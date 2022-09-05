一个 Mark Zuckerburg 与 MMA 拳手 Khai Wu 的交易让互联网的繁荣一战。亿万富翁创始人 在 Instagram 上发布了一段他与 Wu 训练的长视频（也属于 Zuck），赢得了 MMA 名人 Alexander Volkanovski 和 Conor McGregor 的赞誉，但也许还有 Boomies（我们喜欢这样称呼他们）的赞誉，他们的持续本周，人们对这家社交媒体巨头的兴趣使 Facebook 在公众意识中处于高位，帮助它保住了第一名的位置。 👑 视频 Facebook 虽然尚不清楚 Zuck 是否会踏入真正的战斗圈，但他的公司似乎正在全力以赴以保持相关性。一个 表示，Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的母公司 Meta 正在组建一个全新的部门，以在平台上引入新的付费功能，以弥补其广告业务的下滑。同时，一个 由 发布的详细说明了在平台上被禁止的后果——“意外后果” 。” 报告 The Verge 文章 《卫报》 系统中的一些错误 然而，对于那些想为自己的案子辩护的人来说是个好消息。脸书是 一个可以帮助恢复被意外删除的帐户的客户服务团队，如果您是一个 在销售或营销平台上，或喜欢与家人和朋友保持联系的个人。 建造 在很大程度上依赖 🎅 罗布洛克斯 好像是为了响应 Facebook 的排名，Zoomies（我们喜欢这样称呼他们）开始团结起来 ，并开始集结HARD。这家以年轻人为中心的游戏平台本周的趋势兴趣飙升了近 127%，位居第二。 罗布乐思 Roblox 是一个 在大流行期间，越来越多的孩子涌向平台打发时间。但随着大流行现在几乎结束，该公司正在努力让用户着迷，这反映在该公司的 最近一个季度每股30美分。 很重要 亏损高于预期 专家表示，视频游戏公司正在遭受每个人断开连接和 ——更有理由相信元宇宙不能替代现实生活……至少现在还没有。虽然这并不意味着 Roblox 不相信元宇宙的潜力。 回到现实世界 公司 一个新的标志和品牌标语，作为“它走向元宇宙统治之旅的一部分”。只有时间才能证明公司对元界的关注是否会产生结果。 最近宣布 🍎 苹果 当然，任何一期 Tech Company Brief 都没有提及 .该公司排名第三，距离 ，简单地倾斜“Far Out”。 至于标题所指的内容，范围从 iPhone 的新主壁纸到与谷歌长期存在的天文摄影模式相媲美的功能。 苹果 下一个大型产品活动 以前的猜测 硬件不一定在哪里。英国《 的一份新报告显示，苹果计划积极扩大其数字广告员工队伍，目前在该领域列出了 216 个空缺职位，该职位已经由 250 人组成。作为 ，这家硅谷公司正计划 您在 iPhone 和 iPad 上看到的试图赚大钱的广告数量™。 金融时报》 我们之前报道过 扩张 苹果可能走上了垄断其产品广告的道路。就在去年，该公司对其隐私规则进行了更改，这使得 Meta、Snap 和 Twitter（也就是通常的嫌疑人）难以向 Apple 用户展示个性化广告，从而导致该行业损失了数十亿美元收入损失。 🔍 谷歌 谷歌 年度 上周六将重点介绍来自韩国、日本和欧洲部分地区的小型游戏开发商。该公司将虚拟活动称为“庆祝今年推出的独特游戏并展示这些游戏背后鼓舞人心的新兴人才”的一种方式，获奖作品将获得 ，包括价值 100,000 欧元的促销活动。 托管 Google Play 独立游戏节 丰厚的奖品 今年的两个获奖作品是由比利时和乌克兰的开发商开发的益智游戏，而第三个获奖作品是德国开发商的地牢爬行者。去看一下 . 这里 谷歌在本周的科技排名中排名第四。 🖥️ 微软 ，您祖母可能长大的操作系统的创建者， 在 TikTok 的 Android 应用程序中，黑客可以通过单击获取用户帐户。该漏洞于 2 月首次发现，现已修复，微软表示没有发现任何“野外利用”的证据。 微软 最近披露了一个漏洞 在现实世界中，该公司达成了一项价值 219 亿美元的交易，为美国陆军提供战斗护目镜。一些微软员工有 该公司过去与美国陆军打交道的情况，但看起来该公司并不关心。 表示不喜欢 “增强现实护目镜是 HoloLens 眼镜的改进版本，为用户提供了一个‘平视显示器’，或者一个投影在他们的环境上的全息图，并提供他们已经看到的更多信息，”有趣的工程 ，引用彭博社。 报道 微软在本周的科技排名中排名第五。 这是一个包装！感谢您阅读 Tech Company Brief Issue #14！如果您想了解哪些科技公司在公众意识中的起起落落，请随意往下看 .下周见。 这里 和平！ ☮️