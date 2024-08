Copilote GitHub et le singe code en voie de disparition

(Cette histoire a été écrite il y a quelques années. Elle est toujours d’actualité, même si j’ai l’impression que la morale de l’histoire a probablement été mise à mal par d’autres.)

Avez-vous vu récemment l’état de l’IA destinée aux consommateurs ? C'est ridicule, mon frère.

Ce genre de choses devient vraiment bon et s'améliore très rapidement. C'est une chose tellement cool à regarder se développer ; encore plus cool que de participer aux travaux ! Mais quelles sont les implications pour votre carrière ? Enfin, si vous en avez encore un.

Ce n’est pas pour rien qu’il me semble que de nombreux travailleurs de la technologie – et bien au-delà, car j’en parlerai dans les prochains paragraphes – devraient vraiment réfléchir attentivement aux rôles qu’ils jouent au travail.

De plus, j’implore chaque personne travaillant dans le secteur de la technologie d’évaluer franchement si les chapeaux en sueur qu’ils portent aujourd’hui seront à la mode après un an supplémentaire de cette trajectoire d’amélioration interminable. Le style est loin d’être la première chose pour laquelle les développeurs sont connus, alors laissez-le mariner un peu.

Cet article, du moins jusqu’à présent, suppose que vous avez déjà eu une carrière. Sinon, cet article est toujours bon pour la schadenfreude.

Quoi qu’il en soit, cet article contient de bonnes et de mauvaises nouvelles. Je ne veux pas vous effrayer si tôt, alors commençons par prendre du recul. Je souhaite examiner exactement où nous en sommes à travers un bref examen de la technologie moderne et de ses effets sur l’industrie.

Étude de cas : état des lieux

Midjourney , un fournisseur payant d'art génératif en tant que service (« GAaaS ») qui m'a donné toutes les raisons dont j'avais besoin dans la vie pour abandonner l'art, a remporté un concours pour sa production exquise et discrète et surhumaine de beaux-arts. art ("FArt") au nom d'un concurrent - sans aucun doute le meilleur - à la Colorado State Fair .

Il n'est pas le seul à jouer avec ce genre de choses à un point qui ressemble souvent à une expression artistique appropriée : moi aussi, j'ai plongé mon orteil ou je me suis plongé à fond dans ces nouvelles offres GAaaS. Hé, je ne dis pas « FArt est ma passion », mais il faut un certain effort pour que ces invites soient exactes.

Les invites sont ce qui est introduit dans ces fonctions (transformateurs) pour créer les sorties souhaitées. Et aussi ceux qui ne sont pas du tout souhaités.

Une bonne invite fait toute la différence du monde entre un chef-d'œuvre légendaire de FArt et un tas mutilé de crottes de chien adjacentes à FArt : ce qu'il nourrit a très certainement une conséquence sur ce qui se déverse comme de la mélasse dans le dos.

Cela a été amusant de jouer avec toutes les options disponibles – certaines sur invitation uniquement, d'autres gratuites, d'autres payantes – et c'était un peu avant que mes amis ne soient de moins en moins impressionnés par ma capacité à générer presque littéralement tout ce qui n'était pas le cas. présenter un visage humain ou une personnalité politique (règles).

Je suppose qu'ils se sont ennuyés. Voici le problème : c'est devenu ennuyeux pour moi aussi. Ennuyeux à souhait, en fait, au point que cela fait littéralement des mois que je n'ai même pas pensé à utiliser l'un de mes jetons ou abonnements payants avec l'un de ces nobles GAaaS.

Le titre irrévocable d'Artiste n°1 a été bien mérité pour un homme que les passionnés de FArt ont considéré comme le messager de la baise la plus robuste jamais livrée à leur peuple - une communauté aux prises maintenant avec la dure réalité selon laquelle leurs parents avaient peut-être raison. sur l'école d'art - et ils ne considéreront pas de sitôt le meilleur artiste certifié de 2022 comme un DaVinci ou un Dali new age.

Il s'agit probablement simplement d'un problème de collision dans l'espace de noms, car le groupe de recherche sur l'IA autrefois ouvert et le fournisseur de saisie semi-automatique au coût prohibitif OpenAI ont non seulement popularisé l'art génératif auprès du grand public grâce à un modèle gratuit appelé DALL-E mini, mais a récemment été tout aussi obscènement dur avec son nouveau modèle GAaaS appelé DALL-E 2 (pas de liste d'attente).

Étude de cas : Qu'est-il arrivé à la technologie sexuelle

Pendant ce temps, et en parlant d'aller dur jusqu'à l'obscénité, quelques amis à moi ont eu du mal ces derniers temps à inventer de nouveaux problèmes améliorés destinés à pimenter leur vie sexuelle à distance, transcontinentale et de putain de robots. Ils piratent ces nouvelles routines cochonnes directement dans leur expérience intimement mutuelle d'utilisateur de Lovense . Ça marche un petit moment, puis ils s'ennuient. Comme on dit : " Une fois que tu pars dp3_pp_invert_8.SAK , tu ne reviens jamais." Mais cela va bien plus loin que mes amis, je suppose, ne sont allés.

J'en parle parce que cela ressemble à de la science-friction, mais non : mon ami Andy a essentiellement un taureau mécanique dans sa chambre, sauf que le taureau monte sur le dessus dans ce cas, et que la chute à l'apogée est couverte par la garantie.

Alors, quel est l’impact sur le travail du sexe et le divertissement pour adultes ? Parce que j’ai toujours eu l’impression que toutes les entreprises sociales – films pour adultes, audio pour adultes, divertissement VR (nu), travail du sexe, thérapies en santé mentale, politique, pornographie amateur, etc. – seraient parmi les plus résilientes à la montée du l'automatisation, alors quel est le problème ? Et en parlant de ma première année de lycée : quel est le problème avec des sociétés comme Fleshlight et d'autres jouets sexuels populaires auprès des Néandertaliens ?







La réponse, bien sûr, est que le divertissement pour adultes est toujours aussi sain et riche. Bien qu'un jouet sexuel à l'ancienne soit à la Sex Machine ce qu'une calculatrice TI-84 est à mon MacBook, et bien que des fonctionnalités primitives comme l'appendice mini-tige pour la stimulation clitoridienne fassent rire la Sex Machine suffisamment fort pour que le lait jaillisse de son mécanisme. pompe urètre, l’élément humain est toujours très présent. Comme nous le verrons, les modèles se sont également adaptés.

Si je viens de t'exciter—

lol

lol

You finishing first is a design goal.

... dans ce meilleur des mondes, mais tu es triste parce que tu n'as personne avec qui le partager -Lovense vous permet de voler en solo si c'est plus votre... affaire. Il exploite l’IA, je suppose, qui vous emmène directement à Plough Town. Mathématiquement meilleur que n'importe quel amant humain de second ordre ou Fleshlight. Ou même je pourrais l’espérer. Vous ne serez jamais à la hauteur de leur gamme de produits, si je suis franc.

Pour ceux d'entre nous qui ne peuvent pas se permettre une Sex Machine aussi sophistiquée, et pour ceux dont... l'offre... n'est par ailleurs pas propice à un gode motorisé là où se trouvait le canapé, il est toujours possible d'y accéder. ceci en plaçant des jetons dans le cloud. Sur Chaturbate, vous payez pour jouer : il suffit de donner un pourboire au modèle et ses meubles compatibles IoT exprimeront votre amour avec rigueur. Il y a moins d’une décennie, ce genre de chose était une pure satire, littéralement parodiée par The Onion dans un joyau prophétique sur YouTube de 2013.





La fin est proche, mon gars

« Qu'est-ce qu'il fait à propos de ? » On dirait que ce serait une question valable en 2023, je le concède. Pourtant, je parierais mon dernier dollar que vous savez exactement de quoi je parle. Prenez juste un moment et réfléchissez : ce n’était pas comme ça il y a quelques années, n’est-ce pas ? Genre... pas du tout ? Peut-être que je suis fou. Peut être. Mais pas aussi fou que la rapidité avec laquelle nous nous lassons d’un avenir précoce.

L’avenir se rapproche nettement à un rythme accéléré, d’après ce que je peux comprendre, et honnêtement, je ne doute pas que nous verrons une IA généralisée au cours des deux prochaines années. Mais pour le moment, allons-nous vraiment rester assis ici ? Pouvons-nous sérieusement, en tant qu’espèce, rester à l’écart et absorber cette odeur de nouvelle ère de société alors qu’elle devient de plus en plus puissante ?

Pourquoi oui, bien sûr ! Nous pouvons tout à fait choisir de nous pencher et de laisser les puissances qui développent des programmes à un rythme de 1e14% le taux d'un singe faire leur chemin avec nous, selon les algorithmes de convoitise susmentionnés. C'est si bon, et nous nous pencherons certainement pour cela. Tous les jours de la semaine.





Étude de cas : le copilote GitHub prend Yer Jerb (en fait)

Enfin, nous avons GitHub Copilot : meilleur que vous dans presque tous les domaines, y compris dans des domaines auxquels vous ne pouvez pas penser... Mais savez-vous ce qui peut penser à des façons dont il est meilleur que vous, même si de manière non exhaustive ? Nan, vas-y ! Devinez !

C'est Copilot. Mais j'admets que ce n'est pas encore assez bon pour vous remplacer à lui seul. Mais c'est proche, alors ne vous consolez pas. Le problème actuel avec GitHub est qu'il est limité par le nombre de jetons qu'il peut générer à la fois dans une seule requête, vous devez donc enchaîner une séquence de requêtes. Cela pourrait-il se faire automatiquement ? Bien sûr. Mais est-ce que Microsoft a déjà aimé ça ? Non, parce que ça ferait flipper les gens.

Le problème du développement en 2023, c'est que vous devez encore passer et demander manuellement la prochaine génération séquentielle en utilisant 2-3 frappes à chaque fois qu'il écrit un tiers d'un programme complet pour vous.

Parfois, il reste coincé dans une boucle de pensée et il faut lui donner un petit coup de pouce. C'est tout. Juste un indice sur ce qu'il faut faire ensuite. C'est plutôt chouette !

Quoi qu'il en soit, si vous avez hésité à essayer Copilot en raison de réserves concernant l'utilisation de code open source pour créer le meilleur outil de programmation jamais proposé pour 10 $ par mois, permettez-moi de vous démontrer ce que signifie "programmer" lorsque vous vous n'êtes pas trop chevaliers blancs, ni adeptes de l'ignorance, ni arrachant les cheveux gris de votre barbe.

Besoin du roman

Mais comme tout le reste dans la vie, dès que nous nous habituerons à la suite, nous commencerons à exiger l'inimaginable actuellement, puis [dire à Copilot de] le faire [pour nous]. C'est le bon côté. Quelqu’un doit réfléchir pour découvrir ce qui plaît aux humains. Quelle meilleure personne pour le travail qu’une personne ?

Les gens ont tellement faim de quelque chose de nouveau et d’inconnu. Au moins pour moi, c'est une question de priorité. Dans le même temps, je commence à percevoir une soif croissante d’attention et d’ancrage d’une certaine communauté. Cela est sans aucun doute dû en grande partie aux confinements liés au COVID-19 et à la perte d’interaction humaine pour la plupart des gens que je connais. La situation s'améliore maintenant, mais je pense que ce niveau d'isolement n'est qu'un échantillon de ce qui va arriver.

Que se passe-t-il quand il n'y a qu'un seul mec chez McDonald's qui regarde un robot faire ta merde ? Que se passe-t-il quand il n'y a pas de mecs chez McDonald's, et en fait pas d'humains du tout ? Je n’irai pas plus loin que de reconnaître rapidement à quel point ce thème est omniprésent dans l’expérience humaine : les humains aiment les humains, donc aussi longtemps que ce que pensent les humains importe, il peut encore persister une certaine mesure d’humanité.









ET LA BONNE NOUVELLE ?!

Je ne sais pas combien de temps encore ce que pensent les humains aura de l’importance, mais je suis en train de donner du positif. Voici mon point de vue en quelques mots : Lovense ne va pas remplacer les travailleuses du sexe. Midjourney pourrait accroître la valeur de l’art généré par l’homme et stimuler une toute nouvelle vague d’artistes capables de concevoir leur vision grâce à des invites créatives.

De même, si j'ai raison sur ce point, comme je l'ai été sur tout le reste dans toute ma vie, alors les humains travaillant dans l'informatique seront simplement déplacés. Nous allons concevoir de nouveaux types de problèmes que d'autres ingénieurs humains pourront résoudre. Le tout à louer. On va payer le loyer, les gars.

D'où je suis assis presque tout le temps, j'en suis arrivé à un point où vous devriez peut-être commencer à penser à un changement de carrière si vous vous considérez comme un « programmeur ». Autrement dit, si vous pensez que votre travail est mieux décrit en disant que vous « écrivez du code pour gagner votre vie » et que vous ne voyez pas un avenir dans lequel vous commencerez enfin à parler à vos collègues et à collaborer pour ce qui va arriver, alors – en choisissant soigneusement mes mots – vous êtes foutu.

Conclusion

Si vous n'êtes pas un participant social actif dans le cycle de développement de votre équipe et si vous négligez de commencer à vous concentrer sur les aspects plus concrets, proactifs et humains de votre travail, alors j'estime qu'il est temps de trouver une solution. L’élément humain est un aspect de votre métier – quel qu’il soit – qui ne peut plus être négligé. Les besoins sociaux persisteront, je pense, pendant un certain temps plus longtemps que les besoins mécaniques.

Si vous ne prenez pas bientôt l'habitude de commercialiser l'humain qui est en vous, alors dès qu'il devient inutile de laisser un singe coder trébucher sur une semaine de Google, StackOverflow, reddit et Discord alors que vous devriez travailler, le code existant ne sera plus disponible. commenté à juste titre pour que Copilot le prenne, et le putain de manuel - le tout dans un effort rythmé pour finalement produire ce que Copilot pourrait faire en 5 à 10 secondes - ne serait-ce que lorsque vous commencerez à compter vos bénédictions en tant qu'ingénieur logiciel salarié.

J'aurais dû voter Yang.