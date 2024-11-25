Kernel 获得币安实验室资金，重新定义 BNB 链上的再抵押

印度班加罗尔，2024 年 11 月 25 日/Chainwire/--**Kernel 很高兴宣布获得币安实验室的资助，巩固了其作为 BNB 链上核心再质押基础设施的地位。这一里程碑标志着将 BNB 的经济安全转变为可编程信任、赋能 dApp、中间件和整个加密生态系统的一大飞跃。





在多轮融资中，Kernel 共募集了 1000 万美元资金，得到了多位投资者的信任和支持，其中包括：





SCB Limited、Laser Digital、Bankless Ventures、Hypersphere、Cypher Capital、Draper Dragon、ArkStream Capital、DACM、HTX Ventures、Avid VC、GSR、Cluster Capital、Longhash Ventures、Via BTC、Side Door Ventures、NOIA、DWF Labs。Kernel 很高兴能继续构建这一旅程，并突破重新质押所能实现的界限。

超越以太坊

虽然重新质押重塑了以太坊，但 Kernel 通过将这一创新引入 BNB 链，解锁去中心化、可扩展的信任，开辟了新局面。在币安实验室的支持下，Kernel 正在引领 BNB 链及其他领域的重新质押之旅。

内核里程碑

自推出以来，Kernel 取得了以下成就：

以太坊上 Kelp & Gain 锁定的总价值 (TVL) 超过 10 亿美元

10+ 第 2 层集成，实现更好的可扩展性

120+ DeFi 集成，推动快速增长

30 万多个唯一地址，体现了信任和采用

Kernel 的远见生态系统

Kernel 是更广阔愿景的一部分，它通过三款旗舰产品为 DeFi 的未来提供动力：

Kernel：BNB 链上的跨链再抵押强者，即将启动主网 Kelp：随着 rsETH 采用率飙升，Liquid 在以太坊上重新质押 收益：DeFi、CeDeFi 和现实世界资产 (RWA) 的代币化收益

这些解决方案共同释放了在 Restaking、DeFi、CeDeFi 和 RWA 领域超过 1000 亿美元的机会。

引入 $KERNEL 代币

$KERNEL 旨在统一 Kelp、Kernel 和 Gain 的治理和激励措施，奖励早期支持者并推动生态系统的发展。

Kernel 将首先在 BNB 链上推出，使用 BNB 流动性质押代币 (LST) 和重新质押的 BNB 作为经济担保，以支持 BNB 链上的 DeFi 创新。扩展计划包括将 BTC 及其衍生品作为重新质押的经济担保。超过 20 个去中心化应用程序 (dApp)，包括去中心化 AI 协处理器 Mira 和 ZK 证明聚合协议 Electron，将利用 Kernel 的经济安全性。包括 ListaDAO、Solv 和 YieldNest 在内的多个 LST 和 LRT 正在与 Kernel 合作，为重新质押的资产带来更多效用。





随着时间的推移，Kernel 计划扩展到更多的 L1，为 Kernel 上创新应用的发展提供强大的经济安全性和基础。





Kernel 整合了 BNB、BTC 和其他收益资产的原生和流动质押代币，以提高其效用和资本效率。通过创建共享的经济安全生态系统，Kernel 使开发人员能够更有效地引导项目，同时为用户提供最大化其资产效用的新机会。这些创新减少了协议障碍并营造了对开发人员友好的环境，推动了创新型再质押和 DeFi 应用程序的增长。Kernel 旨在为开发人员提供安全且可扩展的基础，以高效地构建和发展他们的项目。





币安实验室投资总监 Alex Odagiu 表示：“Kernel 是符合币安实验室使命的创新项目，即通过支持有意义的技术和推进生态系统，为 Web3 带来更多用户。”





“通过利用重新质押解决方案，Kernel 正在为基于 BNB 的资产带来更大的实用性和可扩展性，同时为更具弹性和对开发人员友好的重新质押和 DeFi 环境奠定基础。”“我们很高兴得到币安实验室的支持，让重新质押的愿景在 Web3 上成为现实。他们的支持对于帮助 Kernel 在 BNB 链上建立更安全、可扩展、实用性更强的重新质押和 DeFi 生态系统的基础起到了重要作用，”Kernel 联合创始人 Amitej G. 表示。





“我们不仅扩大了重新质押空间，还为基于 BNB 的资产解锁了新的实用性和弹性维度。这只是一个开始，我们很高兴继续在 BNB Chain 及其他平台上推动重新质押的极限。”

加入旅程

Kernel 不仅仅构建基础设施——它还致力于重塑信任。

用户可以关注他们的旅程：

叽叽喳喳： @KelpDAO & @KernelDAO

电报 | 不和谐

关于内核

核心 是 BNB 链上再抵押的先驱，旨在提供去中心化的共享安全并加速整个生态系统的创新和增长。Kernel 由 DeFi 和再抵押领域的专家创立，他们将产品规模扩大到 13 亿以上的 TVL，其生态系统中的项目已经超过 25 个，并且增长迅速。通过降低协议的准入门槛并解锁更高的回报，Kernel 使开发人员能够高效地构建 100 倍，并使用户能够最大化资产回报。

https://kerneldao.com/

接触

Kernel 创始人

阿米特杰·加贾拉

核心

[email protected]

本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里



