شركة Web3 Media Ventures تستحوذ على منصة الإعلان Web3-native Slise





ويلمنجتون، 5 ديسمبر 2024 - توصلت شركة Web3 Media Ventures ("W3M Ventures")، وهي شركة استثمارية تركز على Web3 وتقنية الإعلانات، إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على Slise.xyz ("Slise")، أكبر منصة إعلانية محلية لـ Web3. ويحمل هذا الاستحواذ أهمية استراتيجية لشركة W3M Ventures والتزامها بتطوير تقنيات الإعلان الرقمي وتعزيز خصوصية المستخدم في نظام Web3 البيئي من خلال دمج منصة الإعلان التي تعمل بالبيانات على سلسلة Slise في محفظتها.





تأسست شركة Slise في عام 2022 من قبل مجموعة من خريجي Y Combinator، وسرعان ما أثبتت نفسها باعتبارها الحل المفضل في مجال الإعلان الأصلي لـ Web3 من خلال الاستفادة من بيانات onchain لتوفير تجارب إعلانية مخصصة عبر التطبيقات اللامركزية (dApps) ، بما في ذلك بروتوكولات DeFi وأدوات تحليل NFT ومستكشفات blockchain ومنصات ألعاب Web3 دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط. يحلل النهج المبتكر للشركة نشاط blockchain الخاص بالمستخدم لتقديم إعلانات مستهدفة للغاية مع إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وحماية البيانات. اليوم، تصل إعلانات Slise إلى أكثر من 6 ملايين مستخدم نشط للعملات المشفرة وتضم أكبر العلامات التجارية في المجال بما في ذلك PayPal و MetaMask و Revolut و OKX بين عملائها.









يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة إلى الأمام لشركة W3M Ventures حيث تواصل توسيع رؤيتها لتكنولوجيا الإعلان اللامركزية. تمتلك الشركة مصالح في العديد من منصات الإعلان Web3 وcrypto بما في ذلك AADS ، أقدم شبكة إعلانية تقليدية في مجال التشفير.





قال المتحدث باسم W3M Ventures: " يمثل الاستحواذ على Slise لحظة محورية في رحلتنا لإحداث ثورة في الإعلان الرقمي لعصر Web3 " . " تتوافق تقنيتهم الرائدة تمامًا مع رؤيتنا لإنشاء حلول إعلانية أكثر فعالية وتركز على الخصوصية للويب اللامركزي".





وأضاف أوليكسي سيدوروف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Slise، " إن W3M Ventures هي المحفز المثالي لنمو Slise لأنها تتمتع بالخبرة والموارد اللازمة لتسريع اعتماد بيانات onchain في مجال الإعلان الرقمي من أجل مستقبل أكثر عدالة وشفافية . لا يمكن أن نكون أنا والفريق أكثر حماسًا للمساهمة في هذا التغيير".





في تأملاته حول الرحلة، يشارك Oleksii رؤى حول نمو وتطور الشركة خلال شتاء العملات المشفرة:





"تزامنت بداية Slise مع انهيار Luna ثم FTX مما أدى إلى تباطؤ سوق العملات المشفرة. من الناحية الاقتصادية، لم يكن الأمر منطقيًا، فقط إيماننا بإمكانية استخدام البيانات على السلسلة للإعلانات دفعنا إلى الأمام.





لم تكن الرحلة سهلة، ولم يشاركنا سوى عدد قليل جدًا من شركات رأس المال الاستثماري في معتقداتنا. لم تتمكن شركة Slise من إتمام جولات تمويل ضخمة على الرغم من تحقيقها لاحقًا إيرادات مكونة من ستة أرقام، كما لم نتلقَ منحًا لا حصر لها، وكنا من الأضعف، وكنا نحاول النجاة، بينما جمع منافسونا الذين يعتمدون على الرموز المميزة عشرات الملايين قبل أن يكون لديهم منتج.





"لا أعتقد أن سوق العملات المشفرة يحفز بناء منتجات جيدة. فقط التفكير المستقل من المبادئ الأولى هو الذي أوصلنا إلى حيث نحن الآن. لم نرعى أبدًا حدثًا جانبيًا أو نستضيف أشخاصًا على X، بدلاً من ذلك، حافظنا على الاقتصاد وركزنا على اكتساب العملاء والكفاءة التشغيلية. كل هذا ساعدنا في بناء قيمة تجارية ومكانة سوقية مهيمنة تستحوذ عليها W3M Ventures اليوم."





ومن المتوقع أن يكتمل دمج Slise في محفظة Web3 Media Ventures خلال الربع القادم. ويمكن للعملاء والشركاء توقع تجارب إعلانية جديدة ومحسنة في الأشهر القادمة. وسيساعد فريق Slise في تحويل أعمال Slise.xyz تحت إدارة W3M Ventures بينما سيواصل الموظفون الأساسيون العمل على منتجهم الجديد غير المنافس Dise.app - وهو نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لفرق التشفير على Telegram.





نبذة عن Web3 Media Ventures

Web3 Media Ventures هي شركة استثمارية تمتلك أسهمًا وأصولًا رقمية في منصات Web3 وAdTech. تأسست W3M Ventures على يد رواد أعمال في مجال العملات المشفرة تحولوا إلى مستثمرين ولديهم خبرة جماعية تزيد عن 50 عامًا في مجال blockchain. كان الإعلان المدعوم بالعملات المشفرة هو المحور الأول لمؤسسي W3M Ventures في الأيام الأولى من Bitcoin.





نبذة عن سلايز

Slise هي منصة إعلانية برمجية أصلية على Web3 تستخدم بيانات على السلسلة لتوفير حلول إعلانية مستهدفة عبر التطبيقات اللامركزية ومستكشفات blockchain. تأسست في عام 2022 من قبل خريجي Y Combinator Oleksii Sidorov و Dmitry Radkovskiy و Aditya Mehta ، وقد تم دعمها من قبل Alliance وحضنتها Binance Labs . سرعان ما أصبحت Slise رائدة في تقنية الإعلان القائمة على blockchain للحفاظ على الخصوصية. في فبراير 2024، وصلت الشركة الناشئة إلى الربحية.





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المؤسسون@slise.xyz



