Kernel verseker Binance Labs-befondsing om herdefiniëring op BNB-ketting te herdefinieer

BENGALURU, Indië, 25 November 2024/Chainwire/--**Kernel is verheug om befondsing van Binance Labs aan te kondig, wat hul rol as 'n kernherstelinfrastruktuur op BNB Chain versterk. Hierdie mylpaal is 'n groot sprong in die omskakeling van BNB se ekonomiese sekuriteit in programmeerbare vertroue, wat dApps, middelware en die hele kripto-ekosisteem bemagtig.





Kernel het 10M totale fondse oor rondtes ingesamel, met die geloof en ondersteuning van verskeie beleggers, insluitend:





SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures, Hypersphere, Cypher Capital, Draper Dragon, ArkStream Capital, DACM, HTX Ventures, Avid VC, GSR, Cluster Capital, Longhash Ventures, Via BTC, Side Door Ventures, NOIA, DWF Labs. Kernel is opgewonde om voort te gaan om hierdie reis te bou en die grense te verskuif van wat heropname kan bereik.

Gebou verder as Ethereum

Terwyl hervorming Ethereum hervorm het, breek Kernel nuwe grond deur hierdie innovasie na BNB-ketting te bring, wat gedesentraliseerde, skaalbare vertroue ontsluit. Gesteun deur Binance Labs, lei Kernel die herwinningsreis op BNB Chain en verder.

Kernel se mylpale

Sedert die bekendstelling het Kernel bereik:

$1 miljard+ Totale Waarde Gesluit (TVL) met Kelp & Wins op Ethereum

10+ Laag-2-integrasies vir beter skaalbaarheid

120+ DeFi-integrasies, wat vinnige groei aanwakker

300K+ unieke adresse, wat vertroue en aanneming toon

Kernel se Visionêre Ekosisteem

Kernel is deel van 'n breër visie, wat die toekoms van DeFi aandryf deur drie vlagskipprodukte:

Kernel: Kruis-ketting hernuwing kragbron op BNB Chain, stel binnekort hoofnet bekend Kelp: Vloeistofherwinning op Ethereum met rsETH-aanneming wat die hoogte inskiet Wins: Tokeniserende opbrengste oor DeFi, CeDeFi en Real-World Bates (RWA's)

Saam ontsluit hierdie oplossings $100B+ geleenthede in oor Restaking, DeFi, CeDeFi en RWA's.

Stel $KERNEL Token bekend

$KERNEL poog om bestuur en aansporings oor Kelp, Kernel en Gain te verenig, om vroeë ondersteuners te beloon en ekosisteemgroei aan te dryf.

Kernel sal eers op BNB-ketting bekendgestel word deur BNB Liquid Staking Tokens (LST's) te gebruik en BNB as ekonomiese sekuriteit heraan te stel om DeFi-innovasie op BNB-ketting te ondersteun. Planne vir uitbreiding sluit in die inkorporering van BTC en sy afgeleide instrumente as heropgestelde ekonomiese sekuriteit. Meer as 20 gedesentraliseerde toepassings (dApps), insluitend gedesentraliseerde KI-koverwerker, Mira en ZK-bewyssamevoegingsprotokol, Electron, gaan Kernel se ekonomiese sekuriteit benut. Verskeie LST's en LRT's, insluitend ListaDAO, Solv en YieldNest, werk saam met Kernel om meer nut te bring vir heropgestelde bates.





Met verloop van tyd beplan Kernel om uit te brei na bykomende L1's, wat robuuste ekonomiese sekuriteit bied en 'n grondslag vir die groei van innoverende toepassings op Kernel.





Kernel integreer inheemse en likiede staking tokens oor BNB, BTC, ander opbrengsdraende bates om hul nut en kapitaaldoeltreffendheid te verbeter. Deur 'n gedeelde ekonomiese sekuriteit-ekosisteem te skep, stel Kernel ontwikkelaars in staat om projekte meer doeltreffend te selflaai, terwyl dit gebruikers nuwe geleenthede bied om die bruikbaarheid van hul bates te maksimeer. Hierdie innovasies verminder hindernisse vir protokolle en bevorder 'n ontwikkelaarvriendelike omgewing, wat die groei van innoverende heropmaak- en DeFi-toepassings dryf. Kernel het ten doel om 'n veilige en skaalbare grondslag te bied vir ontwikkelaars om hul projekte doeltreffend te bou en te laat groei.





"Kern is 'n voorbeeld van die tipe innoverende projek wat ooreenstem met Binance Labs se missie om meer gebruikers na Web3 te bring deur betekenisvolle tegnologie te ondersteun en die ekosisteem te bevorder," sê Alex Odagiu, Beleggingsdirekteur by Binance Labs.





"Deur herwinningsoplossings te gebruik, dryf Kernel groter nut en skaalbaarheid vir BNB-gebaseerde bates, terwyl dit die grondslag lê vir 'n meer veerkragtige en ontwikkelaarvriendelike herstelling en DeFi-landskap." "Ons is verheug om die ondersteuning van Binance Labs te hê om die visie van hernuwing tot lewe oor Web3. Hul steun was instrumenteel om Kernel te help om die grondslag te bou vir 'n veiliger, skaalbare en nutsryke herstelling en DeFi-ekosisteem op BNB Chain,” het Amitej G., medestigter van Kernel, gesê.





“Ons vergroot nie net die herstelruimte nie, ons ontsluit nuwe dimensies van nut en veerkragtigheid vir BNB-gebaseerde bates. Dit is net die begin, en ons is verheug om voort te gaan om die koevert te stoot vir die herlaai op BNB Chain en verder.”

Sluit aan by die Reis

Kernel bou nie net infrastruktuur nie – dit werk daaraan om vertroue te hervorm.

Gebruikers kan hul reis volg:

Oor Kernel

Kern is baanbrekerswerk oor die BNB-ketting, wat ontwerp is om gedesentraliseerde gedeelde sekuriteit te verskaf en innovasie en groei regoor die ekosisteem te versnel. Kernel se ekosisteem van projekte is reeds 25+ en groei vinnig, gestig deur kundiges in DeFi en hersiening wat produkte tot 1,3 miljard+ TVL afgeskaal het. Deur toegangsversperrings vir protokolle te verlaag en hoër belonings te ontsluit, bemagtig Kernel ontwikkelaars om 100x doeltreffend te bou en gebruikers om belonings op bates te maksimeer.

