boomer vs. Zoom

O treino de MMA de Mark Zuckerburg com o lutador Khai Wu repercutiu na internet sobre o Facebook; Roblox fez uma mudança em seu logotipo para refletir seu foco no metaverso; A Apple está a poucos dias de seu próximo grande evento de produtos; O Google celebrou os jogos independentes; e a Microsoft divulgou uma vulnerabilidade no aplicativo Android do TikTok.

UMA vídeo de Mark Zuckerburg trocando golpes com o lutador de MMA Khai Wu tem os Boomies da internet unidos. O bilionário fundador da Facebook postou um longo vídeo de seu treino com Wu no Instagram (também propriedade do Zuck), rendendo elogios das celebridades do MMA Alexander Volkanovski e Conor McGregor, mas talvez, também dos Boomies (como gostamos de chamá-los), cujo contínuo o interesse no gigante da mídia social manteve o Facebook no topo da consciência pública esta semana, ajudando-o a manter o primeiro lugar. 👑





Embora não esteja claro se o Zuck entrará em um ringue de luta real, sua empresa parece estar fazendo de tudo para permanecer relevante. UMA relatório O The Verge disse que a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, está formando uma divisão completamente nova para introduzir novos recursos pagos nas plataformas para compensar o declínio em seus negócios de anúncios. Enquanto isso, um artigo publicado pelo The Guardian detalha as consequências de ser banido da plataforma — uma consequência não intencional de " algum bug no sistema ."





Boas notícias para aqueles que querem defender seu caso, no entanto. Facebook é prédio um grupo de atendimento ao cliente que pode ajudar a restaurar contas que foram removidas inesperadamente, uma experiência angustiante se você for proprietário de uma empresa que depende muito na plataforma para vendas ou marketing, ou um indivíduo que gosta de manter contato com familiares e amigos.

Roblox 🎅

Como se em resposta ao ranking do Facebook, os Zoomies (como gostamos de chamá-los), começaram a se reunir atrás roblox , e começou a reunir HARD. A plataforma de jogos centrada na juventude teve um aumento meteórico de quase 127% nas tendências de interesse esta semana, chegando ao segundo lugar.





Roblox era um grande coisa durante a pandemia, à medida que mais e mais crianças acorriam à plataforma para passar o tempo. Mas com a pandemia quase acabada, a empresa está lutando para manter os usuários fisgados, o que se refletiu nos resultados da empresa. Perda acima do esperado de 30 centavos por ação no trimestre mais recente.





Especialistas dizem que as empresas de videogames estão sofrendo as consequências de todos se desconectarem e voltando ao mundo real - mais uma razão para acreditar que o Metaverso não substitui a vida real. Pelo menos ainda não. Embora isso ainda não signifique que Roblox não acredite no potencial do Metaverso.





A empresa recentemente anunciado um novo logotipo e slogan da marca como "parte de sua jornada em direção à dominação do metaverso". Só o tempo dirá se o foco da empresa no metaverso trará resultados.

Maçã 🍎

Claro, nenhuma edição do Tech Company Brief está completa sem uma menção de Maçã . Classificada em 3º lugar, a empresa está a apenas alguns dias de seu próximo grande evento de produtos , simplesmente inclinado 'Far Out.' palpites anteriores quanto ao que o título se refere, variou de um novo papel de parede principal para o iPhone a recursos que rivalizam com o modo de astrofotografia existente há muito tempo do Google.





O hardware não está necessariamente onde está. Um novo relatório do Financial Times indica que a Apple planeja expandir agressivamente sua força de trabalho de publicidade digital, listando atualmente 216 vagas abertas no segmento, que já é composto por 250 pessoas. Como informamos anteriormente , a empresa do Vale do Silício está planejando expandir o número de anúncios que você vê em seu iPhone e iPad na tentativa de ganhar muito dinheiro™.





A Apple pode estar no caminho de monopolizar os anúncios de seus produtos. No ano passado, a empresa fez uma alteração em suas regras de privacidade que dificultou que Meta, Snap e Twitter (também conhecidos como os suspeitos de sempre) exibissem anúncios personalizados para usuários da Apple, resultando em uma interrupção que custou bilhões de dólares à indústria em receita perdida.

Google 🔍

Google hospedado o anual Festival de jogos independentes do Google Play no último sábado para destacar pequenos desenvolvedores de jogos da Coreia do Sul, Japão e partes da Europa. A empresa fatura o evento virtual como uma forma de "celebrar jogos únicos lançados este ano e mostrar o talento emergente inspirador por trás desses títulos", e os vencedores recebem prêmios pesados , incluindo uma campanha promocional no valor de 100.000€.





Duas das entradas vencedoras deste ano foram jogos de quebra-cabeça criados por desenvolvedores na Bélgica e na Ucrânia, enquanto a terceira entrada vencedora foi um rastreador de masmorras de um desenvolvedor alemão. Verifique-os aqui .





O Google ficou em 4º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

Microsoft 🖥️

Microsoft , o criador do sistema operacional em que sua avó provavelmente cresceu, divulgou recentemente uma vulnerabilidade no aplicativo Android do TikTok, que possibilitou aos hackers obter acesso às contas dos usuários com um único clique. A vulnerabilidade, descoberta pela primeira vez em fevereiro, foi corrigida e a Microsoft disse que não encontrou nenhuma evidência de "exploração em estado selvagem".





No mundo real, a empresa fechou um acordo de US$ 21,9 bilhões para fornecer óculos de combate ao Exército dos EUA. Alguns funcionários da Microsoft têm expressaram sua antipatia das negociações da empresa com o Exército dos EUA no passado, mas não parece que a empresa se importa.





“Os óculos de realidade aumentada, que são uma versão modificada dos óculos HoloLens, dão ao usuário um “heads-up display” ou um holograma que é projetado sobre seu ambiente e fornece mais informações sobre o que eles já podem ver, “Interessante Engenharia relatado , citando a Bloomberg.





A Microsoft ficou em 5º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

E isso é um embrulho! Obrigado por ler a Tech Company Brief Issue #14! Se você gostaria de ver quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️