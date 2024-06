La cuenta regresiva de ReGenesis de StarkDeFi ha comenzado para la campaña de centros de soluciones DeFi

StarkDeFi anuncia los últimos 10 días de su innovadora campaña ReGenesis: una combinación de clasificación tradicional y gamificación.



StarkDeFi, un proveedor líder de soluciones DeFi basadas en StarkNet, está entrando en la recta final de su destacada campaña ReGenesis. La campaña se desvía de la tendencia actual del mercado y presenta un giro gamificado al enfoque tradicional de clasificación. El proyecto insinúa entrar en una nueva fase, afirmando: "Después de esto, ReGenesis entra en una etapa intermedia, una misión en sí misma", lo que significa que se avecinan desarrollos interesantes en el horizonte.



Como proyecto preparado para lanzar uno de los tokens iniciales de StarkNet, los usuarios se han mantenido activos, acumulando Regenesis Cores, que se pueden canjear por $SDC, el token nativo de StarkDeFi.



"StarkDeFi está impulsado por la ambición de remodelar los protocolos StarkNet existentes a través de su interfaz de usuario única. Nos encargamos de diseñar una experiencia de usuario excepcional que se extienda más allá de nuestra aplicación y revolucione nuestra campaña de clasificación", dijo el director de operaciones de StarkDeFi. "Al incorporar elementos de juego interactivos, creemos que hemos establecido una campaña centrada en el usuario que no tiene paralelo entre otros creadores de StarkNet".





StarkDeFi se esfuerza por ser el destino final para todo lo relacionado con DeFi en Starknet. Aunque todavía está en su infancia, ya que se lanzó en la red principal en diciembre de 2023, el proyecto está ganando un impulso significativo. En particular, Brian D Evans, un emprendedor en serie y maestro del marketing, se incorporó recientemente como asesor. Además, el proyecto cuenta con contribuciones visuales de un artista no revelado que también jugó un papel importante en el diseño de proyectos para Al Wasl Dome en Dubai y Vivid Festival en Sydney, Australia.



“StarkDeFi está creando un conjunto completo de soluciones DeFi. Si bien actualmente ofrecemos un AMM (creador de mercado automatizado) y Liquidity Locker, que se lanzará próximamente, tenemos una variedad de productos, como StarkPad, la única plataforma de lanzamiento nativa en Starknet, Limit Orders y Synergy Pools (una pérdida cero, premio protocolo de ahorro). También estamos preparados para lanzar algunos productos más, que pueden integrarse en nuestras ofertas actuales para aumentar la experiencia del usuario; sin embargo, tenemos que dejar algo a la imaginación”, comentó su director de operaciones.



El equipo está formado por talento global con una experiencia colectiva de más de 20 años. Dirigidos por cuatro cofundadores, cada uno de los cuales cuenta con una experiencia única en web3, están orgullosos de su equipo diverso. Además, StarkDeFi colabora con una gran cantidad de socios estimados como Chainlink Build, Seedify, Trireme Trading y Gate.io Labs, entre otros.





Acerca de StarkDeFi

StarkDeFi es un centro sin permisos y sin confianza de soluciones integrales Defi creado para aprovechar ZK-Rollup en la L2 de StarkNet sobre Ethereum.





