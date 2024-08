(이 이야기는 몇 년 전에 쓰여졌습니다. 여전히 유효하지만, 이야기의 도덕성이 다른 사람들에 의해 땅에 떨어졌을 가능성이 있다고 생각합니다.)

최근 소비자 대면 AI의 현황을 보셨나요? 말도 안 돼요, 형.

이 부분은 정말 좋아지고 있고 정말 빠르게 개선되고 있습니다. 발전하는 모습을 지켜보는 것은 정말 멋진 일입니다. 작업에 참여하는 것보다 훨씬 더 멋집니다! 하지만 당신의 경력에 어떤 영향을 미치나요? 즉, 아직 가지고 있는 경우입니다.

내가 보기에 많은 기술직 종사자들은 – 그리고 다음 여러 문단에서 불편할 정도로 좋은 부분을 다루겠지만 – 직장에서 자신이 맡은 역할에 대해 정말로 신중하게 생각해야 한다고 생각합니다.

또한, 나는 기술 분야에서 일하는 모든 사람들에게 오늘날 입고 있는 땀에 젖은 모자가 이 철저한 개선 궤도를 1년 더 거친 후에 스타일이 될지 여부를 솔직하게 평가할 것을 간청하고 싶습니다. 스타일은 개발자가 가장 먼저 알고 있는 것과는 거리가 멀기 때문에 약간만 담그면 됩니다.

어쨌든, 이 기사에는 좋은 소식과 나쁜 소식이 담겨 있습니다. 이렇게 일찍부터 겁을 주고 싶지 않으니 한발 물러서서 시작해보자. 저는 현대 기술과 그것이 산업에 미치는 영향에 대한 간략한 검토를 통해 우리가 현재 어디에 있는지 정확히 조사하고 싶습니다.

내가 인생에서 예술을 포기해야 하는 모든 이유를 제공한 유료 서비스형 생성 예술("GAaaS") 제공업체인 Midjourney는 절묘하고 소박한 초인적 작품 제작으로 대회에서 우승했습니다. 콜로라도 주 박람회 에서 최고의 참가자 한 명을 대신하여 art("FAt")를 선보였습니다.

종종 적절한 예술적 표현처럼 느껴질 정도로 이 물건을 가지고 노는 사람은 그뿐만이 아닙니다. 나 역시 이 새로운 GAaaS 제품에 발을 담그거나 깊이 빠져들었습니다. 안녕하세요, "FArt는 나의 열정입니다"라고 말하는 것은 아니지만 이러한 메시지를 올바르게 전달하려면 약간의 노력이 필요합니다.

좋은 프롬프트는 전설적인 FArt 걸작과 FArt에 인접한 개똥 더미 사이의 세상의 모든 차이를 만듭니다. 그것이 공급하는 것은 뒤에서 당밀처럼 쏟아지는 결과에 가장 가깝습니다.

초대 전용, 무료, 유료 등 모든 옵션을 가지고 플레이하는 것은 즐거웠고, 시간이 조금 지나서 친구들은 말 그대로 거의 모든 것을 생성해 내는 나의 능력에 점점 덜 감명받았습니다. 인간의 얼굴이나 정치적 인물(규칙)이 등장합니다.

아무래도 그들은 지루해졌던 것 같아요. 문제는 다음과 같습니다. 나에게도 지루해졌습니다. 사실 존나 지루한데, 그 고귀한 GAaaS 중 하나에 유료 토큰이나 구독을 사용하는 것을 생각해 본 지 문자 그대로 몇 달이 지났습니다.

#1 아티스트라는 돌이킬 수 없는 타이틀은 FArt 열광자들이 그들의 사람들에게 전달한 가장 강력한 섹스의 메신저로 본 남자에게 합당했습니다. 그들의 부모가 옳았을 수도 있는 가혹한 현실에 이제 대처하는 커뮤니티입니다 그들은 곧 인증된 2022년 최우수 아티스트를 새로운 시대의 DaVinci나 Dali로 간주하지 않을 것입니다.

하지만 이는 네임스페이스 충돌의 문제일 가능성이 높습니다. 한 번 개방된 AI 연구 그룹이자 엄청나게 많은 비용이 드는 자동 완성 제공업체인 OpenAI는 DALL-E mini라는 무료 모델을 통해 일반 대중 사이에서 생성 예술을 대중화했을 뿐만 아니라 최근 DALL-E 2 라는 새로운 GAaaS 모델로 엄청나게 열심히 노력하고 있습니다. (대기자 명단 없음)

한편, 외설적일 정도로 열심히 노력한다고 말하면서, 내 친구 두 명이 최근에 먼 대륙을 횡단하는 봇 빌어먹을 성생활에 양념을 칠할 목적으로 새롭고 개선된 꼬임을 고안하려고 애쓰고 있습니다. 그들은 이러한 참신한 음란 루틴을 친밀하게 상호 작용하는 Lovense 사용자 exxx경험으로 바로 해킹하고 있습니다. 잠시 동안 일하다가 지루해집니다. 그들이 말했듯이: " 일단 가면 dp3_pp_invert_8.SAK , 당신은 결코 돌아 가지 않습니다." 하지만 이것은 내 친구들이 떠난 것보다 훨씬 더 깊은 것입니다.

과학적인 마찰처럼 들리기 때문에 이 이야기를 꺼냈지만 그렇지 않습니다. 내 친구 Andy는 기본적으로 그의 침실에 기계식 황소를 가지고 있습니다. 단, 이 경우 황소가 맨 위에 올라가고 클라이막스에서 떨어지는 것은 보증이 적용됩니다.

그렇다면 성노동과 성인 오락에는 어떤 영향이 있을까요? 나는 항상 성인 영화, 성인 오디오, VR 엔터테인먼트(알몸), 성 노동, 정신 건강 치료, 정치, 아마추어 포르노 등 모든 사회적 기업이 성장에 가장 탄력적일 것이라는 인상을 받았기 때문입니다. 자동화, 그래서 그게 무슨 상관이야? 그리고 내 고등학교 2학년 이야기를 하자면, 네안데르탈인에게 인기 있는 Fleshlight 및 기타 섹스 토이 같은 회사는 어떻게 될까요?



물론 대답은 성인 오락이 그 어느 때보다 건전하고 부유하다는 것입니다. 내 MacBook의 TI-84 계산기와 마찬가지로 Sex Machine에는 구식 섹스 토이가 있고 음핵 자극을 위한 미니 샤프트 부속기와 같은 원시적인 기능으로 인해 Sex Machine은 우유가 기계를 발사할 만큼 웃기게 만듭니다. 요도 펌프에는 인간적인 요소가 여전히 많이 작용하고 있습니다. 앞으로 살펴보겠지만 모델도 적응했습니다.

내가 방금 당신을 흥분시켰다면—