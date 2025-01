Kernel Yizeza Binance Labs Inkunga yo Kugarura Kuruhuka Kumurongo wa BNB

BENGALURU, mu Buhinde, ku ya 25 Ugushyingo 2024 / Chainwire / - ** Kernel yishimiye gutangaza inkunga yatanzwe na Binance Labs, ishimangira uruhare rwabo nk'ibikorwa remezo byo gusana ibikorwa bya BNB. Iyi ntambwe yerekana intambwe nini mu guhindura umutekano w’ubukungu wa BNB mu cyizere gishobora gutegurwa, guha imbaraga dApps, ibikoresho byo hagati, hamwe n’ibinyabuzima byose byitwa crypto.





Kernel yakusanyije amafaranga 10M yose hamwe, hamwe no kwizera no gushyigikirwa nabashoramari batandukanye, harimo:





SCB Limited, Laser Digital, Ventures Ventures, Hypersphere, Cypher Capital, Draper Dragon, Umurwa mukuru wa ArkStream, DACM, HTX Ventures, Avid VC, GSR, Umurwa mukuru wa Cluster, Imishinga ya Longhash, Binyuze kuri BTC, Imishinga yo Kuruhande, NOIA, Laboratwari ya DWF. Kernel yishimiye gukomeza kubaka uru rugendo no gusunika imbibi zibyo kuruhuka bishobora kugeraho.

Kubaka Hejuru ya Ethereum

Mugihe kuruhuka byahinduye Ethereum, Kernel irimo guca ibintu bishya izana udushya kuri BNB Chain, ifungura ikizere cyo kwegereza ubuyobozi abaturage, cyagutse. Dushyigikiwe na Binance Labs, Kernel ayoboye urugendo rutuje kuri BNB Urunigi ndetse no hanze yarwo.

Intambwe ya Kernel

Kuva yatangizwa, Kernel yagezeho:

$ 1 Bn + Agaciro Yose Ifunze (TVL) hamwe na Kelp & Inyungu kuri Ethereum

10+ Imirongo-2 Kwishyira hamwe kugirango igerweho neza

120+ Kwishyira hamwe kwa DeFi, gutera imbere byihuse

300K + Aderesi idasanzwe, yerekana kwizerana no kurerwa

Ibinyabuzima bya Kernel

Kernel ni igice cyerekezo cyagutse, giha imbaraga ejo hazaza ha DeFi binyuze mubicuruzwa bitatu byamamaye:

Intungamubiri: Imbaraga zinyuranye zisubiramo imbaraga kuri BNB Urunigi, gutangiza mainnet vuba Kelp: Amazi aruhuka kuri Ethereum hamwe na rsETH kurera ikirere Inyungu: Umusaruro ucibwa muri DeFi, CeDeFi n'umutungo nyawo w'isi (RWAs)

Hamwe na hamwe, ibi bisubizo bifungura $ 100B + amahirwe muri Restaking, DeFi, CeDeFi na RWAs.

Kumenyekanisha $ KERNEL Token

$ KERNEL igamije guhuza imiyoborere nogushigikira hirya no hino muri Kelp, Kernel, na Gain, guhemba abayishyigikiye hakiri kare no guteza imbere ibidukikije.

Kernel izabanza gutangiza kumurongo wa BNB ikoresheje BNB Liquid Staking Tokens (LSTs) hanyuma igarura BNB nkumutekano wubukungu kugirango ishyigikire udushya twa DeFi kumurongo wa BNB. Gahunda yo kwaguka harimo gushyiramo BTC n'ibiyikomokaho nkumutekano wubukungu wahungabanye. Porogaramu zirenga 20 zegerejwe abaturage (dApps), harimo na kopi yo kwegereza abaturage AI, Mira, na ZK ibyemezo byo gukusanya protocole, Electron, bigiye gukoresha umutekano wubukungu bwa Kernel. LST nyinshi na LRTs zirimo ListaDAO, Solv, na YieldNest, bakorana na Kernel kugirango bazane byinshi mumitungo yagaruwe.





Igihe kirenze, Kernel irateganya kwaguka kuri L1s yinyongera, itanga umutekano wubukungu bukomeye nurufatiro rwo kuzamura ibikorwa bishya kuri Kernel.





Kernel ihuza ibimenyetso kavukire nibisukari muri BNB, BTC, nibindi bicuruzwa bitanga umusaruro kugirango bitezimbere akamaro kabo nigishoro. Mugukora ibidukikije byumutekano byubukungu bisangiwe, Kernel ifasha abitezimbere gutangiza bootstrap imishinga neza mugihe itanga abakoresha amahirwe mashya yo gukoresha cyane umutungo wabo. Ibi bishya bigabanya inzitizi kuri protocole kandi biteza imbere ibidukikije byorohereza iterambere, bigatera iterambere ryoguhindura udushya hamwe na DeFi. Kernel igamije gutanga umusingi wizewe kandi munini kubateza imbere kubaka no guteza imbere imishinga yabo neza.





Umuyobozi w'ishoramari muri Binance Labs, Alex Odagiu yagize ati: "Kernel irerekana ubwoko bw'umushinga udushya uhuza n'inshingano za Binance Labs zo kugeza abakoresha benshi kuri Web3 mu gushyigikira ikoranabuhanga rifite akamaro no guteza imbere urusobe rw'ibinyabuzima".





Ati: "Mu gukoresha ibisubizo bisubirwamo, Kernel iteza imbere ibikorwa byinshi kandi binini ku mutungo ushingiye kuri BNB mu gihe ushyiraho urufatiro rwo kurushaho kuruhuka kandi rushimishije mu iterambere ndetse na DeFi." Ati: "Twishimiye ko dushyigikiwe na Binance Labs kugira ngo tuzane icyerekezo cyo gusubira mubuzima kurubuga rwa interineti3. Inkunga yabo yagize uruhare runini mu gufasha Kernel kubaka urufatiro rwo kurushaho gushakira umutekano, kwaguka, kandi bikungahaye cyane ku bidukikije ndetse na DeFi urusobe rw’ibinyabuzima kuri BNB, ”ibi bikaba byavuzwe na Amitej G., washinze Kernel.





Ati: "Ntabwo dukura gusa umwanya wo kuruhukira, turafungura ibipimo bishya by'ingirakamaro no guhangana n'umutungo ushingiye kuri BNB. Iyi ni intangiriro, kandi twishimiye gukomeza gusunika ibahasha kugira ngo dusubire ku munyururu wa BNB ndetse n'ahandi. ”

Kwinjira mu rugendo

Kernel ntabwo yubaka ibikorwa remezo gusa-ikora kugirango igarure ikizere.

Abakoresha barashobora gukurikirana urugendo rwabo:

Ibyerekeye Kernel

Intangiriro ni ubupayiniya kuruhuka kumurongo wa BNB, wagenewe gutanga umutekano uhuriweho no kwegereza ubuyobozi abaturage no kwihutisha udushya niterambere muri ecosystem. Yashinzwe ninzobere muri DeFi no gusubiramo ibicuruzwa byapimye kuri 1.3 Bn + TVL, urusobe rwibinyabuzima rwa Kernel rumaze kuba 25+ kandi rukura vuba. Mugabanye inzitizi zinjira kuri protocole no gufungura ibihembo byinshi, Kernel iha imbaraga abitezimbere kubaka 100x neza kandi abayikoresha kugirango bongere ibihembo kumitungo.

