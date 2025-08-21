Hyra Network fiton Çmimin Prestigious Chairman 2025 në Samitin Global të AI të WITSA

Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, 21 gusht, 2025/Chainwire/-- , një forcë pionier në AI të decentralizuar dhe infrastrukturën sovrane dixhitale, është nderuar me Çmimin e Kryetarit 2025 në Global AI Summit, i organizuar nga Aleanca Botërore e Inovacionit, Teknologjisë dhe Shërbimeve (WITSA). Hyra Network urtësi Rrjeti i qirasë urtësi Ky është nderimi më i lartë i WITSA-s, i cili i jepet vetëm një fituesi në mbarë botën çdo vit.Me këtë njohje, Hyra Network bëhet platforma e parë e decentralizuar e inteligjencës artificiale e nderuar ndonjëherë në kategorinë e Chairman’s Award. John Tran, themeluesi dhe kryetari i Hyra Holdings & Hyra Network, është nderuar të marrë Çmimin e Kryetarit 2025 në Samitin Global të AI. Infrastruktura e parë e decentralizuar e AI-së në botë Ndërtuar mbi një blockchain Layer-3, Hyra Network dhe platforma e saj Hyra AI kombinojnë një rrjet të verifikueshëm kompjuterik me qeverisjen në zinxhir të DAO. Arkitektura lejon kombet, bizneset dhe qytetarët të hyjnë dhe mbikëqyrin AI me transparencë dhe mbrojtje të fortë të privatësisë. \n \n “Çmimi i Kryetarit është i rezervuar për iniciativat me të vërtetë të shquara që demonstrojnë inovacion të jashtëzakonshëm dhe ndikim global”, tha Dr. Dato Dr. Sean Seah Kok Wah, Kryetar i WITSA. “Vizioni i Hyra Network për një AI të decentralizuar, sovran vendos një pikë referimi të re dhe po ndihmon për të formuar të ardhmen e industrisë së AI.” “Çmimi i Kryetarit është i rezervuar për iniciativat me të vërtetë të shquara që demonstrojnë inovacion të jashtëzakonshëm dhe ndikim global”, tha Dr. Dato Dr. Sean Seah Kok Wah, Kryetar i WITSA. “Vizioni i Hyra Network për një AI të decentralizuar, sovran vendos një pikë referimi të re dhe po ndihmon për të formuar të ardhmen e industrisë së AI.” Rruga drejt një qytetërimi dixhital sovran Sipas John Tran, Themeluesi dhe Kryetari i Hyra Holdings & Hyra Network, Çmimi i Kryetarit është si një njohje teknologjike dhe një konfirmim i vizionit afatgjatë të Hyra. \n \n “Ne besojmë se çdo komb dhe çdo qytetar meriton të zotërojë infrastrukturën e tij të inteligjencës artificiale”, tha Tran. “Ky çmim është si njohje e WITSA dhe angazhimi i pathyeshëm i Hyra për të ndërtuar një qytetërim dixhital të decentralizuar – një që feston drejtësinë dhe vë njerëzit në kontroll.” “Ne besojmë se çdo komb dhe çdo qytetar meriton të zotërojë infrastrukturën e tij të inteligjencës artificiale”, tha Tran. “Ky çmim është si njohje e WITSA dhe angazhimi i pathyeshëm i Hyra për të ndërtuar një qytetërim dixhital të decentralizuar – një që feston drejtësinë dhe vë njerëzit në kontroll.” Çmimi i Kryetarit të WITSA 2025 konfirmon strategjinë e decentralizuar të AI të Hyra për sovranitetin dixhital - duke avancuar angazhimin e saj se "AI është një burim publik". Udhëhequr nga parimi se “AI është një burim publik”, Hyra Network po e shndërron në realitet AI-në e pavarur, në pronësi të komunitetit. Nga ideale në realitet në shkallë të gjerë Deri në gusht të vitit 2025, Hyra Network ka lidhur më shumë se 2.7 milionë pajisje në më shumë se 200 vende, duke vendosur një themel të fortë për infrastrukturën sovrane të inteligjencës artificiale përtej qendrave tradicionale të centralizuara të të dhënave. Kjo platformë është hulumtuar dhe zhvilluar nga Hyra Tek JCS (Vietnam) dhe operuar nga Hyra Tek Smart Solution L.L.C në Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE). Me qindra mijëra nyje aktive dhe një bazë globale përdoruesish, Hyra ka demonstruar se AI e decentralizuar mund të shkallëzohet nga koncepti në prodhim. Ekosistemi i hapur i Hyra përbëhet nga tre platforma kryesore: \n \n \n \n Hyra AI - Një platformë e verifikueshme, e lindur nga AI që përpunon të dhënat direkt në pajisjet e përdoruesit për sigurinë dhe performancën. Hyra Zone - Një rrjet i madh, i decentralizuar i trajnimit të GPU-ve që zëvendëson modelet e qendrave të të dhënave të centralizuara me kapacitet fleksibël dhe me kosto efektive. Hyra Mega - Një treg transparent për modelet e AI, grupet e të dhënave dhe APIs, duke mundësuar shkëmbimin e drejtë dhe të sigurt të aseteve dixhitale. Së bashku, këto platforma funksionojnë si një “Sistem operativ për epokën e sovranitetit dixhital”, duke i dhënë mundësi organizatave dhe individëve të vendosin, përdorin dhe auditojnë AI në mënyrë të pavarur – pa u mbështetur në shitësit e Big Tech. Shpejtimi i zgjerimit global - në rrugën për një IPO 2030 të Nasdaq Çmimi i Kryetarit të WITSA 2025 shënon një pikë të rëndësishme në strategjinë e globalizimit të Hyra. Me një qendër të re rajonale në Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE), Hyra po konsolidon praninë e saj ndërkombëtare dhe po përgatit një IPO objektiv prej 10 miliardë dollarësh në Nasdaq në vitin 2030, me qëllim që të bëhet një nga kompanitë më me ndikim në botë të teknologjisë. Rrjeti i qirasë , i hulumtuar dhe i zhvilluar nga Hyra Tek JCS (Vietnam) dhe i operuar nga Hyra Tek Smart Solution L.L.C në Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE), një degë e Hyra Holdings, është një pionier në infrastrukturën e decentralizuar të AI të projektuar për të ndërtuar një ekosistem sovran AI për epokën dixhitale. Rrjeti i qirasë Rrjeti i qirasë Zhvilluar në një blockchain Layer-3 me qeverisjen DAO dhe aplikacionet e botës reale të AI, Hyra i fuqizon qeveritë, zhvilluesit dhe qytetarët të zotërojnë, qeverisin dhe përfitojnë nga AI. Hyra po përparon transformimin e qëndrueshëm dixhital dhe po përgatitet për një IPO të Nasdaq 2030 ndërsa po zgjeron bashkëpunimet strategjike me qeveritë, investitorët dhe komunitetet dixhitale globale. Në lidhje me Witsa është një konsorcium kryesor global që përfaqëson më shumë se 80 shoqatat kombëtare të teknologjisë. WITSA promovon inovacionin, rritjen dixhitale gjithëpërfshirëse dhe miratimin e përgjegjshëm të teknologjisë, duke mbledhur palët e interesuara në të gjitha vendet dhe industritë për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme, bashkëpunuese dixhitale. Aleanca Botërore e Inovacionit, Teknologjisë dhe Shërbimeve (WITSA) Aleanca Botërore e Inovacionit, Teknologjisë dhe Shërbimeve (WITSA) Për themeluesin John Tran është themeluesi dhe kryetari i Hyra Holdings dhe Hyra Network, dhe një avokat kryesor për infrastrukturën e decentralizuar të AI. Me një vizion afatgjatë, të teknologjisë komunitetit-qendruar, ai ka udhëhequr Hyra zhvillimin e një blockchain Layer-3, qeverisjen DAO, dhe aplikimet praktike të AI. Aktualisht ai është duke mbikëqyrur hartën globale të IPO të Hyra, duke mbrojtur AI-në e decentralizuar si infrastrukturë themelore për kombet dhe qytetarët në mbarë botën. Faqja e internetit: https://hyra.network https://hyra.network Zyra të tjera: Emiratet e Bashkuara Arabe: C1804- King of Nikat Celik, Business Bay, Business Bay, Dubai, Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe Kontaktet Mbretëria e Hong Kongut Rrjeti i qirasë Rrjeti i Rrjetit.network \n \n Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Programi