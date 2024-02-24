Zircuit，专注于安全性的新 ZK-Rollup，推出质押计划

**大开曼岛乔治敦，2024 年 2 月 24 日/Chainwire/--** 质押计划在不到 24 小时内积累了超过 1.29 亿美元的 TVL。
Zircuit 的社区拥有超过 112,000 名令人印象深刻的追随者
相比之下，根据 DefiLlama 的数据，Starkware 成立于 2018 年，只有 22.9 万 Twitter 粉丝和 1.34 亿美元的 TVL。 Zircuit 在社区参与度和 TVL 方面有望超越这些数字。
随着 EigenLayer 的快速崛起，Zircuit 正在利用人们对重新抵押协议日益增长的兴趣。自启动以来不到 24 小时，该计划已累积超过 1.29 亿美元的 TVL，表明对该项目的浓厚兴趣和信心。
通过质押计划，用户可以在任何质押收益或其他现有积分的基础上获得 Zircuit 积分。选择在 Zircuit 主网上线时将其资产迁移到该主网的用户将获得最大的奖励。用户可以随时提现并保留赚取的积分和收益，因此 ETH 不像 Blast 或 Mantle 那样被硬锁定。
现在，
有关 Zircuit 的更多信息，用户可以访问：
杰西卡·格雷伯
齐尔库特
这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。了解有关该计划的更多信息