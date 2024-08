**GEORGE TOWN, Grand Cayman, 24. Februar 2024/Chainwire/--**Das Staking-Programm hat in weniger als 24 Stunden über 129 Millionen US-Dollar TVL angehäuft.





Zirkon , ein sicherheitsorientiertes Zero-Knowledge-Rollup, das durch bahnbrechende L2-Forschung unterstützt wird, hat Zircuit Staking ins Leben gerufen, ein innovatives Programm, das es Benutzern ermöglicht, ETH, Liquid Staking Tokens (LSTs) und Liquid Restaking Tokens (LRTs) zu setzen, um Zircuit Points zu verdienen. Kurz nach dem Start hat Zircuit Staking bereits über 129 Millionen US-Dollar im Ethereum-Mainnet angehäuft und steigt weiter.





Die Community von Zircuit hat eine beeindruckende Fangemeinde von über 112.000 gewonnen Twitter Follower und 125.000 Zwietracht Mitglieder innerhalb einer kurzen Zeitspanne von vier Monaten. Das exponentielle Wachstum dieser Community hat auch zum frühen Erfolg des Staking-Programms von Zircuit geführt.





Im Vergleich dazu startete Starkware im Jahr 2018 und hat laut DefiLlama nur 229.000 Twitter-Follower und 134 Millionen US-Dollar an TVL. Zircuit ist auf dem besten Weg, diese Zahlen sowohl hinsichtlich des Community-Engagements als auch der TVL zu übertreffen.





Mit dem rasanten Aufstieg von EigenLayer profitiert Zircuit von einem wachsenden Interesse an Restaking-Protokollen. Weniger als 24 Stunden nach dem Start hat das Programm bereits über 129 Millionen TVL eingesammelt, was großes Interesse und Vertrauen in das Projekt signalisiert.





Über das Absteckprogramm können Benutzer Punkte zusätzlich zu jedem Absteckertrag oder anderen vorhandenen Punkten zirkulieren. Benutzer, die sich für die Migration ihrer Assets in das Zircuit-Mainnet entscheiden, wenn es live geht, werden am meisten belohnt. Benutzer können jederzeit aussteigen und die gesammelten Punkte und Erträge behalten, sodass ETH nicht wie bei Blast oder Mantle fest gesperrt ist.





Momentan, Lido-Finanzen , Renzo-Protokoll , Swell-Netzwerk , Kelp DAO , Und Flüssiges Kollektiv werden durch weitere Integrationen unterstützt, die in den kommenden Wochen folgen werden. Um am Zircuit Staking-Programm teilzunehmen, können Benutzer besuchen https://stake.zircuit.com/

Weitere Informationen zu Zircuit finden Benutzer unter: https://www.zircuit.com/

Über Zircuit

Zirkon ist ein vollständig EVM-kompatibles, wissensfreies Rollup, das auf der neuesten Forschung in der L2-Technologie basiert. Zircuit wurde von einem Team mit mehreren Forschungsstipendien der Ethereum Foundation entwickelt und von Pantera Capital und Dragonfly Capital unterstützt und ist führend in der Zukunft sicherer Ketten mit Sicherheit auf Sequenzer-Ebene. Benutzer können mehr erfahren, indem sie besuchen zircuit.com oder folgen Sie uns auf Twitter/X @CircuitL2

Kontakt

Jessica Graber

Zirkon

Diese Geschichte wurde als Veröffentlichung von Chainwire im Rahmen des Business Blogging-Programms von HackerNoon verbreitet. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier.