太長; 讀書

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马克·扎克伯格与拳手 Khai Wu 的 MMA 训练课程在互联网上引起了关于 Facebook 的热议。 Roblox 对其徽标进行了更改，以反映其对元宇宙的关注；苹果距离下一个大型产品盛会只有几天的时间了。谷歌庆祝独立游戏；微软披露了 TikTok 的 Android 应用程序中的一个漏洞。