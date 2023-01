Comment puis-je créer des dApps à haut volume avec des frais de gaz ultra-faibles ? Comme un #BAS

BNB Application Sidechains (BAS), un cadre communautaire conçu pour BNB Chain, sera mis en ligne avec trois applications décentralisées (dApps) de META Apes, Project Galaxy et Metaverse World, ainsi que des intégrations par des partenaires d'infrastructure de premier plan tels que Ankr, Celer, Mathwallet , Multichain, NodeReal et Pyth Network. Le nouveau cadre de sidechain, BAS (abréviation de BNB Application Sidechains), permet aux équipes visant à créer des dApps à volume élevé qui nécessiteront une vitesse de transaction ultra-rapide, des frais ultra-faibles et la fiabilité de pointe de BNB pour lancer leurs propres blockchains sur le Écosystème de la chaîne BNB. BAS est connecté à BSC (BNB Smart Chain) via des ponts sans autorisation comme cBridge et Multichain, qui permettent une connexion instantanée à la liquidité plus large, aux Dapps et à la base d'utilisateurs de l'ensemble de l'écosystème BNB Chain.





BNB Chain s'est bâti une réputation pour les Dapps qui attirent une base d'utilisateurs très élevée - atteignant effectivement plus de 3 milliards de transactions à ce jour. Ceci est couplé à une fiabilité totale depuis sa création, puisque BNB n'a fait face à aucun temps d'arrêt malgré le volume le plus élevé de transactions dans la blockchain, avec plus de 4 millions d'utilisateurs actifs uniques hebdomadaires.





Mais notre mission est d'amener le Web3 à 1 milliard d'utilisateurs ! Nous avons donc besoin de solutions techniques innovantes pour permettre à la communauté d'évoluer. BAS est lancé maintenant pour aider à soutenir cet objectif même.





BAS offre aux équipes techniques une flexibilité sans précédent lors de la définition des paramètres de leur blockchain. Les dapps à grande échelle comme les jeux, les médias sociaux ou le métaverse qui visent à atteindre un nombre élevé d'utilisateurs actifs et de volume, leur propre économie de jetons, ainsi que des frais de transaction réduits ou proches de zéro et un ensemble flexible de validateurs, représentent l'utilisation pionnière cas pour les sidechains dans l'écosystème BNB Chain.





Trois Dapps sont sur le point d'être déployés sur BAS, dont Meta Apes (un jeu développé sur Ankr BAS ), et CUBE par Metaverse World - une filiale de Netmarble , et On-chain Achievement Token par Project Galaxy (construit sur la solution BAS Blockchain de NodeReal ) .





De plus, l'intégration de MathWallet avec BAS permet aux utilisateurs de se connecter facilement aux sidechains et les principaux protocoles, y compris Pyth Network Celer et Multichain , continuent de prendre en charge BAS.





Taylor Shim, Business Lead chez Meta Apes, a déclaré : « Notre équipe a pu concevoir rapidement une blockchain avec nos propres règles commerciales et modèles économiques.





BNB Chain nous a permis de profiter très simplement d'une vaste gamme de fonctionnalités avec des outils intégrés (par exemple, des ponts, une interface utilisateur de jalonnement) et une intégration native au reste de l'écosystème BNB Chain.





Sung Hun Kim, PDG de Metaverse World, a déclaré : « Pour combler le fossé entre Web2 et Web3, l'accent sera davantage mis sur l'interopérabilité et l'évolutivité de la blockchain, et les constructeurs auront besoin d'un support d'infrastructure. BNB Chain a fourni un cadre très flexible pour des cas d'utilisation tels que GameFi, DeFi et NFT, ce qui est extrêmement prometteur pour amener les masses sur la plate-forme CUBE.





Alors que nous approchons le public mondial avec de puissantes adresses IP et une multiplateforme virtuelle, BAS apporte un support opérationnel et technique pour gérer facilement la population très active au sein de notre écosystème.





Charles Wayn, co-fondateur de Project Galaxy , a déclaré : « GameFi et d'autres applications basées sur la blockchain ne montrent aucun signe de ralentissement et continueront de dominer l'espace.





Cependant, nous ne pourrons pas y parvenir sans une infrastructure sécurisée, évolutive et interopérable. BAS est né à l'aube de cette révolution pour mieux servir les développeurs et les opérateurs de nœuds dans leurs efforts pour créer des jeux blockchain de haute qualité et perturbateurs.













La mise en œuvre de BAS est double : chaînes latérales PoS et zkRollups. Les implémentations initiales du BAS Mainnet sont basées sur les réseaux Proof-of-Stake Authority (PoSA) d'Ankr et NodeReal ; Les cumuls Zero-Knowledge (zkBAS) seront publiés par phases pendant le reste de 2022.





zkBAS complétera cette architecture pour BNB, offrant aux développeurs encore plus d'options en termes de vitesse de transaction, d'utilisation de BNB comme jeton de gaz et d'augmentation de la vitesse de configuration.





La mise à jour fait suite au lancement de BAS Testnet en mars 2022, lancé par les partenaires d'infrastructure de BNB Chain Ankr , Celer et NodeReal conformément à la feuille de route 2022 de BNB Chain.









À propos de la chaîne BNB





BNB Chain est une chaîne de blocs communautaire, décentralisée et résistante à la censure, alimentée par BNB. Il se compose de BNB Beacon Chain et de BNB Smart Chain (BSC), qui est compatible EVM et facilite un écosystème multi-chaînes.





Grâce au concept de MetaFI, BNB Chain vise à construire l'infrastructure nécessaire pour alimenter l'écosystème virtuel parallèle mondial. Pour plus d'informations sur la chaîne BNB, visitez https://www.bnbchain.world