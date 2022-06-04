探索2022年金融的未来

Bricktrade 是一个房地产代币化平台，通过接受加密货币和法定货币来提供部分投资和财产所有权。 我们的使命是彻底改变房地产金融和投资。 Bricktrade 是一个房地产代币化平台，利用群众的力量为房地产开发商筹集建设资金。一旦建成，投资者还将有机会从开发商那里购买部分成品单元。然后，他们可以选择出租或出售该单元，我们可以在内部进行所有管理。 我一直在伦敦（英国）的 Docklands 工作并拥有一家房地产代理公司，这是一家位于伦敦 Docklands 的优质房地产经纪人 - http://www.waterfronts.co.uk 超过 15 年。我在该行业的经验是房地产销售、出租、资产管理、重建项目、房地产投资、筹款和管理与住房当局的关系。 我在 Waterfronts 和 Bricktrade 的联合创始人是 Mandeep Kang，也是我这段时间的妻子；她在机构和银行、住宅和商业抵押贷款、承销和融资方面拥有超过 15 年的深入了解房地产、金融和抵押贷款。

为了帮助促进围绕金融未来的智能对话和故事，HackerNoon 与 Bricktrade 合作举办了 金融写作大赛的未来。在这里，我们与Bricktrade创始人 Guv Kang 讨论了他的公司如何为房地产、defi 等的未来做出贡献。

这个由 Jack Boreham、Guv Kang、 Limarc Ambalina、August Kim、Mónica Freitas、SuperSaiyanProgramming、Sara Pinto 和 NotTheRealElonMusk 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

嗨，@channel 请和我一起欢迎来自 Bricktrade 的 Guv Kang



https://bricktrade.co.uk/允许您通过分权化和代币化拥有财产的一部分，而无需存款、抵押、信用检查和所有常见的文书工作。



作为英国第一个同时接受加密和法定货币的公司，提供低风险、资产支持的收益率🚀



你可以向 Guv 询问任何关于：





什么是 Bricktrade？到目前为止，您能告诉我们有关该项目的哪些信息？ 团队的经验如何适合该项目，以及建立了哪些合作伙伴关系？ 你有明年的路线图吗？ 获得和持有 $BRKT 有什么好处，以及它如何在平台中充当实用程序 Bricktrade 的独特之处是什么？

嗨 Guv Kang 很高兴有你和我们在一起。首先，让我们深入了解bricktrade。它是什么，它是如何开始的？ 😄

9:02

嗨，杰克，感谢您的光临，很高兴来到这里

2022

感谢 Jack Boreham Bricktrade 是一个房地产代币化平台，通过接受加密货币和法定货币来提供部分投资和财产所有权。



我们的使命是彻底改变房地产金融和投资。 Bricktrade 是一个房地产代币化平台，利用群众的力量为房地产开发商筹集建设资金。一旦建成，投资者还将有机会从开发商那里购买部分成品单元。然后，他们可以选择出租或出售该单元，我们可以在内部进行所有管理。



我一直在伦敦（英国）的 Docklands 工作并拥有一家房地产代理公司，这是一家位于伦敦 Docklands 的优质房地产经纪人 - http://www.waterfronts.co.uk超过 15 年。我在该领域的经验是房地产销售、出租、资产管理、重建项目、房地产投资、筹款和管理与住房当局的关系。



我在 Waterfronts 和 Bricktrade 的联合创始人是 Mandeep Kang，也是我这段时间的妻子；她在机构和银行、住宅和商业抵押贷款、承销和融资方面拥有超过 15 年的深入了解房地产、金融和抵押贷款。

2022

杰克博勒姆

在这个时候，我们看到了；



房地产价格呈指数增长，普通人买不起普通房子，需要大量现金注入。

储蓄者的利率处于历史最低水平

房地产开发商难以为其房地产项目筹集资金



这些问题是长期的经济问题，个人需要更好地进入房地产市场，开发商才能找到替代的融资途径。



我们还可以看到区块链技术的兴起，并开始研究代币化和细分化。一旦我们的研究完成，我们相信我们可以为这个领域带来真正的改变，并决定努力建立 Bricktrade。

嘿，Guv Kang，感谢您加入我们。谁是 Bricktrade 在该领域的主要竞争对手？

八月金

嘿，我以前从未听说过bricktrade，但我快速浏览了该网站，似乎很有趣！

2022

谢谢 August Kim，我们将接受对法定货币或加密货币的投资。



尽管 BRKT 代币持有者将有很多好处，例如：



提前进入项目

从他们的投资中获得红利

尽早参加我们的房产抽奖活动 - 我们将举行抽奖活动，他们可以免费赢取房产！！

质押奖励

我对物流很感兴趣。细分是如何工作的？



Bricktrade 是否直接为房产付款（因为大多数房产和房地产经纪人可能不会接受 100 多位业主的房产），然后在平台上的每个人之间分配所有权百分比？或者它是如何工作的

2022

好问题 Limarc Ambalina Fractionlization 是代表资产、公司或债务权益的过程。它允许 Bricktrade 将资产分成更小的部分，供个人、公司和机构投资。



Bricktrade 使用专有结构来实现这一点，通过使用正确的公司和合规结构，我们可以在 bricktrade 的细分产品中拥有许多股东。



所以 Bricktrade 将以三种方式做到这一点；

1.房地产开发商可以通过众筹方式向Bricktrade寻求建设融资，而不是去银行获得这笔资金。如果他们符合我们严格的标准流程，我们将对拥有该网站的公司收取费用，然后向我们的人群公布债务/贷款（以及所有相关文件，如规划批准、公司所有权详细信息等）并筹集资金.每个投资者都将从代币或法币的投资（资产支持使其风险低）中获得利息。在期限结束时，开发商偿还原始贷款金额，以偿还给我们的投资者。



2. 由于我们将与开发商密切合作，我们将通过利用我们专有的法律结构和合同，向我们的人群/投资者少量出售他们正在开发的单位。一旦物业完成，我们的合作伙伴公司 Waterfronts 可以出租和管理该物业，只要投资者想保留它。现在每个部分所有者都是房地产投资者，这就是我们将如何降低全球数百万人的进入门槛。



3. 在现成的资产上，我们将建立一个公司结构以进行购买，而 Bricktrade 将作为代理人并管理销售。每个投资者投资的投资金额将代表公司内所有权的百分比。

八月金

您需要购买 Bricktrade 的代币来投资这些房产还是可以使用法定货币？

嗨郭康！很高兴有你和我们在一起。 Bricktrade 的独特之处是什么？是什么让它从竞争对手中脱颖而出？

2022

谢谢你的问题莫妮卡弗雷塔斯



Bricktrade 具有许多独特的功能；



- 投资并获得对 Fiat 和 Crypto 的兴趣（我们将在英国排名第一）

- Bricktrade 降低房地产投资的准入门槛 - 500 英镑/700 美元开始

- 区块链和代币化以提供透明度

- 创新的法律结构，为我们的投资者提供最大的投资安全

- 完全受监管和合规的平台

- 与安全令牌交易所的合作伙伴关系

- 通过代币化实现资产的部分所有权

- 为代币持有者质押奖励

- 代币持有者和投资者可以在英国获得无债务的房产

- 全球平台

Guv Kang 等关于代币所有权的观点。拥有你的代币有什么好处！

SuperSaiyanProgramming

哇 suuuper 有趣的 Guv！那么这是否意味着大多数房产将是尚未建成的房产？由于该模型是众筹模型对

SuperSaiyanProgramming

看起来你是在英国推出，但物业会遍布全球吗？

1:07

谢谢SuperSaiyanProgramming的提问



我们将提供期房和已建成的房产。



期房可以在完工前一年购买，然后我们可以通过我们的合作伙伴公司 Waterfronts 帮助出租和管理它们。



建成的资产将在我们的网站上公布，其各种收入，投资者可以投资并获得部分收入，具体取决于他们投资的金额。



目前我们在伦敦和英国开展业务，我们希望在接下来的 18/24 个月内扩展到欧洲、迪拜、远东和美洲。

SuperSaiyanProgramming

感谢您的快速回复！你在房地产方面的专业知识显示了你的商业经验，但加密是一个全新的球赛。您是否必须引入另一个团队来为您构建该基础架构？你能告诉我们一些关于那支球队的事情吗？

2022

SuperSaiyanProgramming 您绝对正确，当我们开始探索加密空间时，我们很快决定聘请区块链架构师为我们的平台设计线框。我们还有一位经验丰富的区块链顾问，他在代币化领域拥有多年经验。



Mikael Kayanian - 高级区块链架构师

https://www.linkedin.com/in/mkayanian/



Vinay Gupta - 战略顾问

https://www.linkedin.com/in/vinay-gupta-0072/

有趣的 ！那么假设一个用户投资了 500 英镑，那么出售资产是如何运作的呢？如果房产价值升值，我是否可以像出售加密货币或股票一样兑现，还是需要等待房产出售？

4:57

谢谢 Limarc Ambalina 将每项投资视为贷款或资产的代币或份额，从而产生资产支持的回报。一旦我们引入二级市场，投资者将能够（通过bricktrade团队）在我们的市场上公布他们的投资，让我们所有的投资者都可以看到。

嘿，Guv Kang，很高兴你和我们在一起！ Bricktrade 背后的想法非常有趣。我们接下来可以从这个项目中期待什么？

另外，获得部分财产的过程是怎样的？每个人都可以投资吗？

9:26

感谢您的美言莎拉平托这是我们近期的路线图...

9:32

Sara Pinto 为了成为我们平台上的房地产投资者，您需要注册、上传一些 KYC 并准备好以 500 英镑/700 美元的形式进行投资。将有各种投资可供选择，所有资产都有支持；例如建筑融资——固定期限，固定回报。计划外并建立资产部分所有权，您还可以参与其他质押池，所有这些都产生低风险收益，在这些动荡的时期需要。

“代币持有者和投资者可以在英国获得无债务的房产”——我喜欢这一点。你能详细说明它是如何工作的吗？郭康

9:36

谢谢莫妮卡弗雷塔斯的另一个好问题；



Bricktrade 将举行房产抽奖活动，代币持有者可以购买门票来资助房产，这样持票人就可以赢得房产，免债务！！！

然后我们会将他们飞到伦敦，接他们并将他们带到他们的无债务财产，当然所有这些都在镜头前😁





SuperSaiyanProgramming

凉爽的！你的高级建筑师有很多项目

NotTheRealElonMusk

嘿，一个平台的真正有趣的概念。我很好奇：您在后勤方面遇到了哪些问题？您能看到政府立法或传统房地产行业的任何阻力吗？

SuperSaiyanProgramming

补充这个问题，很抱歉问了这么多，但你认为这样的平台会如何扰乱当前的空间？ Kickstarter 在启动资金领域掀起了波澜。

NotTheRealElonMusk

Soooo .. 最后，在我睡觉之前，我并不是要侮辱你，但我对每个新项目都会问这个问题：你对投资者有什么保证，这不是另一个地毯？



您清楚地说明了您网站上人们的风险： https ://bricktrade.co.uk/risk-warning



很想听听你在这方面的想法。

2022

NotTheRealElonMusk 回答您的两个问题；

过去 15 年来，我们一直在传统房地产行业拥有一家房地产公司http://www.waterfronts.co.uk我们有许多来自传统房地产行业的客户将投资 Bricktrade 和我们的产品。我们所做的事情已经在交易领域发生了很多年，但只对财力雄厚的投资者开放，我们正在降低进入门槛，并让数百万正在寻找安全、资产支持的投资并允许他们进入的个人获得机会通过法定货币和加密货币进行投资。



这个 rugpull 场景对我来说是新的，但一个有效的问题，我相信其中一些项目无意开展业务。尽管我们在一个不受监管的市场中工作，但在获得英国金融行为监管局 (FCA) 的批准之前，我们推迟了发布，这为 Bricktrade 提供了可信度，我们的投资者保证，如果我们不适当地经营我们的业务，我们将承担义务和后果。



您将从我们的团队背景中看到，我们已经开展业务超过 15 年，经营业务对我们来说并不陌生，我们拥有深厚的行业知识，并且我们的概念已经有效，因为 tradfi 竞争对手做得很好，我们正在为加密带来包容性持有人能够投资房地产。



当投资 BRKT 时，它得到了我们团队、我们的经验和我们的产品的支持 - Bricktrade 房地产投资代币由产生现实世界收益的现实世界资产支持。每个代币都由现实世界的合约支持，因此我们的用户可以安全地知道他们不能被“拉扯”——为动荡的加密市场带来急需的稳定性。

🔥 1

Guv Kang，有点像“欢迎来到我的婴儿床”的时刻。我喜欢它😁

到目前为止，你有赢家吗？人们是否可以使用链接来试试运气并查看其他获奖者的反应/经验？

另外，您认为这个项目最大的挑战是什么？郭康

10:52

SuperSaiyanProgramming 很好的例子 - Kickstarter 目前估值为 1 亿，年利润为 130 万。我们相信我们将在两年内到达这里，因为我们不仅会筹集建设资金，还会出售最终单位。我们还有其他收入来源，例如在我们资助的开发项目中安装能源产品。所有这些因素都将帮助我们创造收入。



我们还将成为英国第一个接受加密货币进行房地产投资的公司。我们还将通过代币化将购买房产的时间（最多 6 个月）缩短到几分钟。这将对市场造成巨大的破坏。

2022

Monica Freitas 抽奖活动尚未启动。一旦我们启动了我们的第一个项目，与我们的代币发布和质押 dapp 一致。我们希望在年底前推出抽奖活动，并希望我们发布的每个开发项目都有一个抽奖活动。



我想说我们最大的挑战是找到合适的技术团队，确保他们以他们承诺的成本和时间表交付我们同意的规范。





顺便说一句，如果您要加入BrickTrade 的 Gleam 赠品，您需要在本文中找到的密码是探索。将其输入赠品页面，您应该很高兴！

有趣，Guv Kang。团队的经验如何适合该项目？



建立了哪些伙伴关系？

7:32

莫妮卡弗雷塔斯

我们拥有各种技能的专家；



团队到目前为止…



Mandeep Kang - 联合创始人兼首席营销官

https://www.linkedin.com/in/mandeep-kang-923753206/

Jasbir Channa - 高级工料测量师

https://www.linkedin.com/in/jasbir-channa-b1157a1b/

Mikael Kayanian - 高级区块链架构师

https://www.linkedin.com/in/mkayanian/

迈克威尔金斯 - 首席运营官

https://www.linkedin.com/in/mike-wilkins-b-sc-cihcm-8484ab20/

Antony S - 商务总监

https://www.linkedin.com/in/antony-schober-mrics-8608a111/

Vinay Gupta - 战略顾问

https://www.linkedin.com/in/vinay-gupta-0072/

Roxana Nasoi - Launchpool - 战略顾问

https://www.linkedin.com/in/roxananasoi/

Jillian Godsil, MA, BA (hons) - 战略顾问和品牌大使

https://ie.linkedin.com/in/jiliangodsil

7:33

到目前为止，莫妮卡弗雷塔斯的合作伙伴关系......



Alphabit & Tech Stars - 投资者

滨水区 - 出租和管理

Crowd for Angels - FCA 规定

Eversheds & Harper James - 法律

Matterum - 智能合约

Certik - 智能合约审计

伦敦与资本 - 财富管理

Archax & http://Gate.io - 交易所

Cryptoslate - 媒体合作伙伴

Realm.art - 元界

Jillian Godsill，Altcoinsara - 品牌大使

Launchpool 的 Roxana Nasoi 和 Richard Simpson - 战略顾问

八月金

我在您的网站上找不到此信息，但令牌何时发布以及将在哪些平台上可用？

2022

August Kim 我们的代币发布将在 7 月和 8 月之间进行，我们正在与http://gate.io和 kucoin 洽谈上市事宜——我们将很快宣布我们的质押功能，并将与社区分享屏幕截图。



请加入我们的社交渠道以接收更新。

非常感谢您抽出宝贵的时间并如此彻底地回答了大家的问题 Guv Kang。在我们关闭 AMA 之前，您有什么最后的话或即将推出的重大发布要留给我们吗？

10:52

Limarc Ambalina 谢谢大家提出的有趣问题🙏🙏。

我们将很快在我们的社交渠道上发布公告；

请加入以保持最新，一旦我们在今年晚些时候推出，它就会变得疯狂🚀🚀🚀



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