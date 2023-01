Jogos 100% On-Chain não são o melhor caminho a seguir

No final do ano passado, quando apresentei o Pocket Arena para VCs criptográficos, alguns deles não ficaram impressionados com o fato de o Pocket Arena funcionar basicamente com governança e estrutura centralizadas (banco de dados e blockchain privado) e que o Pocket Arena usará o blockchain público (Ethereum side-chain que estamos desenvolvendo atualmente) para troca de itens de jogo P2P do usuário final e apenas para fins de propriedade.

Em vez disso, eles pareciam preferir um projeto 100% on-chain. Embora eu tenha explicado por que um serviço de jogos não deveria ser 100% on-chain, eles não se incomodaram com isso.

No entanto, tendo experimentado que os dois grandes eventos desastrosos recentes (o hacking de 600M$ do Ronin/Axie Infinity e o colapso do Terra-Luna) surgiram dos projetos 100% on-chain, os investidores começaram a perceber que apostar totalmente nesse tipo do projeto pode ser muito perigoso.

Aqui estão os principais fatores negligenciados.

Projetos DeFi 100% baseados em algoritmos

Sempre existem alguns erros estruturais e erros de codificação em qualquer tecnologia e desenvolvimento de software que precisam de atualizações e patches constantes.

Aplicar isso diretamente às finanças pode levar a uma situação desastrosa. É por isso que centros financeiros mais desenvolvidos, como a Suíça, utilizam seres humanos para a liberação final dos recursos. Leva pelo menos 24 horas para esse processo de monitoramento para transferência de fundos. Abordagem conservadora, mas é segura.

Projetos GameFi 100% on-chain

Sempre há bots, abusadores e hackers que só querem explorar. Eles são bastante inteligentes, mas cancerígenos o suficiente para matar seu projeto. Portanto, os desenvolvedores devem levar isso em consideração em seu desenvolvimento para evitar esses tipos de usuários e precisam se mover mais rapidamente do que os abusadores e não devem comprometer a segurança para a conveniência dos usuários.

Hoje, o Pocket Arena funciona da seguinte maneira.

1. O Pocket Arena funciona de maneira centralizada usando banco de dados e blockchain privado Hyperledger.

2. Nossa equipe de conformidade e sistemas de detecção de bots estão monitorando o comportamento do usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também recebemos denúncias de abuso de nossa comunidade.

3. Para usuários que se retiram acima de um determinado limite de POC (bPOC), o KYC é necessário.

4. A retirada do POC está sujeita à revisão e aprovação do manual de nossa equipe financeira. Demora cerca de 1-2 dias, mas não há risco de invasão do sistema.

5. Após a limpeza da maioria das contas maliciosas, nosso XP do pool público diminuiu significativamente, mas o ponto positivo é que os usuários desfrutam de esportes eletrônicos justos e recompensas justas. Agora, a taxa de ganho de terrenos é muito maior (era quase impossível ganhar qualquer terreno de forma legítima), portanto, jogadores justos estão mais motivados a jogar Castle Defense .

“Mais importante, a fim de realizar a verdadeira propriedade de ativos de jogos e negociação P2P como uma verdadeira plataforma de jogos Web 3.0, a cadeia lateral Ethereum (Falk) movida a POC está em desenvolvimento e deve lançar o Beta neste verão.”

No final das contas, qualquer projeto de Web 3.0 precisa fornecer valores intrínsecos para os usuários finais além da própria tecnologia usada. O usuário final normalmente não está interessado em saber e não precisa saber qual tecnologia é usada por baixo.

Não tenho dúvidas de que a mudança de paradigma da Web 2 para a Web 3 já começou. Dito isto, a jornada para uma plataforma de jogos Web.3.0 100% confiável e estável pode levar mais tempo do que esperávamos. No atual período de transição, acredito que soluções híbridas como o Pocket Arena (adicionando os benefícios de blockchains públicos sobre a estrutura centralizada) seriam cada vez mais populares e úteis na prática.

CEO, Emoji Games

Hyong S. Kim