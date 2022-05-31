如何以超低 Gas 费构建大容量 dApp？就像#BAS

BNB 应用侧链 (BAS) 是一个为 BNB 链构建的社区驱动框架，将与 META Apes、Project Galaxy 和 Metaverse World 的三个去中心化应用 (dApp) 以及领先的基础设施合作伙伴如 Ankr 的集成一起上线， Celer、Mathwallet、Multichain、NodeReal 和 Pyth Network。 新的侧链框架 BAS（BNB Application Sidechains 的缩写）使旨在构建需要闪电般的交易速度、超低费用和 BNB 行业领先的可靠性的大容量 dApp 的团队能够在BNB 链生态系统。 BAS 通过 cBridge 和 Multichain 等无需许可的桥接器连接到 BSC（BNB 智能链），允许即时连接到整个 BNB 链生态系统的更广泛的流动性、Dapps 和用户群。





BNB 应用侧链（BAS）将与 Meta Apes、Metaverse World 和 Project Galaxy 一起上线





BNB 应用侧链（BAS）——一个为 BNB 链构建的社区驱动框架——将与META Apes 、 Project Galaxy和Metaverse World的三个去中心化应用程序（dApp）一起上线。





Ankr 、 Celer 、 Mathwallet 、 Multichain 、 NodeReal和Pyth Network等领先的基础设施合作伙伴也将进行集成。





新的侧链框架 BAS（BNB Application Sidechains 的缩写）使旨在构建需要闪电般快速交易速度、超低费用和 BNB 行业领先可靠性的大容量 dApp 的团队能够在BNB 链生态系统。





BAS 通过 cBridge 和 Multichain 等无需许可的桥接器连接到 BSC（BNB 智能链），允许即时连接到整个 BNB 链生态系统更广泛的流动性、Dapps 和用户群。





BNB 链在 Dapps 方面建立了声誉，吸引了非常高的用户群——迄今为止有效地达到了超过 30 亿笔交易。这与自成立以来的彻底可靠性相结合，因为尽管区块链中的交易量最高，但 BNB 没有面临停机时间，每周有4+ 百万独立活跃用户。





但我们的使命是将 Web3 带给 10 亿用户！因此，我们需要创新的技术解决方案来使社区能够扩展。 BAS 现在正在启动，以帮助支持这一目标。





BAS 在设置区块链参数时为技术团队提供了前所未有的灵活性。旨在实现大量活跃用户和数量的大型 dapps，如游戏、社交媒体或元界、他们自己的代币经济，以及降低或接近零的交易费用和一组灵活的验证器，代表了开创性的使用BNB Chain生态系统中的侧链案例。





三个 Dapp 准备部署在 BAS 上，包括Meta Apes （基于Ankr BAS开发的游戏）和Netmarble子公司 Metaverse World 的CUBE ，以及Project Galaxy的 On-chain Achievement Token（基于NodeReal 的 BAS 区块链解决方案构建） .





此外，麦子钱包与 BAS 的集成使用户可以轻松连接到侧链和领先的协议，包括Pyth Network Celer和Multichain ，继续支持 BAS。





Meta Apes 的业务主管 Taylor Shim 说：“我们的团队能够使用我们自己的业务规则和经济模型快速设计一个区块链。





BNB Chain 通过集成工具（例如桥接器、Staking UI）和与 BNB Chain 生态系统其他部分的原生集成，让我们能够非常轻松地享受大量功能。”





Metaverse World 首席执行官 Sung Hun Kim 表示：“为了弥合 Web2 和 Web3 之间的差距，将更加重视区块链的互操作性和可扩展性，建设者将需要基础设施支持。 BNB Chain 为 GameFi、DeFi 和 NFT 等用例提供了一个非常灵活的框架，显示出将大众带入 CUBE 平台的巨大潜力。





随着我们通过强大的 IP 和虚拟多平台接近全球受众，BAS 带来了运营和技术支持，以轻松管理我们生态系统中高度活跃的人群。”





Project Galaxy的联合创始人 Charles Wayn 表示：“GameFi 和其他基于区块链的应用程序没有放缓的迹象，并将继续主导该领域。





但是，如果没有安全、可扩展和可互操作的基础架构，我们将无法实现这一目标。 BAS 诞生于这场革命的风口浪尖，旨在更好地服务于开发者和节点运营商，努力创造更多高质量和颠覆性的区块链游戏。”













BAS 实现有两个方面：PoS 侧链和 zkRollups。最初的 BAS 主网实施基于 Ankr 和 NodeReal 的权益证明权威 (PoSA) 网络；零知识汇总 (zkBAS) 将在 2022 年剩余时间内分阶段发布。





zkBAS 将为 BNB 完善此架构，在交易速度、将 BNB 用作气体代币以及提高设置速度方面为开发人员提供更多选择。





此次更新是在 BNB Chain 的基础设施合作伙伴Ankr 、 Celer和NodeReal根据 BNB Chain 的 2022 年路线图于 2022 年 3 月推出 BAS 测试网之后进行的。









关于 BNB 链





BNB 链是由 BNB 提供支持的社区驱动、去中心化和抗审查的区块链。它由 BNB 信标链和 BNB 智能链（BSC）组成，兼容 EVM 并促进多链生态系统。





通过 MetaFI 的概念，BNB Chain 旨在构建为世界并行虚拟生态系统提供动力的基础设施。有关 BNB 链的更多信息，请访问https://www.bnbchain.world







