Como faço para criar dApps de alto volume com taxas de gás ultrabaixas? Como um #BAS

O BNB Application Sidechains (BAS), uma estrutura voltada para a comunidade criada para o BNB Chain, será lançada com três aplicativos descentralizados (dApps) da META Apes, Project Galaxy e Metaverse World, bem como integrações dos principais parceiros de infraestrutura, como Ankr, Celer, Mathwallet , Multichain, NodeReal e Pyth Network. A nova estrutura de sidechain, BAS (abreviação de BNB Application Sidechains), permite que as equipes que pretendem criar dApps de alto volume que exigirão velocidade de transação ultrarrápida, taxas ultrabaixas e a confiabilidade líder do setor do BNB para lançar seus próprios blockchains no Ecossistema da Cadeia BNB. O BAS está conectado ao BSC (BNB Smart Chain) por meio de pontes sem permissão, como cBridge e Multichain, que permitem conexão instantânea com a liquidez mais ampla, Dapps e base de usuários de todo o ecossistema BNB Chain.





A BNB Chain construiu uma reputação para Dapps que atraem uma base de usuários muito alta - atingindo efetivamente mais de 3 bilhões de transações até o momento. Isso é combinado com total confiabilidade desde a sua criação, já que o BNB não enfrentou nenhum tempo de inatividade, apesar do maior volume de transações em blockchain, com mais de 4 milhões de usuários ativos exclusivos semanais.





Mas nossa missão é levar o Web3 a 1 bilhão de usuários! Portanto, precisamos de soluções técnicas inovadoras para permitir o crescimento da comunidade. O BAS está sendo lançado agora para ajudar a apoiar esse objetivo.





O BAS oferece às equipes de tecnologia flexibilidade sem precedentes ao definir os parâmetros de seu blockchain. Dapps de grande escala, como Gaming, Social Media ou metaverse, que visam alcançar um alto número de usuários ativos e volume, sua própria economia de token, bem como taxas de transação reduzidas ou quase zero e um conjunto flexível de validadores, representam o uso pioneiro casos de sidechains no ecossistema BNB Chain.





Três Dapps estão prontos para serem implantados no BAS, incluindo Meta Apes (um jogo desenvolvido no Ankr BAS ) e CUBE da Metaverse World – uma subsidiária da Netmarble e On-chain Achievement Token do Project Galaxy (construído na solução BAS Blockchain da NodeReal ). .





Além disso, a integração do MathWallet com o BAS facilita a conexão dos usuários com as sidechains e os principais protocolos, incluindo Pyth Network Celer e Multichain , continuam a oferecer suporte ao BAS.





Taylor Shim, líder de negócios da Meta Apes disse: “Nossa equipe foi capaz de projetar rapidamente um blockchain com nossas próprias regras de negócios e modelos econômicos.





O BNB Chain tornou muito simples para nós desfrutar de uma vasta gama de funcionalidades com ferramentas integradas (por exemplo, pontes, staking UI) e integração nativa com o resto do ecossistema do BNB Chain.”





Sung Hun Kim, CEO da Metaverse World disse: “Para preencher a lacuna entre Web2 e Web3, haverá uma maior ênfase na interoperabilidade e escalabilidade para blockchain, e os construtores precisarão de suporte de infraestrutura. A BNB Chain forneceu uma estrutura muito flexível para casos de uso como GameFi, DeFi e NFTs, mostrando uma grande promessa de trazer as massas para a plataforma CUBE.





À medida que abordamos o público global com IPs poderosos e multiplataforma virtual, o BAS traz suporte operacional e técnico para gerenciar facilmente a população altamente ativa em nosso ecossistema.”





Charles Wayn, co-fundador do Project Galaxy disse: “O GameFi e outros aplicativos baseados em blockchain não mostram sinais de desaceleração e continuarão a dominar o espaço.





No entanto, não conseguiremos fazer isso sem uma infraestrutura segura, escalável e interoperável. A BAS nasceu no auge dessa revolução para atender melhor os desenvolvedores e operadores de nós em seus esforços para criar jogos blockchain disruptivos e de alta qualidade.”













A implementação do BAS é dupla: sidechains PoS e zkRollups. As implementações iniciais da Mainnet BAS são baseadas em redes Proof-of-Stake Authority (PoSA) da Ankr e NodeReal; Os rollups de conhecimento zero (zkBAS) serão lançados em fases durante o restante de 2022.





O zkBAS completará esta arquitetura para o BNB, dando aos desenvolvedores ainda mais opções em termos de velocidade de transação, uso do BNB como token de gás e maior velocidade de configuração.





A atualização segue o lançamento do BAS Testnet em março de 2022, lançado pelos parceiros de infraestrutura da BNB Chain, Ankr , Celer e NodeReal , de acordo com o roteiro de 2022 da BNB Chain.









Sobre a Cadeia BNB





O BNB Chain é um blockchain orientado para a comunidade, descentralizado e resistente à censura, alimentado pelo BNB. Consiste em BNB Beacon Chain e BNB Smart Chain (BSC), que é compatível com EVM e facilita um ecossistema multi-chain.





Através do conceito de MetaFI, a BNB Chain visa construir a infraestrutura para alimentar o ecossistema virtual paralelo do mundo. Para mais informações sobre a BNB Chain, visite https://www.bnbchain.world