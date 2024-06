A contagem regressiva ReGenesis da StarkDeFi começou para a campanha de hubs de soluções DeFi

StarkDeFi anuncia os últimos 10 dias de sua campanha inovadora ReGenesis – uma mistura de tabela de classificação tradicional e gamificação.



StarkDeFi, fornecedora líder de soluções DeFi construídas na StarkNet, está entrando na reta final de sua campanha de destaque ReGenesis. A campanha se desvia da tendência atual do mercado, apresentando um toque gamificado na abordagem tradicional da tabela de classificação. O projeto sugere entrar numa nova fase, afirmando: “Depois disto, ReGenesis entra em intervalo - uma missão própria”, significando que desenvolvimentos emocionantes estão no horizonte.



Como um projeto pronto para lançar um dos tokens iniciais da StarkNet, os usuários têm se mantido ativos, acumulando Regenesis Cores, que podem ser trocados por $SDC, o token nativo da StarkDeFi.



“StarkDeFi é movido pela ambição de remodelar os protocolos StarkNet existentes por meio de sua interface de usuário exclusiva. Assumimos a responsabilidade de projetar uma experiência de usuário excepcional que vai além de nosso aplicativo e revoluciona nossa campanha de classificação”, disse o COO da StarkDeFi. "Ao incorporar elementos de jogos interativos, acreditamos ter estabelecido uma campanha focada no usuário que é incomparável entre outros construtores StarkNet."





StarkDeFi se esforça para ser o destino final para todas as coisas DeFi na Starknet. Embora ainda esteja em sua infância, tendo sido lançado na rede principal em dezembro de 2023, o projeto está ganhando um impulso significativo. Notavelmente, Brian D Evans, um empreendedor em série e maestro de marketing, ingressou recentemente como consultor. Além disso, o projeto conta com contribuições visuais de um artista não revelado que também desempenhou um papel significativo na concepção de projetos para o Al Wasl Dome em Dubai e o Vivid Festival em Sydney, Austrália.



“StarkDeFi está construindo um conjunto completo de soluções DeFi. Embora atualmente ofereçamos um AMM (criador de mercado automatizado) e um Liquidity Locker que será lançado em breve, temos uma variedade de produtos, como StarkPad, a única plataforma de lançamento nativa no Starknet, Limit Orders e Synergy Pools (perda zero, prêmio protocolo de poupança). Também estamos preparados para lançar mais alguns produtos, que podem ser integrados nas nossas ofertas atuais para aumentar a experiência do utilizador, no entanto, temos que deixar algo para a imaginação”, comentou o COO.



A equipe é composta por talentos globais com uma experiência coletiva de mais de 20 anos. Liderados por quatro cofundadores, cada um com experiência única em web3, eles têm orgulho de sua equipe diversificada. Além disso, StarkDeFi colabora com uma infinidade de parceiros conceituados, como Chainlink Build, Seedify, Trireme Trading e Gate.io Labs, entre outros.





Sobre StarkDeFi

StarkDeFi é um hub sem permissão e sem confiança de soluções Defi abrangentes construídas para aproveitar ZK-Rollup no L2 da StarkNet sobre Ethereum.





Esta história foi distribuída como um lançamento pela BTCWire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/