Zircuit, novo ZK-Rollup focado em segurança, lança programa de staking

Zircuito , um conjunto de conhecimento zero focado em segurança e apoiado por pesquisas pioneiras de L2, lançou o Zircuit Staking, um programa inovador que permite aos usuários apostar ETH, tokens de piquetagem líquida (LSTs) e tokens de refixação líquida (LRTs) para ganhar pontos Zircuit. Pouco depois do lançamento, o Zircuit Staking já acumulou mais de US$ 129 milhões na rede principal Ethereum e continua a subir.





A comunidade de Zircuit ganhou um número impressionante de seguidores de mais de 112 mil Twitter seguidores e 125 mil Discórdia membros dentro de um curto período de quatro meses. O crescimento exponencial desta comunidade também levou ao sucesso inicial do programa de piquetagem da Zircuit.





Em comparação, a Starkware começou em 2018 e tem apenas 229 mil seguidores no Twitter e US$ 134 milhões em TVL, de acordo com DefiLlama. A Zircuit está no caminho certo para superar esses números em termos de envolvimento da comunidade e TVL.





Com a rápida ascensão do EigenLayer, a Zircuit está aproveitando um aumento crescente no interesse em protocolos de reestabelecimento. Menos de 24 horas desde o lançamento, o programa já acumulou mais de US$ 129 milhões de TVL, sinalizando significativo interesse e confiança no projeto.





Através do programa de piquetagem, os usuários podem fazer Zircuit de pontos sobre qualquer rendimento de piquetagem ou outros pontos existentes. Os usuários que optam por migrar seus ativos para a Zircuit Mainnet quando ela entrar no ar são os mais recompensados. Os usuários podem sacar a qualquer momento e manter os pontos e rendimentos ganhos, para que a ETH não seja bloqueada como no Blast ou Mantle.





Atualmente, Lido Finanças , Protocolo Renzo , Rede Swell , Kelp DAO , e Coletivo Líquido são suportados com mais integrações nas próximas semanas. Para participar do programa Zircuit Staking, os usuários podem visitar https://stake.zircuit.com/

Para obter mais informações sobre Zircuit, os usuários podem visitar: https://www.zircuit.com/

Sobre Zircuito

Zircuito é um rollup de conhecimento zero totalmente compatível com EVM, alimentado pelas pesquisas mais recentes em tecnologia L2. Construída por uma equipe com diversas bolsas de pesquisa da Fundação Ethereum e apoiada pela Pantera Capital e Dragonfly Capital, a Zircuit está liderando o futuro das cadeias seguras com segurança em nível de sequenciador. Os usuários podem saber mais visitando zircuit.com ou siga-nos no Twitter/X @ZircuitL2

