FTX/阿拉米达，发生了什么？





我想每个人都对 FTX/Alameda 的崩溃感到意外。为什么我们会走到现在这个地步，为什么发生得这么快？这是我的看法。





一点背景

早在 2011 年，比特币就推出了。通过使用密码学、网络和货币激励，创建了一种非常安全和透明的数字货币形式。密码学和网络确保不需要中间人将价值从一个人或实体转移到另一个人或实体。基本上，比特币找到了一种获得信任的好处而没有信任的缺点的方法。如果您还没有，我强烈建议您阅读比特币白皮书。





比特币找到了一种获得信任的好处而没有信任的缺点的方法





除了所有的好处，任何加密货币的缺点都是技术复杂性以及由于经济激励而涉及的成本。这从来没有改变，这永远不会改变。私钥或种子短语带来很多自由，但也有很多责任。除此之外，转移财富总会涉及费用。





这些劣势是中间商和中介机构得以立足的原因。它们提供了解决技术难题和交易费用的方法。突然之间，加密货币有了一个真实但不成熟的市场。这就是为什么随着贸易变得非常容易，加密货币价值激增的原因之一。这样做的最大缺点是这些中间人和中介拥有你的代币和代币。他们基本上是银行。



请永远记住，摆脱中间人和中介机构是加密货币和区块链技术存在的首要原因。另一方面，中间人和中介机构在我们的加密世界中确实占有一席之地。因为，无论你怎么说，加密世界都与旧的金融系统相连，而这总是需要一个中间人。





这一切是如何开始的

早在 2017 年，加密货币就经历了巨大的金融繁荣。越来越多的人和机构开始交易加密货币。像现在这样的大多数交易都发生在集中式交易所 (CEX) 上。你知道，那些实际拥有你的加密货币的实体。因为市场还很不成熟，所以有很多套利机会。套利是一个很难理解的词，指以低价买入某物并以更高的价格卖出。





Sam Bankman-Fried 进来了。曾经在 Jane Street Capital 工作期间通过套利交易获得薪水的年轻人。他看到了一个非常有利可图的机会。由于当时市场的摩擦，亚洲交易所的比特币价格高于其他交易所。这主要是韩国和日本的情况，被称为泡菜高级。





在泡菜溢价上赚钱





通过在西方交易所购买比特币并在亚洲出售，他开始赚钱（双关语）。然后他创立了阿拉米达研究公司。他之所以选择这个名字，是因为它听起来不像任何与加密相关的东西。这有助于更容易地从机构和私人那里获得贷款。因为这笔交易利润丰厚，Sam Bankman-Fried 大举进场。请注意，那是 2018 年，Alameda Research 每天移动 2500 万美元。泡菜溢价最终增长到 50% 以上。如果你想要一个赚钱的套利例子，给你……





但是，套利机会永远不会持久。他们最终干涸了，泡菜高级食品也干涸了。有了它，阿拉米达的印钞机停止工作。阿拉米达需要改变他们的比赛方式。





FTX的开始

现在贪婪进入游戏。 Alameda 需要另一款游戏来赚钱，它转向成为加密货币做市商。做市商从资产的买卖价格之间的差价中获利。这称为价差。阿拉米达很快就以激进的交易策略而闻名。





从点差中赚钱是有利可图的。但是，当您拥有自己的交易所并有客户进行交易时，它就会变得非常有利可图。这是组合是一个零风险的赚钱机器。因此，Sam Bankman-Fried 和 Gary Wang 在 2019 年成立了 FTX 作为一家独立的公司。 FTX代表“Futures Exchange” FTX，它已经存在于Alameda Research内部，当时Sam Bankman-Fried拥有Alameda Research 90%的股份。



期货交易在这个领域仍然是一个新领域，由于 SBF 的奇才地位，许多风险投资商排队投资 FTX。 Sam Bankman-Fried 是 Michael Burry 的加密版本，这就是为什么当事后看来 FTX 和 Alameda 研究之间存在明显的利益冲突时没有人举旗。





在 Bankman-Fried 和 Wang 创办公司半年后，Binance 的创始人赵长鹏购买了 FTX 20% 的股份。 2020 年 8 月，FTX 以 1.5 亿美元的价格收购了加密货币投资组合跟踪应用程序 Blockfolio。 2021 年 7 月，FTX 以 180 亿美元的估值从软银、红杉资本和其他公司等 60 多家投资者那里筹集了 9 亿美元。与此同时，FTX 变成了一个成熟的交易所，Alameda 获得了做市活动和与 FTX 客户进行交易的优先权。造就了一个赚钱的怪物。而那个赚钱的怪物也有自己的代币 FTT。为 FTX 所有者提供交易折扣的“实用代币”。在其巅峰时期，FTT 的市值为 9.61B。





人们会认为这足以让一个人实现





Sam 达到了亿万富翁的地位，而 FTX/Alameda 仍在像滚雪球一样增长。旁边画着山姆因行善而在其中的照片。他的目标，或者它被描述的那样，是回馈世界。他成为加密明星，资助各种项目，甚至资助政党在华盛顿站稳脚跟。这是为了将加密货币和立法提上日程。人们会认为这足以让一个人实现……

Luna/UST的崛起

贪婪是个婊子，尤其是当我们谈论金钱的时候。如果你是一个冒险者，你就不会停止冒险。不管你有多少钱。



2018 年，Do Kwon 和 Daniel Shin 共同创立了 Terraform Labs。 Terraform Labs 从 Arrington Capital、Coinbase Ventures、Galaxy Digital 和 Lightspeed Venture Partners 等投资公司筹集了超过 2 亿美元。



Terraform 实验室创建了一个区块链，该区块链利用与法币挂钩的稳定币来为支付系统提供动力。一些稳定币是使用 Terra 构建的，其中最著名的是 TerraUSD (UST)。 UST 是一种所谓的算法稳定币。这意味着它没有使用现实世界的资产来支持 TerraUSD 的价值，而是结合了数学。 LUNA 加密货币来支持其价值。



它旨在通过称为“燃烧和薄荷平衡”的模型来维持其挂钩。该方法使用双代币系统，其中一个代币应该保持稳定 (UST)，而另一个代币 (LUNA) 旨在吸收波动性。虽然听起来很复杂，但其要点是 LUNA 的创建或销毁是为了增加或减少其价值，从而维持 UST 与美元的挂钩。用户能够以低于市场价值和套利的价格赎回代币。然而，这将需要每次都铸造新的 LUNA。







为了进一步创造对 UST 的需求，Anchor Protocol 应运而生。将 UST 存入 Anchor 协议的投资者获得了 19.45% 的收益率，这些收益率是从 Terra 的储备中支付的。现在回来了。这是我一生中见过的最大的“免费金钱”激励措施之一。每年 19.45%，显然是无风险利润，在稳定币上……这种激励导致了巨大的资本涌入。散户和机构都在向 Anchor 注入资金。甚至我的非加密货币朋友都在先令 Anchor，就像它是自切片面包以来最好的东西。 Anchor LUNA/UST 成长为市值达 500 亿美元的收益率巨兽。它很快就做到了。这是贪婪和机会主义的完美风暴。





但是，算法稳定币存在一个巨大的问题。这就是支持。支持纯粹基于信任。相信吸收加密货币，在这种情况下，LUNA 将始终具有一定的价值，并且套利机会将始终超过波动性。





Luna/UST，一个着火的世界

我知道，很多人都在谈论 LUNA/UST。但是 LUNA/UST 的崩溃是我们目前陷入困境的原因。此外，它还解释了为什么 FTX 被迫“拯救”航海者号。此外，它还表明，在 DeFi 中，狗屎也可以吸引粉丝。这 12 个词带有责任感。





事后看来，LUNA 的崩溃是不可避免的。这是因为该系统基于算法稳定币和 Titan/IRON 实施的系统的副本。那里发生了什么？好吧……它还使用了用于吸收波动性的代币套利作为创建稳定货币的手段。在这种情况下，铁。 6 月 16 日，这个系统一夜之间崩溃了。



为什么？正反馈回路变成了负反馈回路。这意味着波动性超过了稳定 IRON 的套利机会。结果，资本逃离了系统，导致 Titan 的创建阶段使其价值在一夜之间降至零。



LUNA/UST 有没有可能发生同样的事情？是的，哦，天哪……当它终于实现时，它确实点燃了整个世界。但是为什么会造成这样的混乱呢？这里的关键词是杠杆。杠杆是用借来的资产进行投资的一个时髦词。因此，您贷款、投资、获利并偿还贷款。基本上，它是我们旧金融体系的基础。





但幕后还有更多事情要做





由于只需将 UST 锁定在 Anchor 上即可获得“无风险”利润，因此许多投资者为此借贷。支付 10% 的贷款利息并将差额收入囊中。快钱！数字越大，利润就越大，而且就像樱桃一样，它似乎没有风险。因此，当一切都崩溃时，由于无法偿还贷款，追加保证金通知和清算开始大量涌现。这引发了一连串的事件，让许多甚至是大投资者都失望了。突然之间，破产潮如雨下，显然连阿拉米达都资不抵债。但幕后还有更多事情要做。





FTX传染

当您的资产足以支付贷款的价值时，您就可以申请贷款。简单吧？好吧，别急，我们在这里谈论金融。在金融界，资产的价值有时并不像它看起来的那样。





FTX/Alameda 以闪电般的速度增长。它的表现优于在纯收入方面比他们大的竞争对手。虽然很神奇，但也很奇怪。它是怎么做到的？是的，Alameda 对 FTX 客户进行了激进的交易，基本上 f*&^% 他们结束了。但这并没有削减它。还有更多的东西。它以前如何？



有一种叫做代币的东西，有一种叫做客户资产的东西，阿拉米达在做高风险投资。与数据库结合使事情变成了狗屎秀。



基本上 FTX/Alameda 借贷是为了赚取更多利润。这些贷款的资产是代币，而且现在证明，还包括客户资金。这些贷款随后被用于冒险的事情。但并不是所有的都有风险，所以很大一部分被用来锁定 Anchor 上的 UST。一个无风险的赌注。当 LUNA/UST 陷入困境时，阿拉米达也陷入困境。唯一的出路是使用 FTX 客户资金来挽救它。但为什么？为什么要“拯救”航海者号？骄傲和傲慢的叙述根本站不住脚。





但为什么？为什么要“拯救”航海者号？





原因是用于创建杠杆的抵押品。简而言之：用于贷款的资产。很大一部分抵押品由 FTT 和 FTX 基本拥有的其他代币组成。这些资产按面值估值。这意味着这些代币不是看供应量和流通速度，而是使用稀释后的供应量来估值。如果你在 CMC 或 CoinGecko 上看到“稀释市值”，你可能知道这是该项目的市场价值，包括未流通的代币。将此值用作资产的值近乎疯狂（同样，双关语意）。





为什么？因为如果你有紧急情况需要出售这些资产，这些资产的价值就会跌破底线。而这正是 FTX/Alameda 的情况。由于 FTX/Alameda 获得的贷款，Voyager 和 Celcius 在他们的账簿上有大量被高估的 FTT。因为他们正在倒闭，所以他们需要清算账簿上的 FTT。这将导致 FTT 的价格跌落悬崖，并暴露出拯救 Alameda 后 FTX 资产负债表上的一个漏洞。这反过来又会导致 FTX 破产，阿拉米达也随之破产。此外，这会暴露 SBF 以及他和他的追随者正在玩的游戏。入狱时间开始看起来像是一个可行的选择。





FTX/Alameda，现在怎么办？

如您所见，Sam Bankman-Fried 只剩下一个选择。拯救 FTX 的唯一选择是拯救 Voyager 并抱有最好的希望。事情就这样发生了。使用客户资金，不仅拯救了 Alameda，还拯救了 Voyager。并且说 SBF 也有兴趣购买 Celcius 的遗体可能只是为了阻止演出停止。





利害攸关的是 FTT 和其他一些代币形式的抵押品。由于所有的动荡，没有人注意到这是 FTX/Alameda 正在玩的游戏。





足够的跑道来弥补他们书中的差距





最终尘埃落定，SBF 与 FTX/Alameda 被誉为救世主。正如预期的那样。 FTX/Alameda 的做法将在未来隐藏起来，这可能会提供足够的跑道来缩小他们账簿中的差距。所需要的只是继续激进的交易和冒险的赌注。



看来，这很成功。没有人真的怀疑，虽然熊市如火如荼，但 FTX/Alameda 非常有信心它能活下来。一次逃脱的问题在于，它让人们认为他们可以一直逃脱。 SBF 按照这些思路思考。这实际上助长了他的自负。





结果，他认为他可以机智地战胜他最大的竞争对手。还有他最初的投资人。这是由自我和贪婪助长的，他并没有像他描绘的自己那样行事。但是，当您将自己卷入不良做法时，它们几乎总是会开始困扰您。





泄露的资产负债表

竞争对手和其他人都知道有些事情是可疑的。他们要么无法确定到底是什么，要么害怕后果。 FTX/Alameda 的做法并不是独一无二的。





但随后媒体泄露了一份资产负债表……阿拉米达的资产负债表。仍然不知道是谁吹响了哨子，但很明显，有些人在做他们的事情以确保它公开。这是因为它的内容。它表明其资产的很大一部分由 FTT 组成，并且这些资产被高估了一英里或……1000。这意味着价值不存在，FTT 成为烫手山芋。



这导致了阿拉米达公司首席执行官卡罗琳现在臭名昭著的回应，称阿拉米达公司拥有的资产比资产负债表中列出的资产还要多。结果，CZ 发布了一条现在也臭名昭著的推文，称币安正在卸载 FTT。由于最近的爆料，它已成为一种风险资产。请注意，币安有 500M 的 FTT 储备。所以。通过这样做，CZ 知道他是在搬起石头砸自己的脚。但事实并非如此，CZ 知道。保持“透明”并不能解决问题。因此，FTT 卸货并贬值，FTX/Alameda 资产负债表上的漏洞变得更大。



还剩下一点信任，但谣言已经沸腾了。如果阿拉米达在技术上已经破产，FTX 会不会有麻烦？因为我们生活在一个加密世界中，用户可以离开一个平台，安全总比后悔好。不存在下行风险。





就像泰坦波浪



那变成了潮汐波。就像在泰坦波浪中一样。如果不是因为客户资金的巨大漏洞，这不会是一个问题。需要大量外流才能暴露这个洞，但最终，这种外流发生了。几天之内，加密货币领域最成功的中心化交易所之一像泰坦尼克号一样沉没（天哪，这些双关语），带走了很多投资者和机构。





当然，现在我们了解到 FTX 投资的每个项目都被迫持有大袋 FTT。此外，他们的原生代币也被 FTX 用作抵押品。不仅如此，这种抵押品的价值被高估了。一些代币的上市价值高于流通供应量。





不久的将来

因为FTX的规模，还有多少其他的多米诺骨牌会倒下，现在还是个未知数。问题是，此事件不会在几天内结束。这是一个将在加密历史上留下印记的事件。而且由于杠杆也已成为加密货币交易的首选方式，因此没有人知道火会蔓延到多远。



显而易见的是，很多人都因 FTX/Alameda 的崩溃而受到伤害。之所以将它们命名为一家公司，是因为它们就是这样。一家公司有两个名字，彼此之间存在明显的利益冲突。这种利益冲突是我们现在所处位置的原因之一。



我个人认为传染病会蔓延。有许多项目和公司已经表示他们有直接接触。其他人依旧沉默。但最终，他们剩余的流动性将枯竭，他们将被迫缩小规模或关闭商店。





信任很难获得但很容易失去





最大的问题是信任。尽管区块链提供了不需要信任的信任特性，但在我们的空间中有很多中间人和中介机构需要信任。这种信任已经离开了这座大楼，它需要很长时间才能回来，如果有的话。





然后是红旗立法的问题。与立法者拥抱的公司和创始人可能会被用来推动对我们的空间无益的监管。这是因为对于立法者来说，加密就是加密。中间人和自我保管加密货币之间的区别没有。



如果说中介，我不反对监管。如果你的行为像银行，意味着你拥有客户的钱包，你就应该像银行一样受到监管。不过，它不会阻止这样的事情发生。在我看来，旧的金融体系已经死了。该系统证明监管不起作用。就在一个月前，瑞士信贷破产了。几周前，英国的养老基金陷入困境。

令人不安的是，大银行都说这是积极的事件。他们可能知道将推动哪些立法。像往常一样，他们不是在追求一块馅饼，而是在追求整个馅饼。





我们已经倒退多年





我们的空间已经退缩了几年。目前，很多人都在受伤，信任度处于历史最低点。发生的事情是一个需要被教导的教训，我们将从中吸取教训。它教导我们不要忘记自我监护的重要性。

我们离不开中心化交易所。没有它们，诸如交易 BTC 之类的东西将无法正常运行。那里有一些非常认真对待自己工作的优秀交易所。 Coinbase 和 Kraken 就是例子，Binance 也很好。但是，如果你所在的交易所错误地发送了 4 亿客户资金，你就知道是时候转移了。这样做没有任何不利风险，所以请这样做。





我最后的话，现在

就个人而言，我感到愤怒、麻木、愤怒和悲伤的结合。几天前，我对一些人说，我在薪酬滚动行业担任顾问。只是为了逃避谈话。





与他人交谈。真的有帮助



我真的很同情那些受伤的人。如果您是其中之一，那么您并不孤单。没有人预见到这一点。我希望你有力量与他人谈论它。这真的很有帮助。虽然你现在可能感觉不到，但你会克服它。我对造成这件事的人有同样的愤怒，我真的希望正义得到伸张。但是，FTX/Alameda 并不是唯一的案例。我们空间中还有其他人在做完全相同的事情。我希望他们也能被召集起来。剩下的腐烂物越少越好。



在此期间，有些人真正帮助了我们的空间。提供发言平台的人。连续几天主持 Twitter 空间的人。提供信息和见解的人。看到它真的很神奇，我希望它能给人们继续下去的力量。



尽管我们的空间已经倒退了几年，并且需要时间来重新获得信任，但我相信最终我们的空间会比以往任何时候都更加强大。







