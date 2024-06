Der ReGenesis-Countdown von StarkDeFi für die DeFi-Solutions-Hubs-Kampagne läuft

StarkDeFi kündigt die letzten 10 Tage seiner innovativen ReGenesis-Kampagne an – eine Mischung aus traditionellem Leaderboard und Gamification.



StarkDeFi, ein führender Anbieter von DeFi-Lösungen auf Basis von StarkNet, geht in die Endphase seiner herausragenden ReGenesis-Kampagne. Die Kampagne weicht vom aktuellen Markttrend ab und bietet eine spielerische Variante des traditionellen Leaderboard-Ansatzes. Das Projekt deutet den Eintritt in eine neue Phase an und sagt: „Danach geht ReGenesis in die Pause – eine Mission für sich“, was darauf hindeutet, dass spannende Entwicklungen am Horizont stehen.



Als Projekt, das kurz davor steht, einen der ersten Token von StarkNet auf den Markt zu bringen, bleiben die Benutzer aktiv und sammeln Regenesis Cores an, die gegen $SDC, den nativen Token von StarkDeFi, eingetauscht werden können.



„StarkDeFi wird von dem Ehrgeiz angetrieben, bestehende StarkNet-Protokolle durch seine einzigartige Benutzeroberfläche neu zu gestalten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu entwickeln, das über unsere Anwendung hinausgeht und unsere Leaderboard-Kampagne revolutioniert“, sagte der COO von StarkDeFi. „Durch die Integration interaktiver Gaming-Elemente glauben wir, dass wir eine benutzerorientierte Kampagne etabliert haben, die unter anderen StarkNet-Entwicklern ihresgleichen sucht.“





StarkDeFi ist bestrebt, das ultimative Ziel für alles rund um DeFi auf Starknet zu sein. Obwohl es noch in den Kinderschuhen steckt und im Dezember 2023 im Mainnet gestartet wurde, gewinnt das Projekt erheblich an Dynamik. Insbesondere Brian D. Evans, ein Serial Entrepreneur und Marketing-Maestro, ist kürzlich als Berater hinzugekommen. Darüber hinaus verfügt das Projekt über visuelle Beiträge eines unbekannten Künstlers, der auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Projekten für den Al Wasl Dome in Dubai und das Vivid Festival in Sydney, Australien, spielte.



„StarkDeFi baut eine ganze Suite von DeFi-Lösungen auf. Während wir derzeit einen AMM (Automated Market Maker) und demnächst einzuführenden Liquidity Locker anbieten, verfügen wir über eine Reihe von Produkten, wie StarkPad, das einzige native Launchpad auf Starknet, Limit Orders und Synergy Pools (ein Null-Verlust-Preis). Sparprotokoll). Wir werden außerdem noch einige weitere Produkte auf den Markt bringen, die in unsere aktuellen Angebote integriert werden können, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Allerdings müssen wir etwas der Fantasie überlassen“, kommentierte ihr COO.



Das Team besteht aus globalen Talenten mit einer gemeinsamen Erfahrung von über 20 Jahren. Unter der Leitung von vier Mitbegründern, die jeweils über einzigartige Web3-Expertise verfügen, sind sie stolz auf ihr vielfältiges Team. Darüber hinaus arbeitet StarkDeFi mit einer Vielzahl angesehener Partner zusammen, darunter Chainlink Build, Seedify, Trireme Trading und Gate.io Labs.





Um mehr über StarkDeFi zu erfahren, besuchen Sie bitte Hier







Über StarkDeFi

StarkDeFi ist ein erlaubnis- und vertrauenswürdiger Hub umfassender Defi-Lösungen, der darauf ausgelegt ist, ZK-Rollup auf StarkNets L2 über Ethereum zu nutzen.





