimentos em moeda fiduciária ou cripto.



Embora os detentores do token BRKT tenham muitos benefícios, como;



Acesso antecipado a projetos

Receba bônus de seus investimentos

Acesso antecipado aos nossos sorteios de imóveis - realizaremos sorteios onde poderão ganhar um imóvel sem dívidas!!

Recompensas por apostar

Limarc Ambalina 9h18

Estou interessado na logística. Como funciona o fracionamento?



A Bricktrade paga pela propriedade imediatamente (porque a maioria das propriedades e agentes imobiliários provavelmente não aceitará mais de 100 proprietários de uma propriedade) e depois divide a% de propriedade entre todos na plataforma? Ou como isso funciona

Guv Kang

Grande questão Limarc Ambalina O fracionamento é o processo de representação do patrimônio em um ativo, empresa ou dívida. Ele permite que a Bricktrade divida os ativos em porções menores para indivíduos, empresas e instituições investirem.



A Bricktrade usa uma estrutura proprietária para tornar isso uma realidade, usando a estrutura corporativa e de conformidade correta, podemos ter muitos acionistas nos produtos fracionados da Bricktrade.



Portanto, o Bricktrade fará isso de três maneiras;

1. Os promotores imobiliários podem abordar a Bricktrade para obter financiamento para a construção por meio de crowdfunding, em vez de ir ao banco para obter esse capital. Desde que atendam ao nosso rigoroso processo de critérios, cobraremos da empresa proprietária do local e, em seguida, publicaremos a dívida/empréstimo (com todos os documentos relacionados, como aprovações de planejamento, detalhes da propriedade da empresa etc.) . Cada investidor receberá juros por seu investimento (ativo garantido tornando-o de baixo risco) em tokens ou fiduciários. No final do prazo, o desenvolvedor paga o valor do empréstimo original, a ser devolvido aos nossos investidores.



2. Como trabalharemos em estreita colaboração com o desenvolvedor, ofereceremos a venda das unidades que estão desenvolvendo para nosso público/investidores de forma fracionada, utilizando nossa estrutura legal e contratos proprietários. Uma vez concluída a propriedade, nossa empresa parceira Waterfronts pode alugar e administrar a propriedade, desde que os investidores queiram mantê-la. Agora, todo e qualquer proprietário de fração é um investidor imobiliário , é assim que reduziremos a barreira de entrada para milhões de pessoas, globalmente.



3. Em ativos prontos, montaríamos uma estrutura de empresa para a compra a ser feita e a Bricktrade atuaria como representante e administraria a venda. A quantidade de investimento que cada investidor investe representará uma porcentagem de propriedade dentro da empresa.

August Kim

Você precisa comprar o token da Bricktrade para investir nessas propriedades ou pode usar fiduciário?

Olá Guv Kang! Ótimo ter você conosco. Quais são os recursos exclusivos do Bricktrade? O que o destaca de seus concorrentes?

Guv Kang

Obrigado pela sua pergunta Mónica Freitas



O Bricktrade possui vários recursos exclusivos;



- Invista e receba juros em Fiat e Crypto (seremos o 1º no Reino Unido)

- Bricktrade reduz as barreiras à entrada para investimentos imobiliários - £ 500/$ 700 para começar

- Blockchain e tokenização para fornecer transparência

- Estruturas jurídicas inovadoras para proporcionar a máxima segurança de investimento aos nossos investidores

- Plataforma totalmente regulamentada e compatível

- Parcerias com trocas de tokens de segurança

- Propriedade fracionada de ativos via tokenização

- Recompensas de apostas para detentores de tokens

- Os detentores de tokens e investidores podem ganhar uma propriedade no Reino Unido sem dívidas

- Plataforma global

Guv Kang, então, sobre esse ponto sobre a propriedade do token. Quais são os benefícios de possuir seu token!

Programação SuperSaiyan

Uau suuuuper interessante Guv! Então isso significa que a maioria das propriedades ainda não foram construídas? Uma vez que este modelo é um modelo de crowdfunding certo

Programação SuperSaiyan

E parece que você está lançando no Reino Unido, mas as propriedades serão mundiais?

Guv Kang

Obrigado pela pergunta SuperSaiyanProgramming



Estaremos oferecendo propriedades fora do plano e propriedades construídas.



As propriedades fora do plano podem ser compradas até um ano antes de serem concluídas e, em seguida, podemos ajudar a alugá-las e gerenciá-las por meio de nossa empresa parceira, Waterfronts.



Os bens construídos serão publicados no nosso site, com os seus vários rendimentos, nos quais os investidores podem investir e receber uma parte dos rendimentos, consoante o valor que tenham investido.



Atualmente estamos operando em Londres e no Reino Unido, nos próximos 18/24 meses esperamos expandir para a Europa, Dubai, Extremo Oriente e Américas.

Programação SuperSaiyan 13h49

Obrigado pela resposta rápida! Sua experiência em imóveis mostra sua experiência comercial, mas a criptografia é um jogo totalmente novo. Você teve que trazer outra equipe para construir essa infraestrutura para você? Você pode nos contar um pouco sobre esse time?

Guv Kang

SuperSaiyanProgramming Você está absolutamente certo, quando começamos a explorar o espaço criptográfico, decidimos rapidamente contratar um arquiteto de blockchain para projetar nosso wireframe para nossa plataforma. Também temos um consultor de blockchain muito experiente, com muitos anos de experiência no espaço de tokenização.



Mikael Kayanian - Arquiteto Blockchain Sênior

https://www.linkedin.com/in/mkayanian/



Vinay Gupta - Consultor de Estratégia

https://www.linkedin.com/in/vinay-gupta-0072/

Limarc Ambalina 13h55

Interessante ! Então, digamos que um usuário invista 500 libras, como funciona a venda de ativos? Se o valor da propriedade se valorizar, posso sacar semelhante à venda de criptomoedas ou ações ou preciso esperar a venda da propriedade?

Guv Kang

Obrigado Limarc Ambalina Pense em cada investimento como um token ou parte de um empréstimo ou ativo, produzindo um retorno garantido por ativos. Assim que introduzirmos o mercado secundário, os investidores poderão (através da equipe da Bricktrade) publicar seus investimentos em nosso mercado para todos os nossos investidores verem.

Hey Guv Kang, que bom ter você aqui conosco! A ideia por trás do Bricktrade é realmente interessante. O que podemos esperar a seguir deste projeto?

Além disso, como é o processo para adquirir partes da propriedade? Todos podem investir?

Guv Kang

Obrigado pelas suas amáveis palavrasSara Pinto Aqui fica o nosso roteiro para o futuro próximo...

Guv Kang

Sara Pinto Para se tornar um investidor imobiliário em nossa plataforma, você precisará se registrar, fazer upload de algum KYC e seu formulário pronto para investir £ 500/$ 700. haverá vários investimentos para escolher, todos garantidos por ativos; por exemplo, financiamento de construção - prazo fixo, retorno fixo. Fora do plano e propriedade fracionada de ativos construídos. Haverá também outros pools de apostas dos quais você poderá participar, todos produzindo um rendimento de baixo risco, necessário nestes tempos voláteis.

"Detentores de tokens e investidores podem ganhar uma propriedade no Reino Unido sem dívidas" - eu gosto disso. Você poderia detalhar como funciona? Guv Kang

Guv Kang

Obrigado Mónica Freitas por mais uma excelente questão;



A Bricktrade realizará sorteios de propriedades onde os detentores de tokens podem comprar ingressos para financiar uma propriedade, para que o titular do ingresso possa ganhar uma propriedade, sem dívidas!!!

Em seguida, vamos levá-los para Londres, buscá-los e levá-los para sua propriedade livre de dívidas, tudo na câmera, é claro 😁





Programação SuperSaiyan

Legal! Seu arquiteto sênior teve muitos projetos

NotTheRealElonMusk 2h12

Ei conceito realmente interessante para uma plataforma. Estou curioso: quais problemas surgiram para você logisticamente? Você viu alguma resistência da legislação governamental ou do setor imobiliário tradicional?

Programação SuperSaiyan 2h14

Para adicionar a essa pergunta, e desculpe perguntar tantas, mas como você acha que essa plataforma atrapalharia o espaço atual? O Kickstarter fez ondas no espaço de financiamento de startups.

NotTheRealElonMusk

Então... por último, antes de ir para a cama, não quero insultá-lo, mas pergunto isso a cada novo projeto: Que garantias você tem para os investidores de que isso não é mais um puxão?



Você declara claramente os riscos para as pessoas em seu site: https://bricktrade.co.uk/risk-warning



Tão interessado em ouvir seus pensamentos a esse respeito.

Guv Kang

NotTheRealElonMusk Para responder a ambas as suas perguntas;

Estamos no setor imobiliário tradicional nos últimos 15 anos em termos de propriedade de uma empresa imobiliária http://www.waterfronts.co.uk temos muitos clientes do setor imobiliário tradicional que investirão na Bricktrade e em nosso produtos. O que estamos fazendo vem acontecendo no espaço trad-fi há muitos anos, mas aberto apenas a investidores com bolsos profundos. para investir via fiduciário e cripto.



Esse cenário de puxão é novo para mim, mas uma pergunta válida, acredito que alguns desses projetos não tenham a pretensão de ter um negócio. Embora estejamos trabalhando em um mercado não regulamentado, evitamos o lançamento até obtermos a aprovação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), isso dá credibilidade à Bricktrade e a garantia de nossos investidores de que temos obrigações e ramificações se não administrarmos nossos negócios adequadamente.



Você verá pelo histórico de nossas equipes que estamos no mercado há mais de 15 anos, administrar um negócio não é novidade para nós, temos profundo conhecimento do setor e nosso conceito já tem validade, pois os concorrentes tradicionais estão indo muito bem, estamos trazendo inclusão para criptografia detentores possam investir em propriedades.



Ao investir em BRKT, ele é apoiado por nossa equipe, nossa experiência e nossos produtos - os tokens de investimento imobiliário da Bricktrade são respaldados por ativos do mundo real que geram rendimentos do mundo real. Cada token é respaldado por um contrato do mundo real, para que nossos usuários estejam seguros, sabendo que não podem ser 'puxados' - trazendo a estabilidade necessária para mercados de criptografia voláteis.

🔥 1

Guv Kang, uma espécie de momento "Bem-vindo ao meu berço". EU AMO 😁

Você teve vencedores até agora? Existe um link que as pessoas possam usar para tentar a sorte e ver as reações/experiências de outros vencedores?

Além disso, o que você diria que foi o maior desafio com este projeto? Guv Kang

Guv Kang

SuperSaiyanProgramming Ótimo exemplo - o Kickstarter está atualmente avaliado em 100m com um lucro de 1,3m por ano. Acreditamos que dentro de dois anos estaremos aqui, pois não só estaremos levantando fundos para a construção, mas também vendendo as unidades finais. também temos outras fontes de receita, como a instalação de produtos energéticos nos empreendimentos que financiamos. todos esses fatores nos ajudarão a gerar renda.



Também seremos os PRIMEIROS NO REINO UNIDO a aceitar criptomoedas para investimentos imobiliários. Também reduziremos o tempo necessário para comprar uma propriedade (até 6 meses) para alguns minutos por meio de tokenização. isso vai ser uma grande disrupção no mercado.

Guv Kang

Mónica Freitas O sorteio ainda não foi lançado. Assim que lançarmos nosso primeiro projeto, em linha com nosso lançamento de token e staking dapp. Esperamos lançar a rifa até o final do ano e esperamos ter uma rifa por projeto de desenvolvimento que publicarmos.



Eu diria que nosso maior desafio foi encontrar a equipe de tecnologia certa, garantindo que eles entregassem as especificações que havíamos combinado, com o custo e o prazo prometidos.





BTW, se você está participando do sorteio Gleam da BrickTrade , o código secreto que você precisa encontrar neste artigo é EXPLORAR. Digite isso na página do sorteio e você deve estar pronto!

Interessante, Guv Kang. Como a experiência da equipe é adequada ao projeto?



Que parcerias foram estabelecidas?

Guv Kang

Mónica Freitas

Temos especialistas em seus vários conjuntos de habilidades;



A equipe até agora…



Mandeep Kang - co-fundador e CMO

https://www.linkedin.com/in/mandeep-kang-923753206/

Jasbir Channa - Inspetor de Quantidade Sênior

https://www.linkedin.com/in/jasbir-channa-b1157a1b/

Mikael Kayanian - Arquiteto Blockchain Sênior

https://www.linkedin.com/in/mkayanian/

Mike Wilkins - COO

https://www.linkedin.com/in/mike-wilkins-b-sc-cihcm-8484ab20/

António S - Diretor Comercial

https://www.linkedin.com/in/antony-schober-mrics-8608a111/

Vinay Gupta - Consultor de Estratégia

https://www.linkedin.com/in/vinay-gupta-0072/

Roxana Nasoi - Launchpool - Assessora Estratégica

https://www.linkedin.com/in/roxananasoi/

Jillian Godsil, MA, BA (hons) - Conselheira Estratégica e Embaixadora da Marca

https://ie.linkedin.com/in/jilliangodsil

Guv Kang

Mónica Freitas Parcerias até ao momento…



Alphabit & Tech Stars - Investidores

Waterfronts - Locação e Administração

Crowd for Angels - regulamentos da FCA

Eversheds & Harper James - Jurídicos

Matterum - Contratos Inteligentes

Certik - Auditorias de Contratos Inteligentes

Londres e Capital - Gestão de patrimônio

Archax e http://Gate.io - Trocas

Cryptoslate - Parceiro de Imprensa

Realm.art - Metaverso

Jillian Godsill, Altcoinsara - Embaixadores da marca

Roxana Nasoi e Richard Simpson da Launchpool - Consultores Estratégicos

August Kim

Não consigo encontrar essas informações no seu site, mas quando o token será lançado e em quais plataformas ele estará disponível?

Guv Kang

Agosto Kim Nosso lançamento de token será entre julho e agosto, estamos conversando com http://gate.io e kucoin para listagens - anunciaremos nossa função de staking em breve e compartilharemos capturas de tela com a comunidade.



Junte-se aos nossos canais sociais para receber atualizações.

Limarc Ambalina 3h41

Muito obrigado pelo seu tempo e por responder às perguntas de todos tão minuciosamente, Guv Kang. Você tem alguma palavra final ou grandes lançamentos futuros para nos deixar antes de encerrarmos o AMA?

Guv Kang

Limarc Ambalina Obrigado a todos por suas perguntas interessantes 🙏 🙏.

Teremos anúncios em nossos canais sociais muito em breve;

Por favor, junte-se para se manter atualizado, uma vez que lançarmos ainda este ano, vai ficar louco 🚀🚀🚀



