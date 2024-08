GitHub Copilot und der vom Aussterben bedrohte Code Monkey

(Diese Geschichte wurde vor ein paar Jahren geschrieben. Sie ist immer noch aktuell, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Moral der Geschichte wahrscheinlich von anderen zerrissen wurde.)

Haben Sie in letzter Zeit den Stand der verbraucherorientierten KI gesehen? Der Scheiß ist lächerlich, Alter.

Das Zeug wird richtig gut und verbessert sich richtig schnell. Es ist so cool, der Entwicklung zuzusehen; noch cooler, als an der Arbeit teilzunehmen! Aber welche Auswirkungen hat das auf Ihre Karriere? Das heißt, wenn Sie überhaupt noch eine haben.

Nicht umsonst scheint es mir, dass viele Techniker – und viele andere, wie ich in den nächsten Abschnitten noch an einer unangenehm guten Stelle ansprechen werde – wirklich sorgfältig darüber nachdenken sollten, welche Rolle sie bei der Arbeit spielen.

Darüber hinaus möchte ich jeden, der in der Technikbranche arbeitet, bitten, offen zu beurteilen, ob die verschwitzten Mützen, die sie heute tragen, auch nach einem Jahr dieser ausgefeilten Verbesserungskurve noch in Mode sind. Stil ist bei weitem nicht das Wichtigste, wofür Entwickler bekannt sind, also lassen Sie das einfach ein wenig sacken.

Dieser Artikel geht, zumindest bisher, davon aus, dass Sie jemals eine Karriere hatten. Wenn nicht, ist dieser Artikel immer noch gut für Schadenfreude.

Wie dem auch sei, dieser Artikel enthält gute und schlechte Nachrichten. Ich möchte Sie nicht schon so früh abschrecken, also machen wir zunächst einen Schritt zurück. Ich möchte anhand eines kurzen Überblicks über die moderne Technologie und ihre Auswirkungen auf die Industrie genau untersuchen, wo wir stehen.

Fallstudie: Stand der Künste

Midjourney , ein kostenpflichtiger Anbieter von generativer Kunst als Dienstleistung („GAaaS“), der mir jeden Grund gab, den ich jemals im Leben brauchte, um mit der Kunst aufzuhören, gewann im Namen eines Teilnehmers – eindeutig des besten – auf der Colorado State Fair einen Wettbewerb für seine exquisite und unaufdringlich übermenschliche Produktion von bildender Kunst („FArt“).

Er ist nicht der Einzige, der mit diesem Zeug in einem Ausmaß spielt, das sich oft wie echter künstlerischer Ausdruck anfühlt: Auch ich habe entweder nur kurz hineingeschaut oder mich voll und ganz in diese neuen GAaaS-Angebote vertieft. Ich sage zwar nicht „FArt ist meine Leidenschaft“, aber es erfordert schon einige Mühe, diese Aufforderungen genau richtig hinzubekommen.

In diese Funktionen (Transformatoren) werden Eingabeaufforderungen eingespeist, um die gewünschten Ausgaben zu erzeugen. Und auch solche, die überhaupt nicht gewünscht sind.

Ein guter Hinweis macht den entscheidenden Unterschied zwischen einem legendären FArt-Meisterwerk und einem Haufen FArt- bezogener Hundekacke: Was man ihm zu essen gibt, hat mit Sicherheit Auswirkungen darauf, was hinten wie Melasse herausquillt.

Es hat Spaß gemacht, mit all den verfügbaren Optionen herumzuspielen – manche davon sind nur auf Einladung zugänglich, manche sind kostenlos, manche sind kostenpflichtig – und es dauerte eine Weile, bis meine Freunde immer weniger von meiner Fähigkeit beeindruckt waren, praktisch alles für sie zu generieren, in dem kein menschliches Gesicht oder eine politische Figur vorkam (Regeln).

Ich schätze, sie haben sich gelangweilt. Und das ist der Punkt: Auch mir wurde es langweilig. So langweilig wie Sau, dass ich buchstäblich seit Monaten nicht mehr daran gedacht habe, meine bezahlten Token oder Abonnements für eines dieser edlen GAaaSes zu verwenden.

Der unwiderrufliche Titel des Künstlers Nr. 1 ist einem Mann wohlverdient zuteil geworden, der für FArt-Enthusiasten der Überbringer des heftigsten „Fuck You“ ist, das ihrem Volk je zuteil wurde – einer Community, die jetzt mit der harten Realität klarkommen muss, dass ihre Eltern in Bezug auf die Kunstschule vielleicht recht hatten – und sie werden den zertifizierten Besten Künstler des Jahres 2022 nicht so schnell als irgendeinen DaVinci oder Dali der neuen Zeit betrachten.

Das ist wahrscheinlich nur ein Problem der Kollision im Namensraum, da die einst offene KI-Forschungsgruppe und der unerschwinglich teure Auto-Complete-Anbieter OpenAI nicht nur generative Kunst in der breiten Öffentlichkeit durch ein kostenloses Modell namens DALL-E mini populär gemacht hat, sondern in letzter Zeit mit ihrem neuen GAaaS-Modell namens DALL-E 2 genauso obszön hart vorgegangen ist. (keine Warteliste).

Fallstudie: Was aus Sex Tech wurde

Und wenn wir schon von harten Sex bis zur Obszönität sprechen: Ein paar meiner Freunde haben sich in letzter Zeit damit abgemüht, neue und verbesserte Fetische zu erfinden, die ihr abgelegenes, transkontinentales Sexleben mit Bots aufpeppen sollen. Sie hacken diese neuartigen schmutzigen Routinen direkt in ihre intime, gegenseitige Lovense- Benutzererfahrung. Das funktioniert eine Weile, dann wird es ihnen langweilig. Wie sie sagen: „ Sobald du loslegst , dp3_pp_invert_8.SAK , du gehst nie zurück." Aber das geht viel tiefer, als meine Freunde, nehme ich an, gegangen sind.

Ich erwähne dies, weil es sich nach Science-Fiction anhört, aber nein: Mein Freund Andy hat im Grunde einen mechanischen Bullen in seinem Schlafzimmer, nur dass in diesem Fall der Bulle oben sitzt und das Herunterfallen beim Höhepunkt von der Garantie abgedeckt ist.

Welche Auswirkungen hat das also auf Sexarbeit und Erwachsenenunterhaltung? Ich war immer der Meinung, dass alle sozialen Unternehmen – Erwachsenenfilme, Erwachsenenaudio, VR-Unterhaltung (nackt), Sexarbeit, Psychotherapie, Politik, Amateurpornografie und dergleichen – am widerstandsfähigsten gegenüber der zunehmenden Automatisierung wären. Was ist also damit los? Und wenn wir gerade von meinem vorletzten Jahr an der High School sprechen: Was ist mit Unternehmen wie Fleshlight und anderen Sexspielzeugen, die bei Neandertalern beliebt sind?







Die Antwort ist natürlich, dass die Erwachsenenunterhaltung so gesund und reichhaltig ist wie eh und je. Obwohl ein altmodisches Sexspielzeug für die Sex Machine das ist, was ein TI-84-Rechner für mein MacBook ist, und obwohl primitive Funktionen wie der Minischaftanhang zur Stimulation der Klitoris die Sex Machine so sehr zum Lachen bringen, dass Milch aus ihrer mechanischen Harnröhrenpumpe spritzt, ist der menschliche Faktor immer noch sehr präsent. Wie wir sehen werden, haben sich auch die Modelle angepasst.

Wenn ich dich gerade angemacht habe—

lol

lol

You finishing first is a design goal.

—in diese schöne neue Welt, aber du bist traurig, weil du niemanden hast, mit dem du sie teilen kannst—Lovense lässt Sie alleine fliegen, wenn das eher Ihr Ding ist. Ich nehme an, es nutzt KI, die Sie direkt nach Plow Town bringt. Mathematisch besser, als es ein zweitklassiger menschlicher Liebhaber oder Fleshlight jemals könnte. Oder auch nur hoffen könnte. Wenn ich ehrlich bin, werden Sie nie mit irgendetwas in ihrer Produktpalette mithalten können.

Für diejenigen unter uns, die sich eine so hochentwickelte Sexmaschine nicht leisten können, und für diejenigen, deren... Deal... sonst nicht dazu beiträgt, einen motorisierten Dildo dort zu haben, wo früher die Couch stand, ist es immer noch möglich, mitzumachen, indem man Token in die Cloud schiebt. Bei Chaturbate zahlt man, um zu spielen: Geben Sie dem Model einfach ein Trinkgeld und seine IoT-fähigen Möbel werden Ihre Liebe mit aller Härte zum Ausdruck bringen. Es ist noch nicht einmal ein Jahrzehnt her, dass so etwas reine Satire war, die von The Onion in einem prophetischen YouTube-Juwel aus dem Jahr 2013 buchstäblich parodiert wurde.





Das Ende ist nah, mein Freund

„Was zum Teufel meint er damit?“ Das scheint im Jahr 2023 eine berechtigte Frage zu sein, gebe ich zu. Trotzdem würde ich meinen letzten Dollar darauf verwetten, dass Sie genau wissen, wovon ich spreche. Nehmen Sie sich einfach einen Moment Zeit und überlegen Sie: So war es vor ein paar Jahren nicht, oder? Also … überhaupt nicht? Vielleicht bin ich verrückt. Vielleicht. Aber nicht so verrückt, wie uns eine frühe Zukunft schnell langweilig wird.

Soweit ich das beurteilen kann, rückt die Zukunft immer schneller näher und ich zweifle nicht daran, dass wir in den nächsten zwei Jahren eine allgemeine KI erleben werden. Aber können wir im Moment wirklich einfach nur dasitzen? Können wir als Spezies wirklich einfach nur abseits stehen und den Geruch einer neuen Ära der Gesellschaft in uns aufnehmen, während er immer stärker wird?

Aber ja, natürlich! Wir können uns absolut dazu entschließen, uns zu bücken und den Mächtigen, die Programme mit 1-14 % der Geschwindigkeit eines Affen entwickeln, zu erlauben, mit uns zu machen, was sie wollen, gemäß den oben genannten Lustalgorithmen. Das fühlt sich so gut an, und wir werden uns ganz bestimmt dafür bücken. An jedem Tag der Woche.





Fallstudie: GitHub Copilot nimmt sich (tatsächlich) die Zeit

Und schließlich haben wir GitHub Copilot: in fast jeder Hinsicht besser als Sie, auch in Dingen, die Ihnen nicht einfallen … Aber wissen Sie, was sich Dinge ausdenken kann, in denen es besser ist als Sie, wenn auch nicht auf alle Fälle? Nein, nur zu! Raten Sie mal!

Es ist Copilot. Aber ich gebe zu, dass es noch nicht gut genug ist, um Sie allein zu ersetzen. Es ist aber verdammt nah dran, also trösten Sie sich nicht. Das ganze Problem mit GitHub besteht derzeit darin, dass es dadurch eingeschränkt ist, wie viele Token es gleichzeitig in einer einzigen Anfrage generieren kann, also müssen Sie eine Reihe von Anfragen aneinanderreihen. Könnte dies automatisch erfolgen? Natürlich. Aber hat Microsoft Ihnen das schon gefallen? Nein, denn es würde die Leute ausflippen lassen.

Das Problem bei der Entwicklung im Jahr 2023 besteht darin, dass Sie immer noch jedes Mal, wenn ein Drittel eines gesamten Programms für Sie geschrieben wird, die nächste sequentielle Generation manuell mit 2–3 Tastenanschlägen anfordern müssen.

Manchmal bleibt es in einer Gedankenschleife stecken und man muss ihm einen kleinen Schubs geben. Das ist alles. Nur ein Hinweis darauf, was als nächstes zu tun ist. Es ist ziemlich cool!

Wenn Sie bisher gezögert haben, Copilot auszuprobieren, weil Sie Bedenken haben, Open-Source-Code zu verwenden, um das beste Programmiertool aller Zeiten für 10 US-Dollar im Monat zu erstellen, dann gestatten Sie mir bitte, Ihnen zu demonstrieren, wie es ist, zu „programmieren“, wenn Sie nicht zu sehr in Ihrem Unwissen schwelgen und sich die grauen Haare aus dem Nackenbart zupfen.

Bedürftig für den Roman

Aber wie bei allem anderen im Leben werden wir, sobald wir uns an das gewöhnt haben, was als Nächstes kommt, anfangen, das derzeit Unvorstellbare zu verlangen und dann [Copilot sagen, er soll] es [für uns] schaffen. Das ist die gute Seite. Jemand muss sich Gedanken machen, um herauszufinden, was Menschen anspricht. Und wer wäre für diese Aufgabe besser geeignet als ein Mensch?

Die Menschen sehnen sich so sehr nach etwas Neuem und Unbekanntem. Zumindest für mich hat das eine gewisse Priorität. Gleichzeitig bemerke ich einen zunehmenden Durst nach Aufmerksamkeit und die Erdung einer Gemeinschaft. Vieles davon hat zweifellos mit den COVID-19-Lockdowns und dem Verlust menschlicher Interaktion für die meisten Menschen, die ich kenne, zu tun. Es wird jetzt besser, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Maß an Isolation nur ein Vorgeschmack auf das ist, was noch kommen wird.

Was passiert, wenn nur ein Typ bei McDonald's einem Roboter dabei zusieht, wie er deine Scheiße macht? Was passiert, wenn keine Typen bei McDonald's sind und tatsächlich überhaupt keine Menschen? Ich werde diesen Gedankengang nicht zu sehr vertiefen, sondern nur kurz anmerken, wie weitverbreitet dieses Thema in der gesamten menschlichen Erfahrung ist: Menschen mögen Menschen, also solange es wichtig ist, was Menschen denken, kann es noch ein gewisses Maß an Menschlichkeit geben.









UND DIE GUTEN NACHRICHTEN?!

Ich weiß nicht, wie lange es noch eine Rolle spielen wird, was die Menschen denken, aber ich sehe das positiv. Hier ist meine Meinung in aller Kürze: Lovense wird Sexarbeiterinnen nicht ersetzen. Midjourney könnte den Wert von menschengemachter Kunst steigern und eine ganz neue Welle von Künstlern anregen, die ihre Vision durch kreative Anregungen verwirklichen können.

Und wenn ich damit genauso recht habe wie mit allem anderen in meinem bisherigen Leben, dann werden die Menschen, die in der IT arbeiten, einfach versetzt. Wir werden neue Arten von Problemen entwerfen, um deren Lösung sich andere menschliche Ingenieure kümmern müssen. Und das alles gegen Miete. Wir werden Miete verdienen, Leute.

Von meinem Standpunkt aus, der fast immer so ist, ist es jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Sie vielleicht über eine berufliche Neuorientierung nachdenken sollten, wenn Sie sich selbst als „Programmierer“ betrachten. Das heißt, wenn Sie meinen, dass Ihr Job am besten mit der Aussage beschrieben werden kann, dass Sie „Code schreiben, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen“, und Sie sich keine Zukunft vorstellen können, in der Sie endlich anfangen, mit Ihren Kollegen zu sprechen und gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten, dann – ich wähle meine Worte mit Bedacht – sind Sie am Arsch.

Fazit

Wenn Sie kein aktiver sozialer Teilnehmer am Entwicklungszyklus Ihres Teams sind – und wenn Sie es versäumen, die praktischeren, proaktiveren und menschlicheren Aspekte Ihrer Arbeit zu verfolgen –, dann ist es meiner Einschätzung nach an der Zeit, sich etwas zu überlegen. Der menschliche Faktor ist ein Aspekt Ihrer Tätigkeit – egal, welcher –, den Sie nicht länger halbherzig vernachlässigen können. Soziale Bedürfnisse werden meiner Meinung nach noch eine Weile bestehen bleiben als mechanische.

Wenn Sie sich nicht bald angewöhnen, den Menschen in Ihnen zu vermarkten, dann sollten Sie, wenn nichts anderes passiert, anfangen, Ihr Glück als erwerbstätiger Softwareentwickler zu schätzen, wenn es nicht mehr nötig ist, dass sich ein Code-Monkey eine Woche lang durch Google, StackOverflow, Reddit und Discord quält, während Sie arbeiten sollten, indem er vorhandenen Code, der für Copilot nicht treffend kommentiert ist, und das verdammte Handbuch durchforstet – und das alles in dem zielstrebigen Bemühen, irgendwann das zu produzieren, was Copilot in 5-10 Sekunden könnte.

Hätte für Yang stimmen sollen.