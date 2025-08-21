Dubai, I-United Arab Emirates, 21st August, 2025/Chainwire/-- I-I.I.E.A., isandla esidumile ku-DECCENTRALISED AI ne-SUVERAN DIGITAL INFRASTRUCTURES, i-Chairman's Award 2025 eYurophu I-Global AI Summit, eyakhelwe yi-World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA). Imininingwane Ukucinga Imininingwane Ukucinga Ukubuyekezwa kwe-HYRA Network, i-HYRA Network iyona i-platform yokuqala ye-AI eyenziwe ngexesha ku-Chairman's Award. U-John Tran, Umbhali & Umongameli we-Hyra Holdings & Hyra Network, uye wahlukaniswa ukwakhiwa kwe-Chairman's Award 2025 ku-Global AI Summit. I-Infrastructure ye-AI yokuqala ehlabathini Yakhelwe phezu blockchain Layer-3, Hyra Network kanye nenkqubo yayo Hyra AI lihlanganisa inethiwekhi yekhompyutha enokutholakalayo ne-ON-Chain DAO governance. I-architecture ivumela amazwe, amazwe kanye nabasebenzi ukufinyelela nokuphathwa kwe-AI nge-transparency ne-privacy ephakeme. 

"I-Chairman's Award iyahambisana nezinhlangano ezizodwa ezizodwa ezibonakalayo ezintsha ezizodwa kanye neziphumo zehlabathi," wathi I-Dade's Dr. Sean Seah Kok Wah, umongameli we-WITSA. "I-Hyra Network's vision for decentralized, sovereign AI ibeka umugqa entsha futhi inikeza ukucubungula umkhakha we-AI." Ukuhamba ku-Sovereign Digital Civilization Ngokusho uJohn Tran, Umbhali & Umongameli we-Hyra Holdings & Hyra Network, i-Chairman's Award kuyinto isizinda se-technological kanye nokuvumela i-Hyra ye-long-term vision. 

"Sihlala ukuthi zonke amazwe kanye nabasebenzi abanolwazi ukuxhaswa kwe-AI yayo," uTran wathi. "Lezi zibonelelo zihlanganisa i-WITSA kanye ne-Hyra yokuqinisekisa okuqhubekayo ukwakhiwa kwe-civilization ye-digital - okuhlobisa ukuxhaswa kanye nokuvumela abantu ukulawula." I-WITSA Chairman's Award 2025 ibonise i-Hyra's decentralized-AI strategy ye-digital sovereignty - ukukhuthaza isivumelwano se- "AI kuyinto umkhakha owaziwa." Ngokusho nenkqubo ukuthi "i-AI kuyinto umkhakha wokuqala", i-Hyra Network ivimbela umkhakha we-AI on-chain ngokuvamile. I-DAO yayo ku-on-chain ivimbela ukuba i-protocol ivimbele ngezindlela ezinhle kakhulu kumakhasimende. Ukusuka ku-Ideal kuya ku-At-scale Reality Ngokuya ngo-Agasti 2025, i-Hyra Network iyahambisana ne-2.7 million izixhobo ezivela kumazwe angaphezu kuka-200, ukwakha isakhiwo esiyingqayizivele se-AI ngaphandle kwezinkampani ezivamile ze-datacenters. U-Hyra Tek JCS (Vietnam) uhlolwe futhi isebenza nge-Hyra Tek Smart Solution L.L.C e-United Arab Emirates (UAE). Nge-hundreds of thousands of active nodes and a global user base, i-Hyra ibonise ukuthi i-AI ebonakalayo ingatholakala ukusuka ku-concept kuya ku-production. I-Hyra ye-ecosystem epholile ifakwe ku-three core platforms: \n \n \n \n I-Hyra AI - I-Edge-native I-AI inference platform enokutholakalayo enikeza idatha ngqo kumadivayisi we-user for security and performance. I-Hyra Zone - Inethiwekhi ye-GPU yokufundisa okuphakeme, elidlulile, enikeza ama-centralized data-center models nge-flexible, umthamo enhle. I-Hyra Mega - Umthengisi we-Intelligent AI models, datasets, ne-API, okukhuthaza ukuxhumana okuhambelana okuhambelana okuhambelana nezinsizakalo ze-digital. Ngezinye, lezi ziplomashi zihlanganisa njenge "I-Operating System for the Era of Digital Sovereignty", okukhuthaza izinhlelo nezinhlangano nezinhlangano ukukhuthaza, ukusetshenziswa kanye nokuhlolwa kwe-AI ngokuzimela - ngaphandle kokufakwa kumakhasimende we-Big Tech. Ukushesha Ukuhlinzeka Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe Kwenziwe I-WITSA Chairman's Award 2025 ibonisa isikhokelo esiyingqayizivele kwestrategy ye-Hyra ye-globalization. Ngaphezu kwalokho, i-Hyra iboniswe ku-Globee International Business Awards for technology innovation. With a new regional hub e-United Arab Emirates (UAE), i-Hyra isixazulule ubudlelwane yayo yamazwe ngamazwe kanye nokuhlola i-$10B IPO ku-Nasdaq ngo-2030, ukwakha omunye inkampani ye-tech enhle ehlabathini. mayelana Hyra Network I-Hyra Tek JCS (Vietnam) kanye ne-Hyra Tek Smart Solution L.L.C e-United Arab Emirates (UAE), inkampani yesithili ye-Hyra Holdings, i-pioneer ye-inthanethi ye-AI ebonakalayo eyenziwe ukukhiqiza isiko se-AI ebonakalayo ye-era ye-digital. Imininingwane Imininingwane Ngokusekelwe ku-Layer-3 Blockchain nge-DAO governance kanye nezicelo ze-AI zangempela, i-Hyra inikeza izivumelwano, izivakashi kanye nabasebenzi ukuba abe, izivakashi, kanye nezinzuzo kusuka ku-AI. I-Hyra ikakhulukazi ukuguqulwa kwedijithali okuqhubekayo, okuzenzakalelayo futhi ikakhulukazi i-2030 I-Nasdaq IPO kanye nokukhula ukuxhumana kwezinhlobonhlobo nezivumelwano, abasebenzi kanye nezinhlangano ze-digital zehlabathi. mayelana WITSA WITSA inikeza ukuvuselelwa, ukuvikelwa kwedijithali, nokuthuthukiswa kwedijithali, nokuthuthukiswa kwedijithali ngokufanelekileyo, ukuhlangabezana ama-stakeholder ehlabathi kanye nezimboni zokwakha futha ye-sustainable, ye-collaborative digital. I-World Innovation, Technology and Services Alliance (i-WITSA) I-World Innovation, Technology and Services Alliance (i-WITSA) mayelana no-Founder U-John Tran u-Founder noChairman ye-Hyra Holdings ne-Hyra Network, futhi umngcele we-decentralized AI infrastructure. Nge-a-long-term, i-community-centric technology vision, u-Hyra uqhuma ukuthuthukiswa kwe-Layer-3 blockchain, ukulawulwa kwe-DAO, kanye nezicelo zokusebenza ze-AI. Ngokuquguquka i-Hyra's Global IPO Roadmap, ukhangela i-AI eyahlukile njenge-infrastructure yokufakelwa kumazwe namakhasimende emhlabeni wonke. Iwebhusayithi: https://hyra.network https://hyra.network Ibhizinisi: I-UAE: C1804- King of Nikat Celik, i-Business Bay, i-Business Bay, i-Dubai, i-Dubai, i-United Arab Emirates Ngena ngemvume UHONG NHUNG LUU I-HYRA Network umkhosi@hyra.network