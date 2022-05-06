Meta 的新模型 OPT 是一个开源 GPT-3

我们都听说过 GPT-3，并且对它的功能有一定的了解。您肯定已经看到了一些完全由于该模型而诞生的应用程序，其中一些我在 中进行了介绍。 GPT-3 是 OpenAI 开发的模型，您可以通过付费 API 访问，但无法访问模型本身。

GPT-3 如此强大的原因在于它的架构和大小。它有 1750 亿个参数。这是我们大脑中神经元数量的两倍！

这个庞大的网络在整个互联网上都经过了相当多的训练，以了解我们如何编写、交换和理解文本。本周，Meta 为社区向前迈出了一大步。他们刚刚发布了一个同样强大甚至更强大的模型，并且已经完全开源。多么酷啊？在视频中了解更多...

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参考

►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/opt-meta/

►张，苏珊等人。 “OPT：开放预训练的 Transformer 语言模型。” https://arxiv.org/abs/2205.01068

►My GPT-3 的大型语言模型视频： ://youtu.be/gDDnTZchKec

►Meta的帖子： https ://ai.facebook.com/blog/democratizing-access-to-large-scale-language-models-with-opt-175b/

►代码： https ://github.com/facebookresearch/metaseq

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视频记录

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我们都听说过 gpt3 并且有

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有点清楚的想法

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你肯定见过的能力

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一些应用程序的诞生严格是由于

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这个模型中的一些我在一个

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以前的视频gpd3是开发的模型

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您可以通过 openai 访问

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付费 api 但无法访问模型

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让 gpt3 如此强大的原因在于两者

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它的架构和大小

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1750 亿个参数，数量翻倍

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我们大脑中的神经元

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巨大的网络几乎训练有素

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在整个互联网上了解如何

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我们写交流和理解文本

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本周meta迈出了一大步

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为社区转发，他们只是

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发布了一个模型，就像

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功能强大，如果不是更多，并且已经完全

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开源它有多酷，我们可以

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现在可以访问类似 gpt 的模型和

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不用去直接玩

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通过 api 和有限访问元

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最新型号 opt 代表

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开放的预训练变压器是

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有多种尺寸可供选择

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预先训练的重量来玩或做

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任何研究工作，其中之一是

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媲美gp23，拥有最好的

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结果对

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领域，特别是对于我们学术

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研究人员就像 gpg3 这个新的

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模型可以从用户输入生成文本

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有一天它在很多不同的任务上

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甚至可以总结几周

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在清晰的报告中为您工作的价值

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但在那之前你仍然需要写

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他们自己至少可以得到一些

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有助于使这个报告过程大大

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使用出色的工具更有效，例如

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这一集赞助商的权重和偏见

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权重和偏差可以让您轻松

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跟踪您的所有实验

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只有少数几行添加到您的

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代码，但更具体地说，它真的

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很酷，他们是如何促进创作的

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令人惊叹的交互式报告

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像这个清楚地展示你的团队

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或未来本身你的运行矩阵

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超参数和数据配置

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连同您或您的团队的任何笔记

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当时报告很容易完成

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以下从您生成的模板

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运行指标，您只需添加

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您的评论是一个强大的功能

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或者添加快速评论

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实验或创建完善的分析

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捕捉和分享您的作品的作品

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如果你想提高你的

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专业的承运人，所以我推荐

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使用改善沟通的工具

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在您的团队中，例如权重和偏差尝试

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它与下面的第一个链接并开始

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像专业人士一样分享您的工作

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opt 或更准确地说是 opt-175b

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与gpt3非常相似，所以我强烈

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建议观看我的视频更好

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了解大型语言模型如何

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工作 gpd3 和 opt 至少不能

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总结您的电子邮件或快速撰写

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基于主题的文章也可以

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解决基本数学问题答案

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问题和更多的主要区别

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用gpt3是这个是开放的

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来源，这意味着您可以访问

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它的代码甚至预训练模型

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直接玩另一个重要的

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有趣的事实是 opt 的训练被用作

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碳足迹的第 7 为 gpt3

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这是正确的另一步

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方向你可以看到这个新的

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模型与 gpt3 非常相似但开放

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源所以语言模型使用

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我在视频中介绍的变压器

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在此之前接受过许多培训

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可以说不同的数据集

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整个互联网来处理文本和

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生成更多文本以更好地理解

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他们是如何工作的，我会再次向您推荐

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我制作的涵盖gpt3的视频

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非常相似的模型在这里我真的

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想要涵盖的是meta的努力

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这种模型可访问

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每个人都在付出很多努力的同时

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分享其局限性偏见和

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例如，他们看到选择的风险

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一个对我们来说很少发生的循环

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否则没有人会和你说话，因为

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他们也在互联网上接受过培训

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发现 opt 有很高的倾向

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产生有毒的语言并强化

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基本上有害的刻板印象

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复制我们的一般行为和

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它也可以事实上产生偏见

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不正确的陈述是

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如果您希望人们服用，则不可取

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你认真这些限制是一些

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这些最重要的原因

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模型不会很快取代人类

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我邀请您阅读他们的产品

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论文为他们的深入分析

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模型的容量和更好的理解

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他们努力使这个模型更加

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环保且使用安全

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您还可以阅读有关他们的更多信息

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培训过程并自己尝试

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连同他们的公开代码全部

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链接在描述中，例如

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新的开源贡献

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模型文档和代码可用

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对研究非常重要

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推动科学进步的社区，我是

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很高兴像元这样的大公司这样做

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感谢他们来自各地的研究人员

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世界将能够进行实验

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使用最先进的语言模型

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而不是更小的版本，我很兴奋

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看看所有即将到来的进步吧

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将创造，我很想看看你

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伙计们可以随意发表评论

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在视频下或加入我们的社区

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未被发现并分享您的项目

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那里叫做一起学习人工智能

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你也可以在下面找到一个链接我希望

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你喜欢这周的视频

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有点不同，涵盖这个

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令人振奋的消息和必要的努力

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分享公开的研究我会

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下周见，另一个惊人的

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纸







