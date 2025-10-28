QuickSwap 集成 Orbs 永久性 Hub Ultra,将机构级 Perps 交易带入基础

以色列特拉维夫,2025年10月28日/Chainwire/--Orbs,领先的Layer-3基础设施提供商,今天宣布QuickSwap是DeFi中最长期存在的去中心化交易所之一,已经集成了由Orbs驱动的Perpetual Hub Ultra,该集成将机构级永久期货交易引入Base,标志着Orbs在领先的DEX中部署模块化Layer-3基础设施的另一个重大部署。 通过这种整合,QuickSwap用户可以获得深度流动性,可自定义杠杆和高效的执行,在一个完全受管理的模块化perps堆栈中。 与Symm.io合作构建的Perpetual Hub Ultra有效地启动了分散交易所的流动性,使其能够从第一天开始更快地启动并获得最佳的用户体验。 Ultra 提供了 DEX 推出高性能 Perps 平台所需的一切,包括对冲、清算、Oracle 和专业级的用户界面. 一旦集成,Ultra 可以从链上和链外的来源进行流动性路由,包括 Binance 等主要集中交易所,使协议能够获得深度执行,而无需复杂的后端开发。 通过将完整的perps基础设施包装成一个模块化集成层,Ultra允许交易所,集成商和前端部署机构级的交易产品,以最少的工程转移和快速的市场时间。 Perpetual Hub Ultra将基于意图的交易带入永久期货,使新的交易场所能够匹配集中平台的性能和灵活性,同时保持去中心化和安全性。 关于QuickSwap QuickSwap 旨在解决在其他分散交易所,特别是以太坊上发现的高天然气费和慢交易的问题,并于 2021 年 10 月推出,QuickSwap 利用 Polygon 网络的 Layer 2 扩展解决方案,为用户提供更快、更便宜的交易。 https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ 关于 Orbs Orbs 是一个分散的 Layer-3 (L3) 区块链,专为先进的链上交易而设计,利用股权证明共识,Orbs 作为一个补充的执行层,促进复杂的逻辑和脚本超出智能合约的原始功能。 了解更多: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ 联系 哈姆雷特 您好@orbs.com \n \n 这个故事是由Btcwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Btcwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案