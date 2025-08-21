Hyra Network câștigă Premiul Prestigios Chairman 2025 la Summit-ul Global AI al WITSA

Dubai, Emiratele Arabe Unite, 21 august 2025/Chainwire/-- , o forță pionieră în domeniul IA descentralizat și al infrastructurii digitale suverane, a fost onorată cu Premiul președintelui 2025 la Summitul Global AI, găzduit de Alianța Mondială pentru Inovare, Tehnologie și Servicii (WITSA). Rețeaua de închiriere WITSA Rețeaua de închiriere înțelepciune Cu această recunoaștere, Hyra Network devine prima platformă descentralizată de inteligență artificială onorată vreodată în categoria Chairman’s Award. John Tran, fondator și președinte al Hyra Holdings & Hyra Network, a fost onorat să primească Premiul președintelui 2025 la Global AI Summit. Prima infrastructură descentralizată AI din lume Construit pe o blockchain Layer-3, Hyra Network și platforma sa Hyra AI combină o rețea de calcul verificabilă cu guvernanța DAO pe lanț. „Premiul Chairman este rezervat inițiativelor cu adevărat remarcabile care demonstrează inovație excepțională și impact global", a declarat Dr. Dato, Sean Seah Kok Wah, președintele WITSA. „Viziunea Hyra Network pentru AI descentralizată, suverană stabilește un nou punct de referință și ajută la modelarea viitorului industriei AI." O cale către o civilizație digitală suverană Potrivit lui John Tran, fondator și președinte al Hyra Holdings & Hyra Network, Premiul președintelui este atât o recunoaștere tehnologică, cât și o validare a viziunii pe termen lung a Hyra. „Credem că fiecare națiune și fiecare cetățean merită să dețină infrastructura lor AI", a spus Tran. „Acest premiu este atât recunoașterea WITSA, cât și angajamentul neclintit al Hyra de a construi o civilizație digitală descentralizată – una care sărbătorește echitatea și pune oamenii în control." Premiul președintelui WITSA 2025 confirmă strategia descentralizată a Hyra pentru suveranitatea digitală - promovând angajamentul său că "AI este o resursă publică". Ghidat de principiul că "AI este o resursă publică", Hyra Network transformă AI independentă, deținută de comunitate în realitate. De la ideal la realitate la scară largă În august 2025, Hyra Network a conectat peste 2,7 milioane de dispozitive în peste 200 de țări, punând bazele unei infrastructuri suverane de IA dincolo de centrele de date tradiționale și centralizate. Această platformă revoluționară este cercetată și dezvoltată de Hyra Tek JCS (Vietnam) și operat de Hyra Tek Smart Solution L.L.C din Emiratele Arabe Unite (UAE). Cu sute de mii de noduri active și o bază globală de utilizatori, Hyra a demonstrat că AI descentralizată poate să se extindă de la concept la producție. Ecosistemul deschis Hyra cuprinde trei platforme de bază: Hyra AI - O platformă de inferență AI verificabilă, nativă la margine, care procesează date direct pe dispozitivele utilizatorului pentru securitate și performanță. Hyra Zone - O rețea de formare GPU descentralizată la scară largă, care înlocuiește modelele centralizate ale centrelor de date cu capacități flexibile și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Hyra Mega - O piață transparentă pentru modele AI, seturi de date și API-uri, permițând un schimb echitabil și sigur de active digitale. Împreună, aceste platforme funcționează ca un "Sistem de operare pentru era suveranității digitale", împuternicind organizațiile și persoanele fizice să implementeze, să utilizeze și să audite AI în mod independent - fără a se baza pe furnizorii Big Tech. Accelerarea expansiunii globale - pe drumul spre o IPO a NASDAQ 2030 Premiul președintelui WITSA 2025 marchează o etapă-cheie în strategia de globalizare a Hyra. Cu un nou hub regional în Emiratele Arabe Unite (EAU), Hyra își consolidează prezența internațională și pregătește o IPO țintă de 10 miliarde de dolari pe Nasdaq în 2030, cu scopul de a deveni una dintre cele mai influente companii tehnologice din lume. Despre rețeaua Hyra , cercetată și dezvoltată de Hyra Tek JCS (Vietnam) și operat de Hyra Tek Smart Solution L.L.C din Emiratele Arabe Unite (UAE), o filială a Hyra Holdings, este un pionier în infrastructura descentralizată AI concepută pentru a construi un ecosistem suveran AI pentru era digitală. Dezvoltat pe o blockchain Layer-3 cu guvernanță DAO și aplicații AI din lumea reală, Hyra împuternicește guvernele, dezvoltatorii și cetățenii să dețină, să guverneze și să beneficieze de AI. Despre ştiinţă WITSA promovează inovarea, creșterea digitală favorabilă incluziunii și adoptarea responsabilă a tehnologiei, reunind părțile interesate din țări și industrii pentru a construi un viitor digital durabil și colaborativ. Alianța Mondială pentru Inovare, Tehnologie și Servicii (WITSA) Despre fondator John Tran este fondatorul și președintele Hyra Holdings și Hyra Network, și un avocat de frunte pentru infrastructura descentralizată AI. Cu o viziune tehnologică pe termen lung, centrată pe comunitate, el a ghidat dezvoltarea Hyra a unui blockchain Layer-3, guvernanță DAO și aplicații practice AI. În prezent, el supraveghează foaia de parcurs globală a IPO-ului Hyra, susținând AI descentralizată ca infrastructură fundamentală pentru națiuni și cetățeni din întreaga lume. Site web : https://hyra.network birouri : Emiratele Arabe Unite: C1804- Regele Nikat Celik, Business Bay, Dubai, Dubai, Emiratele Arabe Unite Contactul HONG NHUNG LUU Rețeaua de închiriere Războiul de la Haga@hyra.network