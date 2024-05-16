GitHub Copilot 和濒临灭绝的 Code Monkey

（这个故事是几年前写的。它仍然适用，尽管我觉得这个故事的寓意可能已经被其他人否定了。）

你最近关注过面向消费者的人工智能的现状吗？真是太荒谬了，兄弟。

这些东西越来越好了，而且进步很快。看着它发展真是太酷了；甚至比参与工作还要酷！但这对你的职业生涯有什么影响呢？也就是说，如果你还有职业生涯的话。

在我看来，很多科技工作者——甚至更高级的人士，我将在接下来的几段中谈到一个令人不安的要点——确实应该仔细思考他们在工作中扮演什么角色，这并非毫无道理。

此外，我恳请科技界的每一位人士坦诚评估，经过一年的改进，他们今天戴的汗帽是否还会流行起来。风格远不是开发人员最出名的东西，所以让它慢慢沉淀吧。

本文至少到目前为止假设您曾经有过一份职业。如果没有，本文仍然适合您幸灾乐祸。

无论如何，这篇文章中既有好消息也有坏消息。我不想这么早就吓跑你，所以让我们先回顾一下。我想通过简要回顾现代技术及其对行业的影响来确切地了解我们目前所处的位置。

案例研究：艺术现状

Midjourney是一家付费的生成艺术即服务（“GAaaS”）提供商，它给了我一生中放弃艺术的所有理由，在科罗拉多州博览会上，它代表一位参赛者（无疑是最好的参赛者）凭借精美而低调的超人艺术作品（“FArt”） 赢得了比赛。

他并不是唯一一个玩弄这些东西的人，而且常常感觉像是在进行适当的艺术表达：我也曾尝试或深入研究过这些新的 GAaaS 产品。嘿，我不是说“FArt 是我的激情所在”，但要让这些提示恰到好处确实需要付出一些努力。

提示是输入到这些函数（转换器）中以创建所需输出的内容。以及根本不需要的输出。

好的提示会让传奇的 FArt 杰作和一堆混乱的 FArt 狗屎之间产生天壤之别：它所输入的内容肯定会对像糖蜜一样从后面溢出的内容产生影响。

尝试各种选项很有趣——有些是仅限邀请的，有些是免费的，有些是付费的——但不久之后，我的朋友们对我的能力越来越不满意，因为我几乎可以为他们制作任何不带有人类面孔或政治人物 (规则) 的东西。

我猜他们觉得无聊了。事情是这样的：我也觉得无聊了。事实上，无聊得要命，无聊到我已经有好几个月没想过用我付费的代币或订阅来玩那些高贵的 GAaaS 了。

FArt 爱好者认为，这位不可撤销的“第一艺术家”称号是当之无愧的，他是向他们的人民发出的最强烈的“操你”的使者——这个社区现在正在应对一个残酷的现实，即他们的父母对艺术学校的看法可能是正确的——他们不会很快将这位 2022 年认证的最佳艺术家视为新时代的达芬奇或达利。

不过，这可能只是命名空间冲突的问题，因为曾经开放的人工智能研究小组和昂贵的自动完成提供商OpenAI不仅通过名为 DALL-E mini 的免费模型在公众中普及了生成艺术，而且最近还大力推广其名为DALL-E 2的新 GAaaS 模型 （无等候名单）。

案例研究：性爱科技的结局

与此同时，说到性欲达到淫秽的程度，我的几个朋友最近一直在努力发明新的和改进的怪癖，旨在为他们遥远的、横跨大陆的、机器人性交的性生活增添情趣。他们将这些新奇的淫秽程序直接融入他们亲密的Lovense用户体验中。工作了一段时间，然后他们就厌倦了。正如他们所说：“一旦你开始 dp3_pp_invert_8.SAK ，你就再也回不去了。”但我想，这句话比我的朋友们所受的打击要深得多。

我提起这件事是因为它听起来像是科学幻想，但事实并非如此：我的朋友安迪在他的卧室里有一头机械公牛，只不过在这种情况下，公牛在上面，并且在高潮时掉下来属于保修范围。

那么，这对性工作和成人娱乐有什么影响？因为我一直以为任何社会企业——成人电影、成人音频、虚拟现实娱乐（裸体）、性工作、心理健康治疗、政治、业余色情等等——都是最能抵御自动化崛起的行业，那么这到底是怎么回事呢？说到我高中三年级的时候：Fleshlight 等公司和其他深受尼安德特人欢迎的性玩具是怎么回事？





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答案当然是，成人娱乐一如既往地健康、富有。虽然老式性玩具之于性爱机器，就如同 TI-84 计算器之于我的 MacBook，虽然诸如用于刺激阴蒂的迷你轴附件等原始功能让性爱机器笑得足以让牛奶从其机械尿道泵中喷出，但人性因素仍然发挥着重要作用。正如我们将看到的，模型也进行了调整。

如果我刚刚让你兴奋——

lol

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You finishing first is a design goal.

—来到这个美丽新世界，但你却很伤心，因为没有人可以与你分享—Lovense 可以让你独自飞行，如果你更喜欢……交易的话。它利用人工智能，我想，可以带你直达 Plow Town。从数学上讲，它比一些二流的人类情人或 Fleshlight 更好。或者甚至希望如此。坦率地说，你永远无法与他们的产品系列相提并论。

对于我们这些买不起如此复杂的性爱机器的人，以及那些...交易...不利于在沙发原处安装电动假阳具的人来说，仍然可以通过将代币投入云端来参与其中。在 Chaturbate 上，您可以付费玩：只需给模特小费，他们的物联网家具就会用严谨的方式表达您的爱意。不到十年前，这种事情还是直截了当的讽刺，2013 年，洋葱报在 YouTube 上发布了一篇预言性佳作，对它进行了直白的讽刺。





末日即将来临，我的朋友

“他到底在说什么？”我承认，这似乎是 2023 年的一个有效问题。不过，我敢打赌，你完全知道我在说什么。花点时间想想：几年前不是这样的，对吧？就像……一点也不？也许我疯了。也许吧。但还没有我们对早期的未来感到厌倦那么疯狂。

据我所知，未来正以越来越快的速度逼近，我完全相信我们将在未来两年内看到通用人工智能。但就目前而言，我们真的要袖手旁观吗？我们人类真的只能袖手旁观，感受新时代社会的气息吗？

当然可以！我们完全可以选择屈服，让那些以猿猴 1e14% 的速度开发程序的权力按照上述欲望算法来操纵我们。感觉太好了，我们绝对会为此屈服。一周中的任何一天。





案例研究：GitHub Copilot 接管了 Yer Jerb（实际上）

最后，我们有了 GitHub Copilot：几乎在各个方面都比你强，包括你想不到的方面……但你知道它能想到哪些方面比你强吗，尽管不是详尽无遗的？不，继续吧！猜猜看！

它就是 Copilot。但我承认，它还不足以取代你。不过，它已经很接近了，所以不要自满。GitHub 目前面临的整个问题是，它受到单个请求中可以同时生成的令牌数量的限制，因此你需要将一系列请求链接在一起。这可以自动完成吗？当然可以。但微软已经喜欢这个了吗？不，因为这会吓坏人们。

2023 年开发的难题在于，每次它为您编写整个程序的三分之一时，您仍然必须通过 2-3 次击键手动请求下一个连续生成。

有时它会陷入思维循环，你需要给它一点推动。就是这样。只是提示下一步该做什么。这很棒！

无论如何，如果您因为对使用开源代码来创建有史以来最伟大的编程工具（每月收费 10 美元）有所保留而不愿尝试 Copilot，那么请允许我向您演示当您不是太过自命不凡、无知无畏、也不是太喜欢拔掉胡须时“编程”会是什么样的。

需要小说

但就像生活中的其他一切一样，一旦我们习惯了接下来的事情，我们就会开始要求目前无法想象的事情，然后 [告诉 Copilot] 为我们实现它。这是好的一面。有人必须思考，弄清楚什么对人类有吸引力。还有什么人比人更适合这份工作呢？

人们非常渴望新鲜和陌生的事物。至少对我来说，这是优先考虑的事情。与此同时，我开始看到人们对关注和社区基础的渴望日益增加。这在很大程度上无疑与 COVID-19 封锁以及我认识的大多数人失去人际交往有关。现在情况正在好转，但我觉得这种程度的隔离只是未来情况的一个样本。

如果麦当劳只有一个人看着机器人为你制作食物，会发生什么？如果麦当劳没有员工，甚至根本没有人类，会发生什么？我不想过多地阐述这个思路，只想快速承认这个主题在整个人类体验中是多么普遍：人类喜欢人类，所以只要人类的想法很重要，某种程度的人性就可能仍然存在。









还有好消息？！

我不知道人类的想法还能持续多久，但我对此抱有希望。简而言之，我的看法是：Lovense 不会取代性工作者。Midjourney 可能会提高人类创造的艺术的价值，并激发一波全新的艺术家，他们可以通过创造性的提示来设计他们的愿景。

同样，如果我对这件事的看法正确，就像我对我一生中其他事情的看法一样，那么从事 IT 工作的人类就会被调动。我们将设计新类型的问题，让其他人类工程师担心如何解决。一切都是为了租金。我们会赚租金，伙计们。

从我一直以来的处境来看，如果你认为自己是一名“程序员”，那么现在你应该开始考虑职业转型了。也就是说，如果你觉得你的工作最好被描述为“以编写代码为生”，并且看不到未来你最终开始与同事交谈并共同努力实现未来，那么——请谨慎选择我的话——你就完蛋了。

结论

如果你不是团队发展周期中的积极社交参与者，如果你忽视了开始追求工作中更实际、更积极和更人性化的方面，那么我现在的看法是，是时候想出办法了。人性化因素是你职业的一个方面——无论它是什么——不能再半途而废了。我认为，社交需求将比机械需求存在更长时间。

如果你不尽快养成推销自己人性的习惯，那么当你应该工作的时候，就没有必要让一个代码猴子在 Google、StackOverflow、reddit 和 Discord 上摸索一周，现有的代码没有恰当地注释给 Copilot 使用，还有该死的手册 — — 所有这些都是为了最终完成 Copilot 在 5-10 秒内能做的事情而努力 — — 至少，那时你就应该开始感谢自己作为一名有收入的软件工程师的幸福了。

应该投票给杨。