Le compte à rebours ReGenesis de StarkDeFi est lancé pour la campagne des hubs de solutions DeFi

StarkDeFi annonce les 10 derniers jours de sa campagne innovante ReGenesis : un mélange de classement traditionnel et de gamification.



StarkDeFi, l'un des principaux fournisseurs de solutions DeFi basées sur StarkNet, entre dans la dernière partie de sa remarquable campagne ReGenesis. La campagne s'écarte de la tendance actuelle du marché, en proposant une touche ludique à l'approche traditionnelle du classement. Le projet fait allusion à l'entrée dans une nouvelle phase, en déclarant : « Après cela, ReGenesis entre en pause – une mission en soi », ce qui signifie que des développements passionnants se profilent à l'horizon.



En tant que projet sur le point de lancer l'un des premiers jetons de StarkNet, les utilisateurs sont restés actifs, accumulant des cœurs Regenesis, qui sont échangeables contre $SDC, le jeton natif de StarkDeFi.



"StarkDeFi est animé par l'ambition de remodeler les protocoles StarkNet existants grâce à son interface utilisateur unique. Nous avons pris sur nous de concevoir une expérience utilisateur exceptionnelle qui s'étend au-delà de notre application et révolutionne notre campagne de classement", a déclaré le COO de StarkDeFi. "En incorporant des éléments de jeu interactifs, nous pensons avoir créé une campagne centrée sur l'utilisateur qui est sans précédent parmi les autres constructeurs de StarkNet."





StarkDeFi s'efforce d'être la destination ultime pour tout ce qui concerne DeFi sur Starknet. Bien qu'il n'en soit qu'à ses balbutiements, après avoir été lancé sur le réseau principal en décembre 2023, le projet prend un élan considérable. Notamment, Brian D Evans, un entrepreneur en série et maestro du marketing, a récemment rejoint l'entreprise en tant que conseiller. De plus, le projet bénéficie des contributions visuelles d'un artiste non divulgué qui a également joué un rôle important dans la conception de projets pour le Al Wasl Dome à Dubaï et le Vivid Festival à Sydney, en Australie.



« StarkDeFi construit une suite complète de solutions DeFi. Bien que nous proposons actuellement un AMM (teneur de marché automatisé) et un Liquidity Locker qui sera bientôt lancé, nous proposons une gamme de produits, tels que StarkPad, la seule rampe de lancement native sur Starknet, des ordres limités et des pools de synergies (une perte nulle, un prix protocole d'épargne). Nous sommes également sur le point de lancer quelques produits supplémentaires, qui peuvent être intégrés à nos offres actuelles pour améliorer l'expérience utilisateur, mais nous devons laisser quelque chose à l'imagination », a commenté leur COO.



L’équipe est composée de talents mondiaux avec une expérience collective de plus de 20 ans. Dirigés par quatre co-fondateurs possédant chacun une expertise unique dans le web3, ils sont fiers de leur équipe diversifiée. De plus, StarkDeFi collabore avec une multitude de partenaires estimés tels que Chainlink Build, Seedify, Trireme Trading et Gate.io Labs, entre autres.





Pour en savoir plus sur StarkDeFi, veuillez visiter ici







À propos de StarkDeFi

StarkDeFi est un hub sans autorisation et sans confiance de solutions Defi complètes conçues pour tirer parti de ZK-Rollup sur le L2 de StarkNet sur Ethereum.





Cette histoire a été distribuée sous forme de communiqué par BTCWire dans le cadre du programme de blogs d'affaires de HackerNoon. Apprenez-en davantage sur le programme ici : https://business.hackernoon.com/