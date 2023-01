Explorer l'avenir de la finance en 2022

Bricktrade est une plate-forme de tokenisation immobilière, offrant des investissements fractionnés et la propriété immobilière en acceptant la crypto et la fiat. Notre mission est de révolutionner le financement et l'investissement immobilier. Bricktrade est une plate-forme de tokenisation immobilière, qui utilise le pouvoir de la foule pour lever des fonds de construction pour les promoteurs immobiliers. Les investisseurs auront également la possibilité d'acheter des fractions des unités finies au promoteur une fois qu'elles auront été construites. Ils peuvent alors choisir de louer ou de vendre l'unité, que nous pouvons gérer entièrement en interne. Je travaille et possède une agence immobilière dans les Docklands, Londres (Royaume-Uni), un agent immobilier haut de gamme situé dans les Docklands de Londres - http://www.waterfronts.co.uk depuis plus de 15 ans. Mon expérience dans le secteur est la vente immobilière, la location, la gestion d'actifs, les projets de redéveloppement, l'investissement immobilier, la levée de fonds et la gestion des relations avec les autorités du logement. Mon co-fondateur pour Waterfronts & Bricktrade est Mandeep Kang, également ma femme à cette époque ; Elle possède une connaissance approfondie de l'immobilier, de la finance et des hypothèques depuis plus de 15 ans auprès des institutions et des banques, des hypothèques résidentielles et commerciales, de la souscription et du financement.

Pour aider à favoriser des conversations et des histoires intelligentes sur l'avenir de la finance, HackerNoon s'est associé à Bricktrade pour organiser le concours d'écriture sur l'avenir de la finance . Ici, nous parlons au fondateur de Bricktrade , Guv Kang, de la façon dont son entreprise contribue à l'avenir de l'immobilier, de la défi, et plus encore.

Ce fil de discussion de Jack Boreham, Guv Kang, Limarc Ambalina, August Kim, Mónica Freitas, SuperSaiyanProgramming, Sara Pinto et NotTheRealElonMusk s'est produit sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Bonjour, @channel, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Guv Kang de Bricktrade



https://bricktrade.co.uk/ vous permet de posséder une partie d'une propriété via le fractionnement et la tokenisation, sans les tracas des dépôts, des hypothèques, des vérifications de crédit et de toutes les formalités administratives habituelles.



Tout en étant le premier au Royaume-Uni à accepter à la fois la crypto et la fiat, offrant des rendements à faible risque et adossés à des actifs 🚀



Vous pouvez demander quoi que ce soit à Guv à propos de :





Qu'est-ce que Bricktrade & Que pouvez-vous nous dire sur le projet jusqu'à présent ? Comment l'expérience de l'équipe est-elle adaptée au projet, et quels partenariats ont été noués ? Avez-vous une feuille de route pour l'année à venir ? Quel est l'avantage d'acquérir et de détenir $ BRKT, et comment sert-il d'utilitaire dans la plate-forme Quelles sont les caractéristiques uniques de Bricktrade ?

Salut Guv Kang super de t'avoir avec nous. Pour commencer, plongeons dans le commerce de briques. Qu'est-ce que c'est et comment a-t-il commencé ? 😄

Guv Kang

Salut Jack, merci d'avoir, super d'être ici

Guv Kang

Merci Jack Boreham Bricktrade est une plate-forme de tokenisation immobilière, offrant des investissements fractionnés et la propriété immobilière en acceptant la crypto et la fiat.



Notre mission est de révolutionner le financement et l'investissement immobilier. Bricktrade est une plate-forme de tokenisation immobilière, qui utilise le pouvoir de la foule pour lever des fonds de construction pour les promoteurs immobiliers. Les investisseurs auront également la possibilité d'acheter des fractions des unités finies au promoteur une fois qu'elles auront été construites. Ils peuvent alors choisir de louer ou de vendre l'unité, que nous pouvons gérer entièrement en interne.



J'ai travaillé et possédé une agence immobilière dans les Docklands, Londres (Royaume-Uni), un agent immobilier haut de gamme situé dans les Docklands de Londres - http://www.waterfronts.co.uk pendant plus de 15 ans. Mon expérience dans le secteur est la vente immobilière, la location, la gestion d'actifs, les projets de redéveloppement, l'investissement immobilier, la levée de fonds et la gestion des relations avec les autorités du logement.



Mon co-fondateur pour Waterfronts & Bricktrade est Mandeep Kang, également ma femme à cette époque ; Elle possède une connaissance approfondie de l'immobilier, de la finance et des hypothèques depuis plus de 15 ans auprès des institutions et des banques, des hypothèques résidentielles et commerciales, de la souscription et du financement.

Guv Kang

Jack Boreham

En ce moment, nous avons vu;



Les prix de l'immobilier augmentent de façon exponentielle, là où les gens moyens ne peuvent pas se permettre la maison moyenne, nécessitant une importante injection de liquidités.

Taux d'intérêt pour les épargnants à un niveau historiquement bas

Les promoteurs immobiliers ont du mal à financer leurs projets immobiliers



Ces problèmes étaient des problèmes économiques à long terme et il fallait un meilleur accès pour que les particuliers puissent entrer sur le marché immobilier et que les promoteurs puissent trouver une autre voie de financement.



Nous avons également pu voir la montée en puissance de la technologie blockchain et avons commencé à rechercher la tokenisation et la fractionnalisation. Une fois nos recherches terminées, nous étions convaincus que nous pouvions faire une réelle différence dans cet espace et avons décidé de travailler pour établir Bricktrade.

Hey Guv Kang merci de nous rejoindre. Qui sont les principaux concurrents de Bricktrade dans l'espace ?

August Kim

Hé, je n'avais jamais entendu parler de bricktrade auparavant, mais j'ai jeté un coup d'œil rapide sur le site Web et cela semble intéressant!

Guv Kang

Merci August Kim, nous accepterons les investissements en fiat ou en crypto.



Bien que les détenteurs de jetons BRKT auront de nombreux avantages tels que;



Accès anticipé aux projets

Obtenez des bonus de leurs investissements

Accès anticipé à nos tombolas immobilières - nous organiserons des tombolas où ils pourront gagner une propriété sans dette !!

Récompenses pour le jalonnement

Je suis intéressé par la logistique. Comment fonctionne le fractionnement ?



Bricktrade paie-t-il la propriété directement (parce que la plupart des propriétés et des agents immobiliers n'accepteront probablement pas plus de 100 propriétaires d'une propriété) et divise ensuite le % de propriété entre tous sur la plateforme ? Ou comment ça marche

Guv Kang

Grande question Limarc Ambalina La fractionnalisation est le processus de représentation des capitaux propres dans un actif, une entreprise ou une dette. Il permet à Bricktrade de diviser les actifs en plus petites portions dans lesquelles les particuliers, les entreprises et les institutions peuvent investir.



Bricktrade utilise une structure propriétaire pour en faire une réalité, en utilisant la bonne structure d'entreprise et de conformité, nous pouvons avoir de nombreux actionnaires dans les produits fractionnés de bricktrade.



Donc Bricktrade le fera de trois manières ;

1. Les promoteurs immobiliers peuvent approcher Bricktrade pour lever le financement de leur construction grâce au financement participatif, au lieu d'aller à la banque pour ce capital. À condition qu'ils répondent à notre processus de critères stricts, nous détiendrons une charge sur la société propriétaire du site, puis publierons la dette / le prêt (avec tous les documents connexes tels que les approbations de planification, les détails de propriété de la société, etc.) à notre public et collecterons les fonds . Chaque investisseur recevra des intérêts pour son investissement (adossé à des actifs, ce qui le rend à faible risque) en jetons ou en fiat. À la fin du terme, le promoteur rembourse le montant initial du prêt, qui sera remboursé à nos investisseurs.



2. Comme nous travaillerons en étroite collaboration avec le développeur, nous proposerons de vendre les unités qu'ils développent à notre foule/investisseurs de manière fractionnée, en utilisant notre structure juridique et nos contrats exclusifs. Une fois la propriété terminée, notre société partenaire Waterfronts peut louer et gérer la propriété, tant que les investisseurs veulent la conserver. Désormais, chaque copropriétaire est un investisseur immobilier , c'est ainsi que nous réduirons la barrière à l'entrée pour des millions de personnes dans le monde.



3. Sur les actifs prêts à l'emploi, nous mettrons en place une structure d'entreprise pour l'achat à effectuer et Bricktrade agira en tant que mandataire et gérera la vente. Le montant de l'investissement investi par chaque investisseur représentera un pourcentage de propriété au sein de l'entreprise.

Août Kim

Avez-vous besoin d'acheter le jeton de Bricktrade pour investir dans ces propriétés ou pouvez-vous utiliser fiat ?

Salut Guv Kang ! Quel plaisir de vous avoir avec nous. Quelles sont les caractéristiques uniques de Bricktrade ? Qu'est-ce qui le distingue de ses concurrents ?

Guv Kang

Merci pour votre question Monica Freitas



Bricktrade a un certain nombre de caractéristiques uniques ;



- Investissez et recevez des intérêts dans Fiat et Crypto (nous serons les premiers au Royaume-Uni)

- Bricktrade abaisse les barrières à l'entrée pour l'investissement immobilier - 500 £ / 700 $ pour commencer

- Blockchain et tokenisation pour assurer la transparence

- Des structures juridiques innovantes pour offrir une sécurité d'investissement maximale à nos investisseurs

- Plateforme entièrement réglementée et conforme

- Partenariats avec des échanges de jetons de sécurité

- Propriété fractionnée des actifs via la tokenisation

- Récompenses de jalonnement pour les détenteurs de jetons

- Les détenteurs de jetons et les investisseurs peuvent gagner une propriété au Royaume-Uni sans dette

- Plate-forme mondiale

Guv Kang ainsi de suite sur ce point sur la propriété des jetons. Quels sont les avantages de posséder votre jeton ?

SuperSaiyanProgrammation

Wow super intéressant Guv ! Cela signifie-t-il que la majorité des propriétés seront celles qui ne sont pas encore construites ? Étant donné que ce modèle est un modèle de financement participatif,

SuperSaiyanProgrammation

Et il semble que vous vous lancez au Royaume-Uni, mais les propriétés seront-elles dans le monde entier ?

Guv Kang

Merci pour la question SuperSaiyanProgramming



Nous proposerons à la fois des propriétés sur plan et des propriétés construites.



Les propriétés sur plan peuvent être achetées jusqu'à un an avant leur achèvement, puis nous pouvons vous aider à les louer et à les gérer par l'intermédiaire de notre société partenaire, Waterfronts.



Les actifs construits seront publiés sur notre site, avec leurs différents revenus, dans lesquels les investisseurs peuvent investir et recevoir une partie des revenus, en fonction du montant qu'ils ont investi.



Actuellement, nous opérons à Londres et au Royaume-Uni, au cours des 18/24 prochains mois, nous espérons nous développer en Europe, à Dubaï, en Extrême-Orient et en Amérique.

SuperSaiyanProgrammation

Merci pour la réponse rapide! Votre expertise dans l'immobilier montre votre expérience commerciale, mais la cryptographie est un tout nouveau jeu de balle. Avez-vous dû faire appel à une autre équipe pour construire cette infrastructure pour vous ? Pouvez-vous nous parler un peu de cette équipe ?

Guv Kang

SuperSaiyanProgramming Vous avez tout à fait raison, lorsque nous avons commencé à explorer l'espace crypto, nous avons très rapidement décidé d'engager un architecte blockchain pour concevoir notre wireframe pour notre plate-forme. Nous avons également un conseiller blockchain très expérimenté qui a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la tokenisation.



Mikael Kayanian - Architecte principal de la chaîne de blocs

https://www.linkedin.com/in/mkayanian/



Vinay Gupta - Consultant en stratégie

https://www.linkedin.com/in/vinay-gupta-0072/

Intéressant ! Supposons qu'un utilisateur investisse 500 £, comment fonctionne la vente d'actifs ? Si la valeur de la propriété s'apprécie, puis-je encaisser de la même manière que la vente de crypto ou d'actions ou dois-je attendre que la propriété se vende ?

Guv Kang

Merci Limarc Ambalina Considérez chaque investissement comme un jeton ou une part d'un prêt ou d'un actif, produisant un rendement adossé à un actif. Une fois que nous aurons introduit le marché secondaire, les investisseurs pourront (par l'intermédiaire de l'équipe de bricktrade) publier leur investissement sur notre marché pour que tous nos investisseurs puissent le voir.

Hé Guv Kang, heureux de vous avoir ici avec nous ! L'idée derrière Bricktrade est vraiment intéressante. Que peut-on attendre ensuite de ce projet ?

De plus, comment se déroule le processus d'acquisition de parties de propriété ? Tout le monde peut-il investir ?

Guv Kang

Merci pour vos gentils motsSara Pinto Voici notre feuille de route pour le futur proche...

Guv Kang

Sara Pinto Pour devenir un investisseur immobilier sur notre plateforme, vous devrez vous inscrire, télécharger du KYC et votre formulaire prêt à investir 500 £/700 $. vous aurez le choix entre divers investissements, tous adossés à des actifs ; par exemple le financement de la construction - durée déterminée, rendement fixe. Sur plan et propriété fractionnée d'actifs construits, il y aura également d'autres pools de jalonnement auxquels vous pourrez participer, tous produisant un rendement à faible risque, nécessaire en ces temps volatils.

"Les détenteurs de jetons et les investisseurs peuvent gagner une propriété au Royaume-Uni sans dette" - j'aime ce morceau. Pourriez-vous préciser comment cela fonctionne? Guv Kang

Guv Kang

Merci Mónica Freitas pour une autre excellente question ;



Bricktrade organisera des tombolas immobilières où les détenteurs de jetons peuvent acheter des billets pour financer une propriété afin qu'un détenteur de billet puisse gagner une propriété, sans dette !!!

Nous les transporterons ensuite à Londres, les récupérerons et les amènerons dans leur propriété sans dette, le tout devant la caméra bien sûr 😁





Programmation SuperSaiyan 02:07

Cool! Votre architecte senior a eu beaucoup de projets

NotTheRealElonMusk 02:12

Hé concept vraiment intéressant pour une plate-forme. Je suis curieux : quels problèmes avez-vous rencontrés sur le plan logistique ? Pourriez-vous voir un recul de la part de la législation gouvernementale ou de l'industrie immobilière traditionnelle ?

Programmation SuperSaiyan 02:14

Pour ajouter à cette question, et désolé d'en poser autant, mais comment pensez-vous qu'une telle plate-forme perturberait l'espace actuel ? Kickstarter a fait des vagues dans l'espace de financement des startups.

NotTheRealElonMusk 02h20

Soooo .. enfin, avant d'aller me coucher, je ne veux pas vous insulter mais je demande ceci à chaque nouveau projet : Quelles assurances avez-vous pour les investisseurs que ce n'est pas un autre rugpull ?



Vous indiquez clairement les risques pour les personnes sur votre site : https://bricktrade.co.uk/risk-warning



Tellement intéressé d'entendre vos réflexions à ce sujet.

Guv Kang

NotTheRealElonMusk Pour répondre à vos deux questions;

Nous sommes dans le secteur immobilier traditionnel depuis 15 ans en tant que propriétaire d'une société immobilière http://www.waterfronts.co.uk. Nous avons de nombreux clients du secteur immobilier traditionnel qui investiront dans Bricktrade et notre des produits. Ce que nous faisons se passe dans l'espace commercial depuis de nombreuses années, mais n'est ouvert qu'aux investisseurs aux poches profondes, nous abaissons la barrière à l'entrée et donnons accès à des millions de personnes qui recherchent des investissements sûrs et adossés à des actifs et leur permettant investir via fiat et crypto.



Ce scénario rugpull est nouveau pour moi, mais une question valable, je crois que certains de ces projets n'ont aucune intention d'avoir une entreprise. Bien que nous travaillions sur un marché non réglementé, nous avons retardé le lancement jusqu'à ce que nous ayons obtenu l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, ce qui donne de la crédibilité à Bricktrade et à nos investisseurs l'assurance que nous avons des obligations et des ramifications si nous ne gérons pas notre entreprise de manière appropriée.



Vous verrez d'après l'expérience de nos équipes que nous sommes en affaires depuis plus de 15 ans, la gestion d'une entreprise n'est pas nouvelle pour nous, nous avons une connaissance approfondie de l'industrie et notre concept est déjà valable car les concurrents tradfi se portent très bien, nous apportons l'inclusion pour la crypto détenteurs de pouvoir investir dans l'immobilier.



Lorsque vous investissez dans BRKT, il est soutenu par notre équipe, notre expérience et nos produits - les jetons d'investissement immobilier Bricktrade sont soutenus par des actifs du monde réel qui génèrent des rendements du monde réel. Chaque jeton est soutenu par un contrat du monde réel afin que nos utilisateurs sachent qu'ils ne peuvent pas être "tirés au tapis" - apportant une stabilité indispensable aux marchés volatiles de la cryptographie.

Guv Kang, une sorte de moment "Bienvenue dans mon berceau". J'ADORE 😁

Avez-vous eu des gagnants jusqu'à présent ? Existe-t-il un lien que les gens peuvent utiliser pour tenter leur chance et voir les réactions/expériences des autres gagnants ?

De plus, quel a été, selon vous, le plus grand défi de ce projet ? Guv Kang

Guv Kang

SuperSaiyanProgramming Excellent exemple - Kickstarter est actuellement évalué à 100 millions avec un bénéfice de 1,3 million par an. Nous pensons que nous serons là d'ici deux ans, car non seulement nous collecterons des fonds pour la construction, mais nous vendrons également les unités finales. nous avons également d'autres sources de revenus, telles que l'installation de produits énergétiques dans les développements que nous finançons. tous ces facteurs nous aideront à générer des revenus.



Nous serons également les PREMIERS AU ROYAUME-UNI à accepter la crypto pour l'investissement immobilier. Nous réduirons également le temps nécessaire pour acheter une propriété (jusqu'à 6 mois) à quelques minutes via la tokenisation. ce sera une énorme perturbation du marché.

Guv Kang

Mónica Freitas La tombola n'a pas encore été lancée. Une fois que nous avons lancé notre premier projet, en ligne avec notre application de lancement et de jalonnement de jetons. Nous espérons lancer la tombola d'ici la fin de l'année et espérons avoir une tombola par projet de développement que nous publions.



Je dirais que notre plus grand défi a été de trouver la bonne équipe technique, en veillant à ce qu'elle livre les spécifications que nous avions convenues, au prix et dans les délais promis.





Intéressant, Guv Kang. Comment l'expérience de l'équipe est-elle adaptée au projet ?



Quels partenariats ont été établis ?

Guv Kang

Monica Freitas

Nous avons des experts dans leurs divers ensembles de compétences;



L'équipe jusqu'à présent…



Mandeep Kang - Co-fondateur et CMO

https://www.linkedin.com/in/mandeep-kang-923753206/

Jasbir Channa - Métreur principal

https://www.linkedin.com/in/jasbir-channa-b1157a1b/

Mikael Kayanian - Architecte principal de la chaîne de blocs

https://www.linkedin.com/in/mkayanian/

Mike Wilkins - directeur de l'exploitation

https://www.linkedin.com/in/mike-wilkins-b-sc-cihcm-8484ab20/

Antony S - Directeur Commercial

https://www.linkedin.com/in/antony-schober-mrics-8608a111/

Vinay Gupta - Consultant en stratégie

https://www.linkedin.com/in/vinay-gupta-0072/

Roxana Nasoi - Launchpool - Conseillère stratégique

https://www.linkedin.com/in/roxananasoi/

Jillian Godsil, MA, BA (hons) - Conseillère stratégique et ambassadrice de la marque

https://ie.linkedin.com/in/jilliangodsil

Guv Kang

Mónica Freitas Partenariats jusqu'à présent…



Alphabit & Tech Stars - Investisseurs

Waterfronts - Location & Gestion

Foule pour les anges - Règlements de la FCA

Eversheds & Harper James - Mentions légales

Matterum - Contrats intelligents

Certik - Audits de contrats intelligents

Londres & Capitale - Gestion de patrimoine

Archax & http://Gate.io - Échanges

Cryptoslate - Partenaire Presse

Realm.art - Métavers

Jillian Godsill, Altcoinsara - Ambassadeurs de la marque

Roxana Nasoi et Richard Simpson de Launchpool - Conseillers stratégiques

August Kim

Je ne trouve pas cette information sur votre site Web, mais quand le jeton sera-t-il lancé et sur quelles plateformes sera-t-il disponible ?

Guv Kang

August Kim Notre lancement de jeton aura lieu entre juillet et août, nous sommes en pourparlers avec http://gate.io & kucoin pour les listes - nous annoncerons bientôt notre fonction de jalonnement et partagerons des captures d'écran avec la communauté.



Veuillez rejoindre nos réseaux sociaux pour recevoir des mises à jour.

Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir répondu si complètement aux questions de tout le monde Guv Kang. Avez-vous des derniers mots ou des lancements majeurs à venir avant de fermer l'AMA ?

Guv Kang

Limarc Ambalina Merci à tous pour vos questions intéressantes 🙏 🙏.

Nous aurons très bientôt des annonces sur nos réseaux sociaux;

Veuillez vous inscrire pour rester à jour, une fois que nous lancerons plus tard cette année, ça va devenir fou 🚀🚀🚀



Site Web ( https://www.bricktrade.co.uk/ )

Communauté de télégrammes ( https://t.me/bricktrade )

Instagram ( https://www.instagram.com/bricktrade.co.uk/ )

Twitter ( https://twitter.com/brick_trade/ )

Discorde ( https://discord.gg/NXBJzH9rqP )