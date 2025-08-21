Hyra Network iegūst prestižo priekšsēdētāja balvu 2025. gadā WITSA globālajā AI samitā

Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti, 2025. gada 21. augusts/Chainwire/-- , kas ir pionieris decentralizētā AI un suverēnās digitālās infrastruktūras jomā, ir saņēmis priekšsēdētāja balvu 2025. gadā Globālo AI samitu rīko Pasaules inovāciju, tehnoloģiju un pakalpojumu alianse (WITSA). Izīrē tīklu gudrība Izīrē tīklu gudrība Ar šo atzinību Hyra Network kļūst par pirmo decentralizēto AI platformu, kas jebkad tiek godināta Chairman’s Award kategorijā. John Tran, Hyra Holdings & Hyra Network dibinātājs un priekšsēdētājs, saņēma godu saņemt priekšsēdētāja balvu 2025. gadā globālajā AI samitā. Pasaules pirmā decentralizētā AI infrastruktūra Hyra Network un tās Hyra AI platforma apvieno pārbaudāmu skaitļošanas tīklu ar ķēdes DAO pārvaldību.Arhitektūra ļauj valstīm, uzņēmumiem un pilsoņiem piekļūt un uzraudzīt AI ar pārredzamību un spēcīgu privātuma aizsardzību. 
 
"Priekšsēdētāja balva ir rezervēta patiesi izciliem iniciatīvām, kas demonstrē izcilas inovācijas un globālu ietekmi, " teica Dato Dr. Sean Seah Kok Wah, WITSA priekšsēdētājs. "Hyra tīkla vīzija par decentralizētu, suverēnu AI nosaka jaunu kritēriju un palīdz veidot AI nozares nākotni." Ceļš uz suverēnu digitālo civilizāciju Saskaņā ar John Tran, dibinātājs un priekšsēdētājs Hyra Holdings & Hyra Network, priekšsēdētāja balva ir gan tehnoloģisko atzīšanu un apstiprināšanu Hyra ilgtermiņa redzējumu. 
 
"Mēs uzskatām, ka katra valsts un katrs pilsonis ir pelnījis savu AI infrastruktūru," sacīja Tran. "Šī balva ir gan WITSA atzīšana, gan Hyra neatlaidīgā apņemšanās veidot decentralizētu digitālo civilizāciju - tādu, kas slavē taisnīgumu un liek cilvēkiem kontrolēt." WITSA priekšsēdētāja balva 2025. gadā apstiprina Hyra decentralizēto AI stratēģiju digitālās suverenitātes jomā - veicinot tās apņemšanos, ka "AI ir publiskais resurss". Pamatojoties uz principu, ka “AI ir publiskais resurss”, Hyra Network pārvērš neatkarīgu, kopienas īpašumā esošu AI realitātē. No ideālas līdz realitātei mērogā Līdz 2025. gada augustam Hyra tīkls ir savienojis vairāk nekā 2,7 miljonus ierīču vairāk nekā 200 valstīs, radot spēcīgu pamatu suverēnai AI infrastruktūrai, kas pārsniedz tradicionālos centralizētos datu centrus. Šī pārsteidzošā platforma ir pētīta un izstrādāta Hyra Tek JCS (Vietnamā) un to ekspluatē Hyra Tek Smart Solution L.L.C Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). ar simtiem tūkstošu aktīvo mezglu un globālu lietotāju bāzi, Hyra ir pierādījusi, ka decentralizēts AI var mērogot no koncepcijas līdz ražošanai. Hyra atvērto ekosistēmu veido trīs galvenās platformas: \n \n \n \n Hyra AI - pārbaudāma, Edge native AI inference platforma, kas apstrādā datus tieši lietotāju ierīcēs drošības un veiktspējas nolūkā. Hyra Zone - Liela mēroga, decentralizēts GPU apmācības tīkls, kas aizstāj centralizētus datu centru modeļus ar elastīgu, rentablu jaudu. Hyra Mega - pārredzams tirgus AI modeļiem, datu kopumiem un API, kas ļauj godīgi un droši apmainīties ar digitālajiem aktīviem. Kopā šīs platformas darbojas kā “Digitālās suverenitātes laikmeta operētājsistēma”, kas organizācijām un privātpersonām dod iespēju neatkarīgi izvietot, izmantot un revidēt AI – neatkarīgi no Big Tech piegādātājiem. Pasaules paplašināšanās paātrināšana - ceļā uz 2030. gada Nasdaq IPO WITSA priekšsēdētāja balva 2025 ir nozīmīgs posms Hyra globalizācijas stratēģijā. Ar jaunu reģionālo centru Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Hyra konsolidē savu starptautisko klātbūtni un 2030. gadā sagatavo mērķtiecīgu 10 miljardu dolāru IPO Nasdaq, lai kļūtu par vienu no pasaules ietekmīgākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Par Hyra tīklu , ko pētījusi un izstrādājusi Hyra Tek JCS (Vietnamā) un ko pārvalda Hyra Tek Smart Solution L.L.C Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Hyra Holdings meitasuzņēmums, ir decentralizētas AI infrastruktūras pionieris, kas paredzēts, lai izveidotu suverēnu AI ekosistēmu digitālajam laikmetam. Izīrē tīklu Izīrē tīklu Izstrādāts uz Layer-3 blockchain ar DAO pārvaldību un reālās pasaules AI lietojumprogrammām, Hyra ļauj valdībām, izstrādātājiem un iedzīvotājiem piederēt, pārvaldīt un gūt labumu no AI. Hyra veicina ilgtspējīgu, pašnoteiktu digitālo transformāciju un gatavojas 2030. gada Nasdaq IPO, vienlaikus paplašinot stratēģiskās sadarbības ar valdībām, investoriem un globālajām digitālajām kopienām. Par gudrību WITSA veicina inovāciju, iekļaujošu digitālo izaugsmi un atbildīgu tehnoloģiju pieņemšanu, apvienojot ieinteresētās personas no visām valstīm un nozarēm, lai veidotu ilgtspējīgu, sadarbīgu digitālo nākotni. Pasaules inovāciju, tehnoloģiju un pakalpojumu alianse (WITSA) Pasaules inovāciju, tehnoloģiju un pakalpojumu alianse (WITSA) Par dibinātāju John Tran ir Hyra Holdings un Hyra Network dibinātājs un priekšsēdētājs, kā arī vadošais decentralizētās AI infrastruktūras atbalstītājs. ar ilgtermiņa, kopienas orientētu tehnoloģiju redzējumu viņš ir vadījis Hyra Layer-3 blokķēdes, DAO pārvaldības un praktisku AI pielietojumu attīstību. Viņš pašlaik pārrauga Hyra globālo IPO ceļvedi, aizstāvot decentralizētu AI kā pamatinfrastruktūru valstīm un pilsoņiem visā pasaulē. tīmekļa vietne : https://hyra.network https://hyra.network Birojā : AAE: C1804- Karalis Nikat Celik, Business Bay, Business Bay, Dubaija, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti Kontakti Honkongas Honkongas Lu HYRA tīkls Tīmekļa vietne www.hyra.network \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. 