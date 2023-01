Cultive a autocompaixão e a resiliência fazendo coisas difíceis

Pessoas resilientes estão cientes das situações, de suas reações emocionais e do comportamento das pessoas ao seu redor. Como resultado, pessoas resilientes podem trabalhar em tempos difíceis, aprender com eles e se fortalecer. De acordo com a Psychology Today, a resiliência anda de mãos dadas com a autocompaixão. Annica Linn é corredora de maratona e ultramaratona desde 2012. Em 2016, ela completou seis maratonas, uma corrida de 60 km, uma corrida de 50 milhas na Appalachian Trail e uma corrida de 100 km.

Como todos sabemos, construir resiliência é crucial para superar dificuldades e prosperar diante de desafios. Pessoas resilientes estão cientes das situações, de suas reações emocionais e do comportamento das pessoas ao seu redor. Como resultado, pessoas resilientes podem trabalhar em tempos difíceis, aprender com eles e se tornar mais fortes e mais capazes de superar dificuldades no futuro. No entanto, sempre me parece bastante misterioso como alguém pode cultivar a resiliência.





De acordo com a Psychology Today , a resiliência anda de mãos dadas com a autocompaixão. "Autocompaixão envolve querer saúde e bem-estar para si mesmo e leva a um comportamento proativo para melhorar a própria situação, em vez de passividade. E autocompaixão não significa que eu acho que meus problemas são mais importantes que os seus. Significa apenas que eu penso meus problemas também são importantes e dignos de atenção."





Se a resiliência anda de mãos dadas com a autocompaixão, como promover a autocompaixão? Um estudo publicado no Springer.com explica a relação entre atividades físicas e autocompaixão.





O estudo conclui que “a relação entre atividades físicas e autocompaixão foi significativa ao investigar o efeito de intervenções não-mente-e-corpo e construir um mecanismo de atividades físicas e autocompaixão pode ser feito como implicações futuras”.





Sou um exemplo vivo de como as atividades físicas podem ajudar a cultivar a autocompaixão e a resiliência.





Sou corredor de maratona e ultramaratona desde 2012. Mas, olhando para trás, para os dias anteriores a 2012, eu estava vivendo uma vida bastante simples. Depois de obter um mestrado na NYU em 2007, eu tinha um emprego das 9 às 5 em Wall Street; sem hobbies e sem ambições. Trabalhei para a mesma empresa e recebi um bom salário por sete anos. Estava tudo bem.





Algo me atingiu naquele dia de maratona que eu PRECISAVA de uma mudança em minha vida.





Em novembro de 2011, comecei a correr porque me inspirei nos corredores da maratona de Nova York de 2011 enquanto torcia para a corrida. Algo me atingiu naquele dia de maratona que eu PRECISAVA de uma mudança em minha vida. Você pode assistir ao TEDx Talk sobre minha jornada para a qualificação para a maratona de Boston . Antes de novembro de 2011, raramente praticava atividades físicas, muito menos corrida. Nunca fui fã de correr.





Verdade seja dita, uma vez desmaiei durante uma avaliação de corrida no colégio. A escola inteira sabia disso e me senti profundamente humilhado e envergonhado. Correr trouxe de volta aquela experiência traumática.





Depois da maratona de Nova York em 2011, comecei a correr 5 minutos diariamente porque era tudo o que eu podia fazer na época. Depois disso, aos poucos fui me preparando para uma maratona e completei uma corrida de 60 km em novembro de 2012.





É interessante notar que a mudança na minha carreira veio em 2013, quando percebi que havia parado de aprender e crescer por quase cinco anos. Então, continuei estudando e passando em todos os certificados do Google. Entrevistei mais de 30 agências. Eles me recusaram porque eu falo com sotaque e não tinha experiência anterior. Finalmente, uma agência apostou em mim. O resto é história.





Trabalhar em uma startup em estágio inicial requer força mental, otimismo e resiliência.





Em 2016, eu havia completado seis maratonas, uma corrida de 60 km, uma corrida de 50 milhas na Appalachian Trail e uma corrida de 100 km. 2016 foi crítico para mim porque foi a primeira vez que tive um trabalho de startup nos Estados Unidos. Trabalhar em uma startup em estágio inicial requer força mental, otimismo e resiliência. Lembro que tive vontade de vomitar todos os dias por cerca de um mês depois de começar e disse aos meus amigos que estava prestes a desistir.





Mas, magicamente, perseverei, trabalhei por dois anos e aumentei a empresa para 20 vezes antes de sair. Tudo o que eu conseguia pensar era que a corrida e as atividades físicas que eu fazia construíam resiliência em mim e me sustentavam durante todo o estresse e ansiedade no trabalho. Desde então, meu crescimento pessoal e profissional tem se destacado.





Correr é ótimo, mas não é mais gratificante para mim. Por isso, quero praticar um esporte diferente e mais desafiador - o triatlo, o que significa que tenho que enfrentar meu medo, outro trauma da infância - nadar em águas profundas.





Quando criança, aprendi a nadar indo diariamente à piscina e observando os outros. A piscina tinha um lado raso e um lado profundo (8 pés). Eu sempre fui do lado raso. Quando finalmente comecei a nadar, uma criança me desafiou a nadar por toda a piscina. Por auto-estima e ego, concordei com isso sem avaliar minha força, habilidade e risco.





No meio do caminho, eu já estava exausto, mas não consegui parar porque a piscina era muito funda. Quase me afoguei, mas não queria ser ridicularizado depois, então persisti. Magicamente, nadei até o outro lado, mas não tinha forças para sair, então o guarda me puxou para fora da piscina. Esse sentimento traumático nunca me deixa. Mesmo hoje em dia, ainda preciso manter algum nível de controle para não entrar em pânico quando estou nadando no meio de uma piscina funda.





Com o evento de triatlo que estou prestes a participar em outubro de 2022, tenho que nadar no oceano por 1,2 milhas. Portanto, preciso aprender a navegar pelo vento e pela corrente em águas abertas e manter a calma enquanto nado. É assustador, mas estou pronto para conquistar coisas mais desafiadoras e difíceis.





Em minha função de liderança em minha startup atual, tenho muitas responsabilidades para fazer a empresa crescer em um ritmo exponencial enquanto sou um modelo no local de trabalho para ajudar a equipe a cultivar resiliência. Eu admiti para a equipe que o evento de triatlo me assusta pra caralho e estou mostrando à equipe como divido uma tarefa assustadora em partes menores e as enfrento uma a uma. Eventualmente, alcançarei meu objetivo.