A plataforma de publicidade nativa de Web3 será adquirida polo conglomerado de medios Web3 Media Ventures

Wilmington, 5 de decembro de 2024 — Web3 Media Ventures ("W3M Ventures"), unha empresa de investimento con enfoque en Web3 e adtech, chegou a un acordo definitivo para adquirir Slise.xyz ("Slise"), a maior plataforma de publicidade nativa de Web3. Esta adquisición ten unha importancia estratéxica para W3M Ventures e o seu compromiso co avance das tecnoloxías de publicidade dixital e a mellora da privacidade dos usuarios no ecosistema Web3 mediante a integración da plataforma de publicidade en cadea de datos de Slise na súa carteira.





Slise, fundada en 2022 por un grupo de antigos alumnos de Y Combinator, consolidouse rapidamente como a solución ideal no espazo publicitario nativo de Web3 ao aproveitar os datos en cadea para ofrecer experiencias publicitarias personalizadas en aplicacións descentralizadas (dApps) , incluídos os protocolos DeFi. Ferramentas de análise de NFT, exploradores de cadeas de bloques e plataformas de xogos Web3 sen depender das cookies. O enfoque innovador da compañía analiza a actividade blockchain do usuario para ofrecer anuncios hiper-dirixidos ao tempo que prioriza a privacidade e a protección de datos dos usuarios. Hoxe, os anuncios de Slise chegan a máis de 6 millóns de criptousuarios activos e contan as marcas máis grandes do espazo, incluíndo PayPal, MetaMask, Revolut e OKX entre os seus clientes.









Esta adquisición supón un importante paso adiante para W3M Ventures, xa que continúa ampliando a súa visión para a tecnoloxía de publicidade descentralizada. A compañía ten intereses en varias plataformas Web3 e criptoadtech, incluíndo AADS , a rede publicitaria tradicional máis antiga do espazo criptográfico.





" A adquisición de Slise representa un momento fundamental na nosa viaxe para revolucionar a publicidade dixital para a era Web3 " , dixo o portavoz de W3M Ventures. " A súa tecnoloxía innovadora aliña perfectamente coa nosa visión de crear solucións publicitarias máis eficaces e centradas na privacidade para a web descentralizada".





Oleksii Sidorov, cofundador e CEO de Slise, engadiu: " W3M Ventures é o catalizador perfecto para o crecemento de Slise xa que teñen experiencia e recursos para acelerar a adopción de datos en cadea no espazo publicitario dixital para un futuro máis xusto e transparente . O equipo. e non podería estar máis emocionado de facer a nosa contribución a este cambio".





Reflexionando sobre a viaxe, Oleksii comparte información sobre o crecemento e desenvolvemento da empresa durante o cripto-inverno:





"O comezo de Slise coincidiu co colapso de Luna e posteriormente FTX que iniciou unha caída do mercado criptográfico. Económicamente, non tiña ningún sentido, só a nosa crenza no potencial dos datos en cadea para os anuncios impulsounos.





Non foi unha viaxe sen problemas, moi poucos VC compartían as nosas crenzas. Slise non pechou grandes roldas a pesar de ter máis tarde ingresos de 6 díxitos, tampouco recibimos innumerables subvencións, fomos desfavorecidos, sobrevivindo, mentres que os nosos competidores de primeiros tokens recaudaron decenas de millóns antes de ter un produto.





Non creo que o mercado criptográfico incentive a construción de bos produtos. Só o pensamento independente dos primeiros principios levounos onde estamos agora. Nunca patrocinamos un evento paralelo nin divertimos persoas en X, en cambio, seguimos aforros e centrámonos na adquisición de clientes e na eficiencia operativa. Todo isto axudounos a construír un valor comercial e unha posición dominante no mercado que W3M Ventures adquire hoxe".





Espérase que a integración de Slise na carteira de Web3 Media Ventures estea completada no próximo trimestre. Os clientes e socios poden anticipar experiencias publicitarias novas e melloradas nos próximos meses. O equipo de Slise axudará á transición do negocio Slise.xyz baixo a xestión de W3M Ventures mentres que o persoal principal continuará traballando no seu novo produto non competidor Dise.app , un CRM de vendas impulsado por intelixencia artificial para equipos criptográficos en Telegram.





Acerca de Web3 Media Ventures

Web3 Media Ventures é unha empresa de investimento con participacións en accións e activos dixitais en plataformas Web3 e adtech. W3M Ventures foi fundada por empresarios criptográficos convertidos en investidores cunha experiencia colectiva de máis de 50 anos no espazo blockchain. A publicidade habilitada para criptografía foi o foco inicial dos fundadores de W3M Ventures nos primeiros días de Bitcoin.





Sobre Slise

Slise é unha plataforma de publicidade programática nativa de Web3 que utiliza datos onchain para ofrecer solucións publicitarias dirixidas a través de aplicacións descentralizadas e exploradores de blockchain. Fundado en 2022 polos antigos alumnos de Y Combinator Oleksii Sidorov, Dmitry Radkovskiy e Aditya Mehta , foi apoiado por Alliance e incubado por Binance Labs . Slise converteuse rapidamente nun líder na tecnoloxía de publicidade baseada en blockchain para preservar a privacidade. En febreiro de 2024 a startup alcanzou a rendibilidade.





Para consultas de prensa:

[email protected]