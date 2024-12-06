Web3 原生广告平台 Slise 将被媒体集团 Web3 Media Ventures 收购





威尔明顿，2024 年 12 月 5 日—专注于 Web3 和广告技术的投资公司 Web3 Media Ventures（“W3M Ventures”）已达成最终协议，收购最大的 Web3 原生广告平台Slise.xyz （“Slise”）。此次收购对 W3M Ventures 具有战略意义，该公司致力于通过将 Slise 的链上数据驱动广告平台整合到其投资组合中，推进数字广告技术并增强 Web3 生态系统中的用户隐私。





Slise 由一群 Y Combinator 校友于 2022 年创立，通过利用链上数据在去中心化应用程序 (dApp) 中提供量身定制的广告体验，包括 DeFi 协议、NFT 分析工具、区块链浏览器和 Web3 游戏平台，而无需依赖 cookie，迅速成为 Web3 原生广告领域的首选解决方案。该公司的创新方法分析用户的区块链活动，以提供超针对性的广告，同时优先考虑用户隐私和数据保护。如今，Slise 广告覆盖超过 600 万活跃加密用户，其客户包括PayPal、MetaMask、Revolut和OKX等该领域最大的品牌。









此次收购标志着 W3M Ventures 向前迈出了重要一步，该公司将继续拓展其去中心化广告技术的愿景。该公司对各种 Web3 和加密广告技术平台感兴趣，包括加密领域最古老的传统广告网络AADS 。





“收购 Slise 代表着我们为 Web3 时代革新数字广告的征程中的一个关键时刻， ”W3M Ventures 的发言人表示。“他们的突破性技术与我们为去中心化网络创建更有效、以隐私为中心的广告解决方案的愿景完美契合。 ”





Slise 联合创始人兼首席执行官 Oleksii Sidorov 补充道：“ W3M Ventures 是 Slise 成长的完美催化剂，因为他们拥有经验和资源，可以加速链上数据在数字广告领域的应用，以实现更加公平和透明的未来。我和团队非常高兴能为这一变化做出贡献。 ”





回顾这一历程，Oleksii 分享了公司在加密货币寒冬期间成长和发展的见解：





“Slise 的成立恰逢 Luna 和后来的 FTX 倒闭，这引发了加密货币市场的低迷。从经济角度来看，这没有任何意义，只有我们对链上数据广告潜力的信念推动着我们前进。





这不是一段顺利的旅程，很少有风险投资人与我们抱有相同的信念。Slise 虽然后来获得了 6 位数的收入，但并没有完成巨额融资，我们也没有获得无数的资助，我们是弱势一方，勉强生存下来，而我们那些以代币为先的竞争对手在推出产品之前就筹集了数千万美元。





我不认为加密市场会激励人们打造优质产品。只有从基本原则出发的独立思考才能让我们走到今天。我们从未赞助过任何会外活动，也没有在 X 上招待过人们，相反，我们保持节俭，专注于客户获取和运营效率。这一切都帮助我们建立了商业价值和主导市场地位，而 W3M Ventures 今天正是获得这些地位。”





Slise 被整合到 Web3 Media Ventures 投资组合中预计将在下个季度完成。客户和合作伙伴可以在未来几个月内期待新的、增强的广告体验。Slise 团队将帮助在 W3M Ventures 管理下过渡Slise.xyz业务，而核心人员将继续致力于其新的非竞争产品Dise.app——一款由人工智能驱动的 Telegram 加密团队销售 CRM。





关于 Web3 Media Ventures

Web3 Media Ventures是一家投资公司，在 Web3 和广告技术平台上持有股权和数字资产。W3M Ventures 由加密货币企业家转型为投资者，他们在区块链领域拥有超过 50 年的集体经验。在比特币的早期，加密广告是 W3M Ventures 创始人的早期关注点。





关于 Slise

Slise是一个 Web3 原生程序化广告平台，利用链上数据为去中心化应用程序和区块链浏览器提供有针对性的广告解决方案。该公司由Y Combinator校友Oleksii Sidorov、Dmitry Radkovskiy和Aditya Mehta于 2022 年创立，由Alliance支持并由币安实验室孵化。Slise 迅速成为隐私保护、基于区块链的广告技术的领导者。2024 年 2 月，这家初创公司实现盈利。





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