Kernel ottiene finanziamenti da Binance Labs per ridefinire il restaking sulla catena BNB

BENGALURU, India, 25 novembre 2024/Chainwire/--**Kernel è entusiasta di annunciare il finanziamento da Binance Labs, consolidando il proprio ruolo di infrastruttura di restaking di base su BNB Chain. Questa pietra miliare segna un grande passo avanti nel trasformare la sicurezza economica di BNB in fiducia programmabile, potenziando dApp, middleware e l'intero ecosistema crypto.





Kernel ha raccolto 10 milioni di fondi totali in diversi round, con la fiducia e il sostegno di vari investitori, tra cui:





SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures, Hypersphere, Cypher Capital, Draper Dragon, ArkStream Capital, DACM, HTX Ventures, Avid VC, GSR, Cluster Capital, Longhash Ventures, Via BTC, Side Door Ventures, NOIA, DWF Labs. Kernel è entusiasta di continuare a costruire questo viaggio e di spingere i confini di ciò che restaking può raggiungere.

Costruire oltre Ethereum

Mentre il restaking ha rimodellato Ethereum, Kernel sta aprendo nuove strade portando questa innovazione su BNB Chain, sbloccando la fiducia decentralizzata e scalabile. Supportato da Binance Labs, Kernel sta guidando il viaggio del restaking su BNB Chain e oltre.

Le pietre miliari del kernel

Dal lancio, Kernel ha ottenuto:

$1 miliardo+ di valore totale bloccato (TVL) con Kelp & Gain su Ethereum

Oltre 10 integrazioni Layer-2 per una migliore scalabilità

Oltre 120 integrazioni DeFi, alimentando una rapida crescita

Oltre 300.000 indirizzi univoci, a dimostrazione di fiducia e adozione

L'ecosistema visionario del Kernel

Kernel fa parte di una visione più ampia, che alimenta il futuro della DeFi attraverso tre prodotti di punta:

Kernel: potenza di restaking cross-chain su BNB Chain, lancio della mainnet a breve Kelp: Liquid restaking su Ethereum con adozione di rsETH alle stelle Guadagno: rendimenti tokenizzati su DeFi, CeDeFi e Real-World Assets (RWA)

Insieme, queste soluzioni sbloccano opportunità per oltre 100 miliardi di dollari in Restaking, DeFi, CeDeFi e RWA.

Introduzione del token $KERNEL

$KERNEL mira a unificare la governance e gli incentivi tra Kelp, Kernel e Gain, premiando i primi sostenitori e stimolando la crescita dell'ecosistema.

Kernel verrà lanciato per la prima volta su BNB Chain utilizzando BNB Liquid Staking Token (LST) e BNB restaked come sicurezza economica per supportare l'innovazione DeFi su BNB Chain. I piani di espansione includono l'incorporazione di BTC e dei suoi derivati come sicurezza economica restaked. Oltre 20 applicazioni decentralizzate (dApp), tra cui il coprocessore AI decentralizzato, Mira, e il protocollo di aggregazione di prove ZK, Electron, sfrutteranno la sicurezza economica di Kernel. Diversi LST e LRT tra cui ListaDAO, Solv e YieldNest, stanno lavorando con Kernel per portare più utilità alle risorse restaked.





Nel tempo, Kernel prevede di espandersi ad altri L1, garantendo una solida sicurezza economica e una base per la crescita di applicazioni innovative su Kernel.





Kernel integra token di staking nativi e liquidi su BNB, BTC e altri asset con rendimento per migliorarne l'utilità e l'efficienza del capitale. Creando un ecosistema di sicurezza economica condiviso, Kernel consente agli sviluppatori di avviare progetti in modo più efficiente, offrendo al contempo agli utenti nuove opportunità per massimizzare l'utilità dei propri asset. Queste innovazioni riducono le barriere per i protocolli e promuovono un ambiente favorevole agli sviluppatori, guidando la crescita di applicazioni innovative di restaking e DeFi. Kernel mira a fornire una base sicura e scalabile per gli sviluppatori per costruire e far crescere i propri progetti in modo efficiente.





"Kernel esemplifica il tipo di progetto innovativo che si allinea con la missione di Binance Labs di portare più utenti su Web3 supportando una tecnologia significativa e facendo progredire l'ecosistema", ha affermato Alex Odagiu, Investment Director di Binance Labs.





"Sfruttando le soluzioni di restaking, Kernel sta guidando una maggiore utilità e scalabilità per gli asset basati su BNB, gettando al contempo le basi per un panorama di restaking e DeFi più resiliente e favorevole agli sviluppatori". "Siamo entusiasti di avere il supporto di Binance Labs per dare vita alla visione del restaking su Web3. Il loro supporto è stato determinante nell'aiutare Kernel a costruire le basi per un ecosistema di restaking e DeFi più sicuro, scalabile e ricco di utilità su BNB Chain", ha affermato Amitej G., co-fondatore di Kernel.





"Non stiamo solo ampliando lo spazio di restaking, stiamo sbloccando nuove dimensioni di utilità e resilienza per gli asset basati su BNB. Questo è solo l'inizio e siamo entusiasti di continuare a spingere i limiti del restaking su BNB Chain e oltre".

Unirsi al viaggio

Kernel non si limita a costruire infrastrutture: lavora anche per ridefinire la fiducia.

Gli utenti possono seguire il loro percorso:

Informazioni sul kernel

Nocciolo è un pioniere del restaking sulla BNB Chain, progettato per fornire sicurezza condivisa decentralizzata e accelerare innovazione e crescita nell'ecosistema. Fondato da esperti in DeFi e restaking che hanno portato i prodotti a 1,3 miliardi di TVL, l'ecosistema di progetti di Kernel è già composto da oltre 25 progetti e in rapida crescita. Abbassando le barriere di ingresso per i protocolli e sbloccando ricompense più elevate, Kernel consente agli sviluppatori di creare in modo 100 volte più efficiente e agli utenti di massimizzare le ricompense sugli asset.

Italiano: https://kerneldao.com/

